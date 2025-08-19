ETV Bharat / state

పిల్లలను దత్తత తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? - అయితే ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి! - CHILD ADOPTION RULES IN TELUGU

పెరుగుతున్న పిల్లల దత్తత - తీసుకునే ముందు అవగాహన పెంచుకోవాలని అంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2025 at 5:22 PM IST

Kid Adoption Rules in Telugu : ఇటీవల కాలంలో ఈ తరం దంపతులు సంతానలేని సమస్యను ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో పాటు ఆరోగ్య సమస్యతో పాటు జీవనశైలిలో వచ్చిన మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు కారణం అవుతున్నాయి. ఇలా సంతానలేమి సమస్యతో బాధ పడుతున్న దంపతులు ఎంతోమంది పిల్లలను దత్తత తీసుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. అయితే దత్తత ప్రక్రియకు సమబంధించిన కొన్ని అంశాల గురించి ముందుగాలే తెలుసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం మానసికంగా పూర్తి సమసిద్ధంగా ఉండాలని అంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పిల్లలను అనాథాశ్రమం నుంచి లేదా ఇతరుల నుంచి దత్తత తీసుకునేందుకు ఓ నిర్దిష్ట ప్రక్రియ ఉంటుంది. అందులో కొన్ని న్యాయపరమైన అంశాలూ ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేందుకు ఈ అంశాల గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. అవసరాన్ని బట్టి లాయర్‌ని కూడా సంప్రదించాల్సి వస్తుంది. ముందుగా దత్తత ప్రక్రియ గురించి వీలైనంత ఎక్కువగా అవగాహన పెంచుకోవాలి.

కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయం : పిల్లలను దత్తత తీసుకునే విషయం గురించి ముందుగా దంపతులిద్దరూ చర్చించుకోవాలి. భవిష్యత్తులో ఏవైనా సమస్యలొస్తే వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు ముందుగానే సిద్ధమవ్వాలి. అయితే ఈ విషయంలో కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయం తీసుకోవడం చాలా మంచిది. కానీ, దీనిపై వారికి భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండే అవకాశం ఎక్కువ. వారి సందేహాలను సాధ్యమైనంత మేర నివృత్తి చేసి చేయాలి. వారు దీనికోసం సుముఖంగా ఉండేలా చెప్పాలి. ఫలితంగా భవిష్యత్తులో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది.

వారిని కలిస్తే మంచిది : చాలామంది పిల్లలు కొత్తవారితో తొందరగా కలిసిపోలేరు. అలాగే చాలామందికి దత్తత తీసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కూడా సరిగ్గా తెలియదు. దీని గురించి ఎవరు ఎన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పినా ఈ విషయంలో స్వయంగా అనుభవం ఉన్నవారికే ఎక్కువ విషయాలు అవగాహన ఉంటాయి. దత్తత తీసుకునే ముందు ఇలా పిల్లల్ని దత్తత తీసుకున్న తల్లిదండ్రులను ఓసారి కలిసే ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది. ఈ క్రమంలో వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడంతో పాటు పిల్లలతో అనుబంధం ఎలా పెంచుకున్నారో తెలుసుకునే వీలుంటుంది. వాళ్లతో ఎలా మెలగాలో ఓ అవగాహనకు రావచ్చు. ఫలితంగా దత్తత విషయంలో ముందుగానే ఒక స్పష్టమైన అభిప్రాయానికి రావాలి.

కొంతమంది దంపతులు ఈపాటికే తమకు పిల్లలున్నా ఆడపిల్ల కావాలనో లేదా మగపిల్లవాడు కావాలనో దత్తత తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా మీ పాప/బాబు కొత్తగా వచ్చేవారితో కలిసిపోయే అవకాశం తక్కువ. అందుకోసం ముందుగా వారితో కూడా మాట్లాడండి. వారికి చెల్లి/తమ్ముడు ఎంత అవసరమో వివరించండి. ఇలా చేస్తే చిన్నప్పటి నుంచి తోబుట్టువుల్లా కలిసిమెలిసి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకోవాలి : కుటుంబంలోకి కొత్తగా ఒకరు అడుగుపెట్టారంటే ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది. దీనికి ముందుగానే మానసికంగా సిద్ధమవ్వాలి. కొత్తగా వచ్చే బిడ్డకు సంబంధించిన ఖర్చు గురించి ముందు నుంచే ప్లాన్ చేయాలి. ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదనుకుంటేనే దత్తత తీసుకోవడానికి ముందుకెళ్లాలి. అలాగే ఆడపిల్లా/మగపిల్లాడా ఇలా ఎవరిని దత్తత తీసుకోవాలనే విషయంలో కూడా ముందుగానే ఒక నిర్ణయానికి రావాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అదేవిధంగా దత్తత తీసుకునే పాప/బాబు ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి అవసరమైతే సంబంధిత నిపుణుల చేత పరీక్షలు చేయించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

