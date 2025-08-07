Essay Contest 2025

మహిళల చేతికి ఆర్టీసీ బస్సు స్టీరింగ్‌! - ఉచితంగా డ్రైవింగ్ శిక్షణ, ఆపై ఉద్యోగం - WOMEN AS RTC BUS DRIVERS

మహిళలకు ఆర్టీసీ డ్రైవర్లుగా శిక్షణ - ఆడవాళ్లకు ఆర్టీసీలో 33 శాతం రిజర్వేషన్లు - డ్రైవింగ్​లో శిక్షణ లేకపోవడంతో ముందుకు రాని వనితలు

Women as RTC Bus Drivers in Telangana
Women as RTC Bus Drivers in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 8:58 AM IST

Women as RTC Bus Drivers in Telangana : గతంలో మహిళ అంటే వంటింటికే పరిమితం అన్న మాట నుంచి, ఇప్పుడు అన్ని రంగాల్లోనూ అగ్రగామిగా ఉంటూ పురుషుడికి ఏ మాత్రం సాటి లేదని నిరూపిస్తున్నారు అతివలు. మగవారికి తాము ఎక్కడా తీసిపోమని చాటి చెబుతున్నారు. ఆడవాళ్లు అంటే కేవలం ఇంటి పనికే శాశ్వతం అనేలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇంటిని నిలబెట్టే యజమానులుగా కూడా రాణిస్తున్నారు. అన్ని రంగాల్లోనూ రాణిస్తూ ముందుకు దూసుకుపోతున్నారు. అది ఎంత కష్టమైన పని అయినా సరే ఏకాగ్రతతో సాధిస్తూ, తామేమీ తక్కువ కాదని రుజువు చేసుకుంటున్నారు.

అలాగే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మహిళల విషయంలో ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టాయి. వారి రక్షణకు ప్రత్యేక చట్టాలను తీసుకువస్తూ, పని చేసే చోట భద్రతను కల్పిస్తున్నారు. అలాగే చట్టసభల్లోనూ, ఉద్యోగాల్లోనూ రిజర్వేషన్లను కల్పిస్తూ మహిళలను మహారాణులుగా తీర్చుదిద్దుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా మహిళల గురించి ఎన్నో మంచి పనులను చేస్తుంది. అందులో భాగంగా ఆర్టీసీలో శాశ్వత ప్రాతిపదికన మహిళలకు వేల సంఖ్యలో డ్రైవర్​ పోస్టులు కేటాయించింది. కానీ వివిధ కారణాలతో ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు.

5000 మహిళా డ్రైవర్​ పోస్టులు ఉన్నా : ఆ లోటును భర్తీ చేసే ప్రయత్నాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. వారికి డ్రైవింగ్​లో శిక్షణ ఇప్పించేందుకు సిద్ధం అవుతోంది. ఆర్టీసీ ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయని అందరికీ తెలిసిందే. ఆ ప్రకారం కండక్టర్ల దగ్గర నుంచి వివిధ స్థాయిల్లో మహిళలు గణనీయ సంఖ్యలోనే ఉద్యోగాలను చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్​, హైదరాబాద్​, రంగారెడ్డి మూడు రీజియన్లకూ ఆర్​ఎంలుగా మహిళలే ఉంటున్నారు. అయితే 15 వేలకు పైగా ఉన్న రెగ్యులర్​ డ్రైవర్​ పోస్టుల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్​ ప్రకారం ఐదు వేల మంది మహిళా డ్రైవర్లు ఉండాలి. కానీ డ్రైవింగ్​లో శిక్షణ లేకపోవడం సహా వివిధ కారణాలతో వారు ముందుకు రాకపోవడంతో ఆయా పోస్టులను పురుషులతోనే భర్తీ చేస్తున్నారు.

మహిళలకు ఉచితంగా డ్రైవింగ్​పై శిక్షణ, ఉద్యోగం : ఈ నేపథ్యంలో హెవీ వెహికిల్​ డ్రైవింగ్​ నేర్చుకునేందుకు ముందుకొచ్చే మహిళలకు ఉచితంగా డ్రైవింగ్​ శిక్షణ ఇవ్వాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్​), మెవో స్వచ్ఛంద సంస్థతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది. ఆ ప్రకారం హకీంపేటలో, సిరిసిల్లలో మహిళలకు ఉచితంగా శిక్షణ అందించనుంది. అందుకు అయ్యే ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత సంబంధిత విద్యార్హత ఉన్న వారికి ఆర్టీసీలో డ్రైవర్లుగా నియమిస్తామని తెలిపారు. మిగిలిన వారికి ఐటీ కంపెనీల ప్రాంగణాల్లో బస్సు డ్రైవర్లుగానూ అవకాశాలు లభిస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. మహిళలు డ్రైవర్లుగా ఉంటే బస్సులో భద్రత వాతావరణం మెరుగు అవుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

