తరచూ చిరాకుగా ఉంటున్నారా? - అయితే పరిష్కారాలు ఇవీ

అలసట, ఒత్తిడి, అంచనాలను అందుకోలేకపోవడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావాలు - ఊహించింది జరగకపోవడం వల్ల మానసిక పరిస్థితిలో త్వరగా మార్పులు - మానసిక ఒత్తిడిని జయించడానికి పరిష్కారాలు

Mood Off Feeling
Stressful Situations (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 11:44 PM IST

2 Min Read
Stressful Situations Daily Routine : కొంతమంది విద్యార్థుల మూడ్‌ క్షణాల్లో మారిపోతుంటుంది. అప్పటివరకూ సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నవాళ్లు కాస్తా వెంటనే చిరాకుపడిపోతుంటారు. ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారో ఎప్పుడు కోప్పడతారో ఎవరికీ అర్థంకాని పరిస్థితి. దీనికి పరిష్కారం?
అలసట, ఒత్తిడి, అంచనాలను అందుకోలేకపోవడం, ప్రతికూల ఆలోచనలలో పడిపోవడం సాధారణంగా వీటన్నిటివల్లా తరచూ మూడ్‌ మారిపోతుంది. దీనివల్ల చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు, కుటుంబ సభ్యులూ చెపలేని ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కానీ ఉన్నట్టుండి మూడ్​ మారుతూ వింతగా, కోపంగా ప్రవర్తిస్తే మాత్రం ప్రమాదమే అంటున్నారు నిపుణులు. దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం.

  • స్నేహితులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరైనా సరదాగా ఏమైనా అన్నా కొందరు వెంటనే తీవ్రంగా ఆవేశపడిపోతుంటారు. దీంతో అప్పటివరకూ ప్రశాంతంగా ఉన్న వాతావరణం కాస్తా ఒక్కసారిగా వేడేక్కుతుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మౌనంగా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడం ఉత్తమం. నిజానికి ఎదుటివాళ్లు ఏమన్నారు అనేదానికంటే దాన్ని మీరెలా తీసుకున్నారు అనేదే ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనది.
  • క్రీడలు, వ్యాయామాల వల్ల సంతోషాన్ని కలిగించే హార్మోన్లు విడుదలవుతాయనేది తెలిసిందే. కాబట్టి ఇష్టమైన ఆటను ఎంచుకుని రోజూ ప్రాక్టిస్​ చేయాలి. లేదా రోజూ వ్యాయామాలు చేయడాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే మంచిది. దీంతో రోజంతా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా పనులు చేసుకోగలుతుతారు.
  • ఊహించినది జరగకపోవడం వల్ల మానసిక పరిస్థితిలో త్వరగా మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఉదాహరణకు ఒక సబ్జెక్టులో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయని అంచనా వేసినప్పుడు అనుకున్న దానికంటే తక్కువ మార్కులు వస్తే మూడ్‌ త్వరగా పాడైపోతుంది. అయితే జరిగినదానికి మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకుని నిరుత్సాహపడటం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనమూ చేకూరదు. అలా జరగడం వెనక ఉన్న కారణాలను అన్వేషించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరమవుతుంది.
  • ఒకే పనిని గంటల తరబడి చేయడం వల్ల కూడా మనిషికి కాస్త విసుగు పుట్టిస్తుంది. అత్యవసర సమయాల్లోగానీ, పరీక్షల ముందుగానీ గంటల తరబడి టెన్షన్​గా చదువుతుంటారు. దాంతో అలసటగా, విసుగు చెందే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు మధ్యలో చిన్న విరామం తీసుకుని ఆరుబయట నడవడం, స్నేహితులతో జాలీగా మాట్లాడటం లాంటివి చేయాలి.
  • ఎదుటివాళ్లతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, గ్రూప్​ డిస్కర్షన్​లోనూ ఒక్కోసారి వెంటనే మూడ్‌ మారిపోవచ్చు. ఇలాంటప్పుడు మనసులో 10 అంకెలను లెక్కించడం వల్ల మనసును మరో అంశం మీదకు మళ్లించే వీలు అవుతుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలకు బ్రేక్​లు పడతాయి. తీవ్రంగా స్పందించకుండా ప్రశాంతంగా సమాధానం చెప్పగలిగే శక్తి వస్తుంది.
  • భావోద్వేగాల మీద నియంత్రణకు శ్వాస వ్యాయామాలు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. దీర్ఘంగా బ్రీత్​ తీసుకుని దాన్ని కాసేపు నిలిపివుంచి తర్వాత మెల్లగా బయటకు వదలడం లాంటివి చేయడం ద్వారా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
  • ఒక్కోసారి బాగా ఆకలిగా అనిపించినప్పుడు, దాహంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మానసిక స్థితి మీద త్వరగా నియంత్రణ కోల్పోతుంటాం. కాబట్టి సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి.
  • తగినంత నిద్ర లేకపోయినా మనసు, ఆలోచనలు ఆందోళనగా ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు అనవసరమైన చిన్న విషయాలకు కూడా తీవ్రంగా స్పందించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సరిపడినంత నిద్ర ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అందుకోసం స్మార్ట్‌ఫోన్ల్లూ, టీవీ వీక్షణలను నిర్ణీత సమయానికే పరిమితం చేస్తే మంచిది.

