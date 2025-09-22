నాడి పట్టిన రైతు బిడ్డలు : ఆ ఊరిలో 13 మంది డాక్టర్లు, విద్యార్థులు
Medical Students in One Village : వెయ్యి మైళ్ల దూరమైనా ఒక్క అడుగుతోనే మొదలవుతుంది. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలన్న కోరిక ప్రతి మనిషికీ ఉంటుంది. ఇందులో మొదటి అడుగు వేసే వారు మిగతా వారికి స్ఫూర్తిగా, ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. అలా ఒకరిని చూసి మరొకరు పిల్లలను వైద్య విద్య చదివిస్తుండటంతో ఆ గ్రామంలో ప్రస్తుతం పది మందికి పైగా కాబోయే యువ డాక్టర్లున్నారు. జగిత్యాల రూరల్ మండలం లక్ష్మీపూర్ వ్యవసాయపరంగా గణనీయ అభివృద్ధి సాధించింది.
జగిత్యాల రూరల్ మండలం రైతులు ఆధునిక పద్ధతులతో పంటల సాగును లాభసాటిగా మార్చుకున్నారు. ఈ ఊరిలో ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఏకంగా 13 మంది వైద్యులు, వైద్య విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఆరేళ్ల కిందట కేవలం ఒకరే ఉండేవారు. ఒకరిని చూసి మరొకరు రైతు బిడ్డలు నాడి పట్టిన తీరు ప్రస్తుత తరానికి స్ఫూర్తిదాయకం.
ఒకరిని చూసి మరొకరు స్ఫూర్తి పొంది : లక్ష్మీపూర్ గ్రామంలో గతంలో ఓ వైద్యురాలుండగా, ఆరేళ్ల కిందట చదువు పూర్తి చేసిన మహేశ్ రెడ్డి అనే డాక్టర్ జగిత్యాలలోని గొల్లపల్లి రోడ్లో వైద్యశాల ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు సేవలందిస్తున్నారు. గ్రామస్థులకు ఉచితంగా మెడికల్ టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. స్థానిక రైతు సంఘం నాయకులు పన్నాల తిరుపతిరెడ్డి కుమార్తె శ్రేయ కరీంనగర్ పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ చివరి సంవత్సరం చదువుతూ పీజీలో సీటు సాధించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
గడ్డం తిరుపతిరెడ్డి కుమారుడు గోవర్ధన్రెడ్డి నిజామాబాద్లో ఎంబీబీఎస్ను పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం పీజీకి సిద్ధమవుతున్నారు. ఎర్రవల్లి జనార్దన్ కుమారుడు శ్రీనాథ్, నేతి రమేశ్ కుమారుడు రాకేశ్, కొడిమ్యాల రమేశ్ కుమారుడు నవీన్ వైద్య విద్యను చక్కగా అభ్యసిస్తున్నారు.
ఆలోచింపజేసిన ఆ ఘటన : లక్ష్మీపూర్ గ్రామ జనాభా 4 వేలకు పైగా ఉంటుంది. అక్కడ రైతు కుటుంబాలే అధికం. మంచి పంట దిగుబడులతో ఇక్కడి అన్నదాతలు రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. గ్రామానికి చెందిన కొప్పెర వెంకట్రెడ్డి కుమారుడు మహేశ్రెడ్డి ఆరేళ్ల కిందట వైద్య పూర్తి చేయడంతో రైతు సంఘం ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో అతడికి సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇది చూసిన చాలా మంది రైతులు తమ పిల్లలను వైద్య విద్య చదివిస్తే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచనలో పడ్డారు.
దీంతో తమ పిల్లలను ఎందుకు వైద్య విద్య చదివించకూడదని భావించారు. అలా ఒకరిని చూసి మరొకరు పిల్లలను క్రమంగా వైద్య విద్యలో చేర్చారు. పెద్దల కోరికకు తగ్గట్టుగా పిల్లలు కూడా ఎంబీబీఎస్ను కష్టపడి చదువుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఊరిలో డాక్టర్లు, వైద్య విద్యార్థులు మొత్తం 13 మంది ఉండగా ఇందులో చాలా మంది ప్రతిభ ఆధారంగా ఫ్రీ సీటు పొందిన వారే కావడం మరో విశేషం.
డాక్టర్లు దేవుడి ప్రతిరూపం : వైద్యం అంటే కేవలం వృత్తి మాత్రమే కాదు. ఎన్నో ప్రాణాలను కాపాడే గొప్ప బాధ్యత. డాక్టర్లు తమ జీవితాలను ప్రజల కోసం అంకితం చేసి, ప్రాణాలను రక్షిస్తూ భగవంతుడి ప్రతిరూపంగా కనిపిస్తారు. వ్యాధి గ్రస్థులకు ధైర్యం చెప్పి, వారి బాధలను తొలగించడానికి చాలా కృషి చేస్తారు. మానవ జీవితంలో వారి పాత్ర చాలా గొప్పది. నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తూ, సమాజంలో ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని నిర్మించడంలో కీలకంగా వ్యవహారిస్తారు.
