ETV Bharat / state

నకిలీ ధ్రువపత్రాలతో కేంద్ర భద్రతా బలగాల్లో ఉద్యోగాలు - ముగ్గురి అరెస్ట్ - FAKE CERTIFICATES IN ADILABAD

Three Arrested For Supplying Fake Certificates in Adilabad ( ETV Bharat )