తియ్యటి నిమ్మకాయ మీరెప్పుడైనా తిన్నారా? - మధుమేహులకు మంచిదట! - SWEET LEMON HARVESTING

Sweet Lemon Harvesting ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 26, 2025 at 11:47 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 11:59 AM IST 1 Min Read

Sweet Lemon Harvesting : నిమ్మకాయలు ఎలా ఉంటాయి? ఇదేం ప్రశ్న! పుల్లగా ఉంటాయంటారా. మార్కెట్లో కనిపించే నిమ్మకాయలు చూడటానికి చిన్నగా, పెద్దగా, తింటే పుల్లగా ఉంటాయి. ఇలాంటి నిమ్మకాయలు రోజూ చూస్తుంటాం. కానీ ఇప్పుడు నిమ్మకాయల్లో చాలా రకాలు వచ్చాయి. కానీ ఇక్కడ కనిపించేవి మాత్రం చూడటానికి చిన్నగా, తింటే తియ్యగా ఉంటాయి. ఈ నిమ్మకాయల టేస్ట్​ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు పుల్లగా, పండినప్పుడు తియ్యగా ఉంటుంది. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెబుతున్నారు. మరి ఆ నిమ్మకాయలు సంగతేంటో తెలుసుకుందాం. తీపి రుచి కలిగిన (స్వీట్‌ లెమెన్‌) నిమ్మకాయలను కొణిదెన శ్రీనివాస్‌ అనే వ్యక్తి తన మిద్దెపై పండిస్తున్నారు. ఖమ్మం నగరంలోని కవిరాజనగర్‌ 7వ వీధిలో నివసించే ఆయన ‘సిటీ టెర్రస్‌ గార్డెన్‌’ వాట్సప్‌ గ్రూపు అడ్మిన్‌లలో ఒకరు. తన ఇంటి మిద్దెపై వివిధ రకాల పండ్లు, కూరగాయల మొక్కలు పెంచుతున్నారు. రెండేళ్ల కిందట ఈ మొక్కను హైదరాబాద్ నుంచి తెచ్చానని, మిద్దెపై టబ్బులో పెంచుతున్నానని చెప్పారు. ఏడాదంతా కాస్తుందని, మధుమేహులకు మంచిదని చెబుతున్నారు. ఈ నిమ్మకాయను తొక్కతో సహా నేరుగా తినవచ్చని, అలాగే పచ్చిగా ఉంటే పుల్లగా, పండితే తియ్యగా ఉంటుందన్నారు. దీనికి క్రిమి కీటాకాలు ఆశించవని, ఎండ ఎక్కువగా ఉండాలన్నారు.

