కాలంతో పోటీపడినా కురవని కాసులు - గిగ్​ వర్కర్లకు తీరని కష్టాలు - GIG WORKERS PROBLEMS IN HYD

గిగ్‌ కార్మికులను వేధిస్తున్న సమస్యలు - ముఖ్యంగా డెలివరీ, ట్రాన్స్​పోర్ట్​ చేస్తున్నవారికి ఇబ్బందులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2025 at 4:25 PM IST

Gig Workers Problems in Hyderabad : రంగారెడ్డి జిల్లా ఎల్బీనగర్​కి చెందిన నాగరాజు కొన్నేళ్లుగా ఓ సంస్థలో గిగ్​ కార్మికుడిగా పని చేస్తున్నారు. ద్విచక్రవాహనంపై ప్రయాణికులను గమ్యస్థానానికి తీసుకెళ్తుంటాడు. ఇటీవల అర్ధరాత్రి ఒకరిని ఎల్బీనగర్​ నుంచి ఉప్పరపల్లికి తీసుకెళ్లాడు. ఛార్జీ రూ.300 అయిందని చెప్పాడు. అవతలి వ్యక్తి ఇవ్వకుండా తీసుకువచ్చినందుకు ఛార్జీలు అడిగినందుకు భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డారు. దీంతో నాగరాజు తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఈ ఘటనపై సంస్థ దృష్టి తీసుకెళ్లగా తమ బాధ్యత కాదని చేతులెత్తేసింది. ఈ ఘటనలో ఆరోగ్యంతో పాటు అతనిపై ప్రభావం చూపింది. ఇది ఒక్క నాగరాజుకే ఎదురైన సంఘటన కాదు. పలువురు గిగ్​ కార్మికులు ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆర్థికంగా నష్టపోవడమే కాదు శారీరకంగా మానసికంగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వం స్పందించాలని వారు కోరుతున్నారు.

హైదరాబాద్​లో 70 వేల మంది పని చేస్తున్నారు : ఉన్నత విద్య కోసం హైదరాబాద్​కు వచ్చే విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు గిగ్​ వర్కర్లుగా మారుతున్నారు. పాకెట్ మనీ కోసం, వారి కనీస అవసరాల కోసం ర్యాపిడో, ఓలా వంటివి నడుపుతున్నారు. అలా వచ్చిన డబ్బుతో కాలాన్ని వెళ్లదీస్తున్నారు. కాలంతో పోటీపడి పని చేసినా డబ్బులు మాత్రం కనిపించడం లేదు. జోరు వానలోనూ సమయానికి డెలివరీ చేసేందుకు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. హైదరాబాద్​లో ప్రస్తుతం ఫుడ్​ డెలివరీ, క్యాబ్​, హోమ్​ సర్వీస్​ టెక్నీషియన్లు, నిత్యవసర సరకుల డెలివరీ విభాగాల్లో దాదాపు 70 వేల మంది పని చేస్తున్నారు. ఇటీవల పలువురు సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఉప్పల్​ చౌరస్తాలో నిరసన తెలిపారు. ఉద్యోగులకు నిర్ణీత వేతనం కాకుండా డెలివరీ చేసిన ఆర్డర్ల సంఖ్య ఆధారంగా డబ్బులు ఇస్తారు.

ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు :

  • రోజూ పదినుంచి పన్నెండు గంటలు కష్టపడినా రూ.500 కూడా సంపాదించడం బాధపడుతున్నారు. నిరంతరం వాహనాలు నడపడంతో నడుము నొప్పితో బాధపడుతున్నామన్నారు.
  • వినియోగదారులు పికప్‌ చేసుకునేలోపే రైడ్‌ క్యాన్సల్‌ చేస్తున్నారు. వారి కోసం 2- 3 కిలోమీటర్లు వెళ్లినా కంపెనీ రూ.4-6 మాత్రమే ఇస్తోంది.
  • భారీగా ట్రాఫిక్‌ ఆగుతుండడంతో అనుకున్న రైడ్‌లు పూర్తి చేయలేకపోతున్నామని దీంతో ప్రోత్సాహకాలు పొందలేకపోతున్నామని ఆవేదనకు గురవుతున్నారు.
  • వర్షాకాలంలో రోడ్లపై నీరు చేరుతుండడంతో గమ్యానికి చేరుకోవడం ఇబ్బందిగా మారుతోంది.
  • కొన్నిసార్లు ఎవరైతే ఆర్డర్​ చేశారో వారి నంబర్ కలవదు. ఆర్డర్​ డిలే అవ్వడంతో ఫిర్యాదులు వస్తుంటాయి.

కరువైన భద్రతా : ఈ తరహా కార్మికులకు ఎలాంటి ఉద్యోగ భద్రత లేదు. ఆర్డర్‌ను వీలైనంత తొందరగా అందించాలని అపసవ్య మార్గాల్లో ప్రయాణించడం, సిగ్నల్‌ జంప్‌ చేయడం ద్వారా ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. జరిమానాల పాలవుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఆలస్యం కారణంగా ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు. అది రివ్యూపై ప్రభావం చూపుతోంది.

ఇతర రాష్ట్రాల తీసుకుంటున్న చర్యలు : గిగ్‌కార్మికుల సంక్షేమం, జీవన ప్రమాణాలను పెంచడానికి రాజస్థాన్, కర్ణాటక ప్రభుత్వాలు ‘గిగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ వర్కర్స్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ వెల్ఫేర్‌’ చట్టం తీసుకొచ్చాయి. తెలంగాణ సర్కార్​ వీరి సమస్యల పరిష్కారానికి సరైన విధానం రూపొందిస్తామని హామీ ఇచ్చినా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు.

