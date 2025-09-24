మూడో రోజు ఘనంగా బతుకమ్మ పండగ - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న మహిళలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా బతుకమ్మ సంబురాలు - ఉత్సాహంగా బతుకమ్మ ఆడి పాడిన మహిళలు, యువతులు - తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చి నృత్యాలు చేసిన మహిళలు
Published : September 24, 2025 at 7:56 AM IST
Bathukamma Celebration in Telangana 2025 : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబురాలు మూడో రోజు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగాయి. ఆత్మీయత, ఆధ్యాత్మికత, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా బతుకమ్మను నిర్వహించారు. మహిళలు, యువతులు బతుకమ్మ వేడుకలను ఉత్సాహంగా చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందు బతుకమ్మ ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థినులతో పాటు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రోఫెసర్. కాసిం, ప్రొఫెసర్లు బతుకమ్మ చుట్టూ తిరుగుతూ బతుకమ్మ పాటలు పాడుతూ వేడుకలను ప్రారంభించి ఆడి పాడారు. సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్లో మూడో రోజు బతుకమ్మ సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి.
మూడో రోజు బతుకమ్మ సంబరాలు : తెలంగాణ మహిళల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు బతుకమ్మ పండుగ ప్రతీకగా నిలుస్తుందని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య తెలిపారు. బతుకమ్మ ఆటపాటలతో కలెక్టరేట్ ప్రాంగణం సందడిగా మారింది. మిరుదొడ్డిలో మహిళ సమైక్య ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబరాలను నిర్వహించారు. బతుకమ్మ వేడుకల్లో భాగంగా మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు చెందిన మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని బతుకమ్మ ఆటలు ఆడారు. అనంతరం మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో చెరువులో బతుకమ్మలను నిమజ్జనం చేశారు.
ఘనంగా జరుపుకున్న పోలీస్ మహిళ సిబ్బంది : నారాయణపేటలోని ఎస్పీ పరేడ్ మైదానంలో బతుకమ్మ వేడుకలు పోలీస్ మహిళ సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి పసుపుతో గౌరమ్మను చేసి పూజలు చేశారు. అనంతరం బతుకమ్మ చుట్టూ బతుకమ్మ ఆడి పాడారు. జగిత్యాలలో బతుకమ్మ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో మాజీ మంత్రి పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి, తుల ఉమా వేడుకల్లో పాల్గొని బతుకమ్మ ఆడారు.
ముద్దపప్పు బతుకమ్మ : కరీంనగర్లో మూడు రోజు బతుకమ్మ సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. ముద్దపప్పు బతుకమ్మను కరీంనగర్ సప్తగిరి కాలనీ, పద్మనగర్లో మహిళలు, చిన్నారులు సందడిగా జరుపుకున్నారు. తీరొక్క పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మ చుట్టూ తిరుగుతూ బతుకమ్మ పాటలకు మహిళలు ఆడిపాడారు. ఖమ్మంలో బతుకమ్మ వేడుకలు ఉత్సాహంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు. వాడ వాడలా మహిళలు బతుకమ్మలను పేర్చి చుట్టూ చేరి పాటలు పాడుతూ నృత్యాలు చేశారు.
తెలంగాణలో బతుకమ్మ సంబరాలు : నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ఆవరణలో బతుకమ్మ సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ బతుకమ్మ వేడుకల్లో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ బతుకమ్మలకు పూజలు చేసి ఆట పాటలను ప్రారంభించారు. సంక్షేమ శాఖ అధికారులు, ఉద్యోగులతో కలిసి ఉత్సాహంగా బతుకమ్మ ఆడారు. మంచిర్యాల జిల్లా శ్రీరాంపూర్లో నిర్వహించిన బతుకమ్మ సంబరాల్లో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత పాల్గొన్నారు. అనంతరం హైటెక్ కాలనీలో బతుకమ్మ ఆడుతున్న మహిళలతో కలిసి సంబరాలు చేశారు.
తీరొక్క పూలతో అలంకరణ : సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో మహిళలు బతుకమ్మ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. తీరొక్క పూలను అమ్మవారికి అలంకరించి బతుకమ్మ పాటలు పాడారు. సాంప్రదాయ నృత్యాలు చేస్తూ పూల వేడుకలో భాగస్వామ్యులయ్యారు.
