కాజేసిన హుండీని తిరిగి వదిలేసి వెళ్లిన దొంగ - దాదాపు రూ. 1,86,000 వరకూ నగదు ఉందని వెల్లడి - దొంగ ఎవరనే అనే అంశంపై పోలీసుల దర్యాప్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 3:32 PM IST
Thief Who Returned And Left The Stolen Hundi in Anantapur District: ఓ చిన్న హోటల్లో దొంగతనానికి వచ్చిన దొంగకు ఏం దొరకలేదు. దీంతో చిరాకు వచ్చిన దొంగ ఫ్రిడ్జ్లో కూల్డ్రింక్ తాగి డబ్బులిచ్చి మరీ వెళ్లాడు. ఇలాంటి దొంగతనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటీవల కాలంలో చూశాం. మరికొన్ని చోట్ల వైన్ షాపులో దొంగతనానికి వచ్చి ఫుల్ మద్యం తాగి అక్కడే పడుకుని దొరకడం, ఇంట్లో దొంగతనానికి వచ్చి ఏసీ వేసుకుని పడుకోవడం లాంటి వింత వింత దొంగతనాలు చాలా చూశాం. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాలో అలాంటి దొంగతనమే వెలుగు చూసింది.
ఆలయాల్లో హుండీల దొంగతనాలు చేసిన ఘటనలు చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఎత్తుకెళ్లిన హుండీని నెల తర్వాత మళ్లీ తీసుకొచ్చి అక్కడే వదిలేసిన ఘటన అనంతపురం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఈ విషయం తెలుసుకుని అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అసలేం జరిగిందంటే.
అనంతపురం జిల్లాలోని బుక్కరాయసముద్రం ప్రాంతంలోని చెరువు కట్ట సమీపంలో ముసలమ్మ ఆలయంలో నెల రోజుల క్రితం దొంగలు హుండీని ఎత్తుకెళ్లారు. ఉదయం ఆలయానికి వచ్చినవారు హుండీ దొంగతనానికి గురైందని గుర్తించారు. ఆలయ నిర్వాహకులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. కానీ ఈ లోగానే ఆసక్తికర విషయం చోటు చేసుకుంది.
గురువారం రాత్రి నెల క్రితం ఎత్తుకెళ్లిన హుండీని ఆలయం దగ్గర పడేశారు. శుక్రవారం ఉదయం ఆలయం దగ్గరకు నిర్వాహకులు హుండీని చూసి అవాక్కయ్యారు. అంతేకాకుండా హుండీతో పాటు ఓ లేఖను కూడా గుర్తించారు.
లేఖలో ఏముందంటే!: హుండీని దొంగిలించి తీసుకుని వెళ్లిన తర్వాత తన కుమారుడు అనారోగ్యం బారిన పడ్డాడని లేఖలో దొంగ పేర్కొన్నాడు. ఆసుపత్రి ఖర్చులకు కొంత డబ్బు వాడుకున్నానని తెలిపాడు. 'అమ్మా! తప్పయిపోయింది - క్షమించు తల్లి' అంటూ లేఖలో ఉంది. ఈ విషయాన్ని నిర్వాహకులు పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అనంతరం రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు హుండీలో నగదును లెక్కించగా రూ. 1,86,000 వేల వరకు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. ఆ దొంగ ఎవరనే అనే అంశంపై పోలీసులు సీసీ కెమెరాలను పరిశీలిస్తున్నారు. అమ్మవారి మహాత్యం వల్లే హుండీ మళ్లీ తిరిగి ఆలయం వద్ద వచ్చేలా చేసిందని ఆలయ నిర్వాహకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రెండున్నర నెలల క్రితం వేరొక తరహా ఘటన: అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట పట్టణంలోని ఆంజనేయ స్వామి హుండీ లెక్కింపును దేవాదాయ శాఖ ఆధికారులు చేపట్టారు. అయితే హుండీలో 1.39.6 క్యారెట్లున్న ముడి వజ్రాన్ని, ఓ ఉత్తరాన్ని గుర్తించారు. తనకు దొరికిన వజ్రం నిజమైనదని నిర్ధరించుకున్న తర్వాతే హుండీలో వేస్తున్నట్లు అందులో అతను పేర్కొన్నారు. స్వామివారి అలంకరణ ఆభరణాల్లో వినియోగించాలని అందులో కోరారు. వస్తువును స్వయంగా తయారు చేసి ఇవ్వలేక హుండీలో ఇలా వేస్తున్నట్లు లేఖలో పేర్కొన్నాడు. వజ్రాన్ని రాజంపేట దేవాదాయ శాఖ తనిఖీ అధికారి జనార్దన్, ఈవో కొండారెడ్డిలు ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు రవిస్వామి స్వాధీనం చేశారు.
హుండీలో వజ్రం - స్వామివారి అలంకరణలో వినియోగించాలని అజ్ఞాత భక్తుడి లేఖ
