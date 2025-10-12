ETV Bharat / state

'ఓర్వకల్లు నోడ్'​కు రూ.వేల కోట్ల పెట్టుబడులు - ప్రధాని మోదీ రాకతో మరింత ప్రాధాన్యం

ప్రభుత్వ చొరవ, కేంద్ర సహకారంతో రూ.వేల కోట్ల పెట్టుబడులు - ఓర్వకల్లు నోడ్‌లో అధికారిక ఒప్పందాల విలువ రూ.29,427.25 కోట్లు - మరో రూ.6వేల కోట్ల ఒప్పందానికి రంగం సిద్ధం

Orvakal As Smart Industrial City
Orvakal As Smart Industrial City (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Orvakal as Smart Industrial City at Kurnool District: కర్నూలు జిల్లాను పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు రాష్ట్రప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని పలు ప్రాజెక్టులను ప్రతిపాదించడం, వాటి సాకారానికి కేంద్రం సహకరిస్తుండడంతో కర్నూలు జిల్లా ప్రగతిపథంలో పరుగులు పెట్టనుంది. హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు పారిశ్రామిక నడవా (హెచ్‌బీఐసీ) పరిధిలో ఓర్వకల్లు నోడ్‌ అభివృద్ధికి కేంద్రం తొలివిడతగా రూ.1,000 కోట్లు కేటాయించడంతో ఆ ప్రాంతం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి మార్గం సుగమమైంది.

ప్రధాని మోదీ ఓర్వకల్లు వస్తున్న నేపథ్యంలో రూ.29వేల కోట్ల పైగా పెట్టుబడులతో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు కాబోతున్న పారిశ్రామిక ప్రాంతాన్ని సందర్శిస్తారని చెబుతున్నారు. రాయలసీమకు ఎకనమిక్‌ గ్రోత్‌ కారిడార్‌ ఏర్పాటు చేయాలని, నెల్లూరు, రాయలసీమ జిల్లాలను ఎకనమిక్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ రీజియన్‌గా అభివృద్ధి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు.

దీంతో ఓర్వకల్లులోని మెగా ఇండస్ట్రియల్‌ హబ్‌ ప్రాంతానికి మరింత మహర్దశ పట్టేలా ఉంది. మొత్తం 5,000 ఎకరాల్లో ఓర్వకల్లు నోడ్‌ను అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించారు. తొలిదశలో 2,471 ఎకరాలను పరిశ్రమలకు వీలుగా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇందుకోసం మొత్తం రూ.2,870.39 కోట్లు వెచ్చిస్తారు. ఇందులో రూ.వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు ఆసక్తి చూపిస్తుండడంతో పాటు పలు ఒప్పందాలు కూడా జరిగాయి.

ఈవీ హబ్‌గా కర్నూలు: జపాన్‌కు చెందిన ఇటోయే మైక్రో టెక్నాలజీ కార్పొరేషన్, భారత్‌కు చెందిన హైడ్రస్, బీఎస్‌ గ్రూప్‌లు కలిపి మొత్తం రూ.14,000 కోట్లతో సెమీకండక్టర్‌ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. దీంతో 2,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా, 12,000 మందికి పరోక్షంగా ఉపాధి లభించనుంది. కర్నూలును ఈవీ హబ్‌గా మార్చడానికి వీలుగా ‘ఈవీ పార్క్‌’ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. 1200 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు కాబోయే ప్రాజెక్టులో మొత్తం రూ.13వేల కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి.

సర్వతోముఖాభివృద్ధి దిశగా ఏపీ: రిలయన్స్‌ కన్స్యూమర్‌ ప్రొడక్ట్స్‌ సంస్థ రూ.758 కోట్ల పెట్టుబడితో పలు రకాల ఉత్పత్తుల తయారీ కేంద్రాన్ని ఓర్వకల్లులో ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ సంస్థ 500 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది. మహిళలతో కుటీర పరిశ్రమలను నెలకొల్పి పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్ది, వేలమంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్న అలీప్‌ సంస్థ సైతం ఓర్వకల్లులో ఒక రూ.36.25 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఓర్వకల్లులో దాదాపు రూ.6వేల కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఓ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయం నుంచి త్వరలో కార్గో, ఎం.ఆర్‌.ఒ., సిమ్యులేటర్‌ సేవలనూ ప్రారంభించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

కొత్త రైల్వేలైను ఏర్పాటుకు చర్యలు : విమానాశ్రయ అభివృద్ధికి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రూ.10 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టింది. కర్నూలు నుంచి దూపాడు, ఓర్వకల్లు మీదుగా బేతంచెర్లకు కొత్త రైల్వేలైను నిర్మాణానికి రైల్వేశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. ఓర్వకల్లు సమీపంలోని గుట్టపాడులో జైరాజ్‌ ఇస్పాత్‌ ఉక్కు పరిశ్రమను 350 ఎకరాల్లో రూ.1600 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేశారు. ఓర్వకల్లు సమీపంలోని కాల్వ గ్రామంలో ఉన్న ఫ్రెష్‌బౌల్‌ హార్టికల్చర్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థను రూ.33 కోట్లతో విస్తరించనున్నారు.

ఓర్వకల్లులో ఉపాధి మెట్లకు అడుగులు - ముందుకొచ్చిన బడా కంపెనీలు

ఓర్వకల్లు, కొపర్తి పారిశ్రామిక నోడ్‌ల అభివృద్ధికి కేంద్రం గ్రీన్​సిగ్నల్ - ఇక జెట్​స్పీడ్​లో పనులు

For All Latest Updates

TAGGED:

SMART INDUSTRIAL CITY IN ORVAKALORVAKAL NODE IN KURNOOL DISTRICTINVESTMENTS TO ORVAKAL NODEORVAKAL MEGA INDUSTRIAL HUBORVAKAL AS SMART INDUSTRIAL CITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.