వేడుక ఏదైనా ఈ ఊరోళ్ల చేయి పడితేనే టేస్ట్ - చిన్న ఊరు, రుచికి పెట్టింది పేరు!

ఆ ప్రాంతంలో ఏ శుభకార్యం జరిగినా మొదటి ఎంపికలో ఈ ఊరు - పేరుకే చిన్న ఊరు, రుచికి పెట్టింది పేరు!
Published : October 6, 2025 at 11:58 AM IST
Culinary Experts in Thimmapur Village : సాధారణంగా ఏ గ్రామంలో చూసినా శుభకార్యాలకు, ఇతర కార్యక్రమాలకు భోజనాలు వండేవారు ఒకరు లేదా ఇద్దరు మాత్రమే ఉంటారు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జగిత్యాల జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం పరిధిలో ఉన్న తిమ్మాపూర్ గ్రామానికి ఓ ప్రత్యేక ఉంది. పేరుకు చిన్న గ్రామమైనా ఇక్కడ వంట పనిపై ఆధారపడి జీవించే వారు పాతిక మందికి పైగా ఉన్నారు. ఈ గ్రామం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారు ఏ కార్యమైనా వంటలు వండాలంటే ఈ ఊరి వంట మనుషుల చేయి పడాల్సిందే.
వంటకే తొలి ప్రాధాన్యం : తిమ్మాపూర్ గ్రామానికి చెందిన వంట మాస్టర్లు శుభకార్యాలకు, పండుగలకు, ఇతర కార్యక్రమాలకు భోజనాలు వండటంలో ఎంతో అనుభవం, నైపుణ్యం కలిగిన వారున్నారు. ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఏ శుభకార్యం జరిగినా ముందుగా వంట చేయడానికి తిమ్మాపూర్ వంట మనుషులదే మొదటి ఎంపిక. వారి చేతి రుచిపై ప్రజలకు అంత నమ్మకం ఏర్పడింది. వీరికి కేవలం జగిత్యాల జిల్లా నుంచే కాకుండా ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా ఆర్డర్లు వస్తుంటాయి.
తండాలోనూ పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యం : గ్రామ జనాభా 2200 కాగా, వంట చేసేవారు పాతిక మందికి పైగా ఉన్నారు. ఇక్కడ వంట మాస్టర్లు ఉండటం వల్ల తిమ్మాపూర్ గ్రామానికి ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతోంది. గ్రామంలోని వంట మాస్టర్ల వల్ల చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలకు వెళ్లి పనులు చేయడం ద్వారా స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగాయి. మరోవైపు సమీపంలోని తిమ్మాపూర్ తండాలో నలుగురికి పైగా పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యులున్నారు. ఈ చిన్న గ్రామం వంట వృత్తిలో ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
60 ఏళ్ల కిందట నుంచి : తిమ్మాపూర్ గ్రామానికి చెందిన రాజేశుని నారాయణ 60 ఏళ్ల క్రితం ఓ దొర దగ్గర వంటలు చేసేవారు. రుచికరంగా చేయడంతో ఆ చుట్టు పక్కల గ్రామాల్లో గుర్తింపు వచ్చింది. దీంతో అతడికి ఆర్డర్లు అధికంగా రావడంతో నారాయణ తనకు సహాయంగా అయిదుగురు సోదరులను వెంట తీసుకెళ్లేవారు. అలా కుటుంబం మొత్తం వంటల తయారీలో ఆరితేరారు. ఆ గ్రామానికి చెందిన ఒకరిద్దరు పాకశాస్త్రంలో ప్రసిద్ధి చెందడంతో ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుల ఇళ్లలో జరిగే కార్యక్రమాల్లో, అలాగే పార్టీ సమావేశాల్లో భోజనాలు తయారు చేశారు.
గత సీఎంకు స్వయంగా వడ్డించి : అలా వీరి దగ్గర పలువురు వంట నేర్చుకోవడంతో గ్రామంతో పాటు తండాలో సుమారు 25 మందికి పైగా వంట చేసేవారు ఉన్నారు. పరోక్షంగా వీరి వద్ద వంద మంది వరకు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇందులో ప్రణీత్ గతంలో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్రావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా మాంసాహార, శాఖాహార వంటకాలను వండి వడ్డించారు.
వీరు చుట్టు పక్కల గ్రామాలతో పాటు ఉమ్మడి కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, వరంగల్, హైదరాబాద్తోపాటు మహారాష్ట్రలో జరిగే శుభకార్యాలకు వెళ్తుంటారు. క్వింటాలుకు రూ.5 వేల నుంచి రూ.7 వేల వరకు ఫీజు తీసుకుంటారు. సీజన్లో వంటలు చేస్తూ ఉపాధి పొందుతూ ఇతర సమయాల్లో గ్రామంలో వ్యవసాయం చేస్తుంటారు.
