లిక్కర్ స్కాం - సిట్ విచారణకు ముగ్గురు నిందితులు డుమ్మా - LIQUOR ACCUSED NOT ATTEND ENQUIRY

Published : May 11, 2025 at 3:50 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Accused in Liquor Scam Case Not Attend for SIT Investigation: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితులైన కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, ధనుంజయరెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్పలు సిట్ విచారణకు హజరు కాలేదు. నేడు విజయవాడలోని సిట్ కార్యాలయంలో విచారణకు రావాలంటూ అధికారులు నోటిసులు జారీ చేశారు. మద్యం కేసులో విచారణకు హజరుకావాలంటూ హైదరాబాద్​లో ఈ కేసు నిందితులైన కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, ధనుంజయరెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్ప నివాసాలు, కార్యాలయాలకు వెళ్లిన సిట్ అధికారులు అక్కడ నోటీసులు జారీ చేశారు.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో రూ.3,200 కోట్లు చేతులు మారినట్లు సిట్‌ ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టైన కీలక నిందితులు రాజ్‌ కసిరెడ్డి, సజ్జల శ్రీధర్‌ రెడ్డితో పాటు మరికొందరి స్టేట్‌మెంట్​ల ఆధారంగానూ సిట్‌ సమాచారం సేకరించింది. ఉదయం 11 గంటలకు విజయవాడలోని సిట్ కార్యాలయానికి విచారణకు రావాలని అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. రిమాండ్ రిపోర్టుల్లో ఈ ముగ్గురి పేర్లను నమోదు చేయడంతో ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణ మోహన్రెడ్డి, గోవిందప్ప అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు.

తమకు ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వాలంటూ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖాలు చేశారు. వీరి పిటిషన్​ను విచారించిన ధర్మాసనం ఆ పిటీషన్​ను కొట్టేసింది. సుప్రీం కోర్టులో కూడా అరెస్టు నుంచి వీరికి ఎలాంటి మధ్యంతర రక్షణ లభించలేదు. సిట్ అధికారులు నోటిసులు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో విచారణకు హజరవుతారని భావించారు. అయితే ఈ ముగ్గరు విచారణకు హజరు కాకపోవడంతో ఈ కేసులో మరింత ముందుకు వెళ్లేందుకు అధికారులు దర్యాప్త ముమ్మరం చేశారు.