ETV Bharat / state

ఆగిన కన్న తల్లి గుండె- తల్లడిల్లిన కనుపాపలు

Three Children Orphaned by The Death of Their Mother in Kurnool District : కూలిపనులకు వెళ్లిన తల్లి రోజూ కంటే ఈ రోజు కొంత ముందుగానే ఇంటికి వచ్చింది. అమ్మ వచ్చిందని ముగ్గురు పిల్లలు పరుగున ఆమె వద్దకు చేరారు. అమ్మ పిల్లలను ఒడిలోకి తీసుకొని ముద్దాడారు. సేద తీరేందుకు ఇంటి వసారాలో ఉన్న మంచంపై నడుం వాల్చారు. అమ్మ అలసిపోయిందని అనుకున్నారా పిల్లలు. కొద్దిసేపటి తర్వాత అమ్మా అని పిలిచినా ఉలుకూ పలుకూ లేదు. ఎంత పిలిచినా అమ్మ లేవడం లేదు. ఇరుగుపొరుగువారు వచ్చారు ఆమెను కదిలించి చూశారు.

అప్పటికే ఆ తల్లి లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయారు. 'అక్కా.. అమ్మ నిద్రపోతోందా?' అని చిన్నారి అడిగిన తీరు చూసి, అక్కడున్న వాళ్ల కళ్లు చెమర్చాయి. అల్లరి చేయొద్దు, ఆడుకుంటూ ఇంటి పట్టునే ఉండండి అని చెప్పే అమ్మ మాటలు మూగబోయాయి. ఆకలైతే అన్నం కలిపి తినిపించే గోరుముద్దలు దూరమయ్యాయి. తీవ్ర విషాదం నింపిన ఈ ఘటన కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ మండలంలోని చందోలి గ్రామంలో ఆదివారం జరిగింది.

కుటుంబ కలహాలు - ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి తల్లి ఆత్మహత్యాయత్నం