మరింతగా ఊరిస్తోన్న లక్నవరం - మూడో ద్వీపం పర్యాటకానికి సిద్ధం

Third Island is Ready For Tourists in Laknavaram Lake Telangana : చుట్టూ పవళ్లు తొక్కుతున్న చల్లని నీళ్లు మధ్యలో అందమైన నిర్మాణంలో బస.. ఊహించుకుంటేనే ఆ అనుభూతి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది కదూ! ఆ ఊహను నిజం చేసేలా, ఆ అనుభూతిని అందిపుచ్చుకునేలా పర్యాటకులకు స్వర్గధామంలా లక్నవరం జలాశయంలోని మూడో ద్వీపం ముస్తాబైంది. ఇప్పటికే సహజసిద్ధమైన అందాలతో వీక్షకులను ఓలలాడిస్తున్న ఈ పర్యాటక ప్రాంతానికి ఇది మరో కలికితురాయి కానుంది.

ములుగు జిల్లా గోవిందరావుపేట మండలం లక్నవరం జలాశయంలో సుమారు ఎనిమిదెకరాల విస్తీర్ణంలో మూడో ద్వీపాన్ని (ఐలాండ్‌) టీఎస్‌టీడీసీ (TSTDC : Telangana State Tourism Development Corporation), ఫ్రీ కోట్స్‌ సంస్థ సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేశారు. పర్యాటకుల ఆహ్లాదానికి మొదటి ప్రాధాన్యమిస్తూ పచ్చని ఉద్యానవనాలను తీర్చిదిద్దారు. ఈ ద్వీపంలో మొత్తం 22 కాటేజీలున్నాయి. వాటిలో నాలుగింటిని కుటుంబ సభ్యులతో బస చేసేందుకు వీలుగా తీర్చిదిద్దారు.

ఐదు ఈత కొలనుల్లో నాలుగింటిని వ్యక్తిగత కాటేజీలకు అనుబంధంగా నిర్మించారు. పిల్లల కోసం ప్రత్యేకమైన ఆట వస్తువులు, ఈతకొలను అందుబాటులో ఉంచారు. పెద్దల కోసం రెస్టారెంటు, రెండు స్పాలు తదితర వసతులు కల్పించారు. ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రాంతాలైన మాల్దీవులు, శిమ్లా, మున్నార్‌ వంటి ప్రాంతాలను తలపించేలా ఈ ద్వీపాన్ని సుందరీకరించామని సిబ్బంది తెలిపారు. ఇందులో ఫ్రీ కోట్స్‌కు చెందిన దాదాపు 40 మంది సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తిస్తారని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. దీన్ని త్వరలో పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి తేనున్నారు.