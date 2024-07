ETV Bharat / state

రిటైర్డ్ ఐపీఎస్‌ 57 ఎకరాల భూమి అమ్మకానికి యత్నించిన దళారులు - ముగ్గురి అరెస్టు - Land Sale With Fake Documents

Brokers Tried to sell Land with Fake Documents in Sangareddy : సైబరాబాద్ మాజీ పోలీస్ కమిషనర్ ప్రభాకర్‌రెడ్డికి చెందిన రూ. 22.23 కోట్ల విలువ చేసే 57 ఎకరాల భూమిని కొందరు దళారులు ఫేక్ డాక్యుమెంట్ సృష్టించి ఏకంగా అమ్మకానికి పెట్టారు. ఆ భూమిని ఓ బిల్డర్​కు విక్రయించేందుకు ప్రయత్నించిన ముగ్గురు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా జోగిపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.

భూమిని విక్రయించాలని : సంగారెడ్డి జిల్లా అందోల్ గ్రామానికి చెందిన శేరి నరసింహారెడ్డి, అంజమ్మ, బాలకృష్ణారెడ్డి, సైబరాబాద్ మాజీ కమిషనర్ ప్రభాకర్ రెడ్డిలకు కలిసి ఒకే దగ్గర 57 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఈ భూమిని విక్రయించేందుకు వారు పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు, ఆధార్ కార్డులను తెలిసిన వారికి వాట్సాప్​ చేశారు. అలా ఆ డాక్యుమెంట్స్​ వాట్సాప్​ సర్క్యూలేషన్​ ద్వారా నారాయణఖేడ్​కు చెందిన రవీందర్​కు వెళ్లాయి. దీంతో రవీందర్ అతని స్నేహితుడు సుధాకర్, మరో రియల్ ఎస్టేట్ సంజీవరెడ్డితో కలిసి ఆ భూమిని విక్రయించాలని పన్నాగం పన్నారు.