చెక్​పోస్ట్​ దగ్గర తనిఖీలు - పోలీసుల పైకి కారుతో దూసుకొచ్చిన దొంగలు - కాల్పులు - HARYANA THIEVES GANG AT CHITTOOR

Thieves Attempt to Run Over Police With Car at Chittoor : కరుడుగట్టిన హరియాణా దొంగల ముఠా ఓ కారులో సరిహద్దు దాటుతున్నారనే సమాచారంతో కుప్పం పోలీసులు వాహన తనిఖీలు చేస్తుండగా దుండగులు వారిని తొక్కించేందుకు విఫలయత్నం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తప్పించుకున్న వారిని నిలువరించేందుకు కాల్పులు జరిపారు. సినీ ఫక్కీలో జరిగిన ఈ ఘటన మంగళవారం అర్ధరాత్రి చోటు చేసుకుంది.

పోలీసులు తెలిపిన వినరైల ప్రకారం: దొంగల ముఠా కుప్పం మీదుగా సరిహద్దు దాటుతోందనే సమాచారంతో డీఎస్పీ పార్థసారథి సూచనలతో గ్రామీణ సీఐ మల్లేష్‌ యాదవ్‌ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు కృష్ణగిరి - పలమనేరు జాతీయ రహదారి తంబిగానిపల్లె చెక్‌ పోస్టు వద్ద వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు. రాత్రి 10.30 గంటలకు పలమనేరు నుంచి తమిళనాడులోని కృష్ణగిరి వైపు వెళ్తున్న కర్ణాటక రిజిస్ట్రేషన్‌ కలిగిన స్కార్పియో కారును తనిఖీ కోసం పోలీసులు నిలిపారు.

ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు కారును తనిఖీ చేసేందుకు ముందుకు వెళ్లగా అప్రమత్తమైన దొంగలు కారును వెనక్కి పోనిచ్చి కానిస్టేబుళ్లపైకి ఎక్కించేందుకు యత్నించారు. వెంటనే వారు పక్కకు తప్పుకోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. వారు దొంగల ముఠాగా నిర్ధారించుకున్న గ్రామీణ సీఐ మల్లేష్‌ యాదవ్‌ ఫైరింగ్‌ ఓపెన్‌ చేశారు. తన సర్వీసు రివాల్వర్‌తో కారు డ్రైవర్‌ తొడకు తగిలేలా ఓ రౌండ్‌ కాల్పులు జరిపారు.

దొంగలు వేగంగా కారుతో సహా అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. పోలీసులు పలు బృందాలుగా ఏర్పడి సమీప ప్రాంతాల్లో దొంగల కోసం జల్లెడ పట్టారు. వాహనం ఆంధ్ర సరిహద్దు దాటక పోవడంతో కుప్పం పురపాలిక పరిధిలోని పలార్లపల్లె, పరమసముద్రం, బేవనపల్లె, వడ్డిపల్లె, కుప్పం గ్రామీణ మండలం గోనుగూరు, వెండుగంపల్లె ప్రాంతాల్లో తనిఖీ చేశారు. ఈ క్రమంలో పరమసముద్రం చెరువు వద్ద నిందితులు కారును వదిలి పారిపోయారు.