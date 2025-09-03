ETV Bharat / state

శ్రీకాకుళంలో థర్మల్‌ పవర్ ప్లాంట్ - ఉత్పతయ్యే విద్యుత్​ ఆ రెండు రాష్ట్రాలకు సమానంగా! - THERMAL POWER PLANT IN SRIKAKULAM

ఒక్కొక్కటి 3,200 మెగావాట్ల సామర్థ్యం - సరుబుజ్జిలి దగ్గర రూ.30 వేల కోట్ల అంచనాతో నిర్మాణం!

Thermal Power Plant in Srikakulam
Thermal Power Plant in Srikakulam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 11:00 AM IST

Updated : September 3, 2025 at 12:42 PM IST

Thermal Power Plant Project In Srikakulam District : శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని సరుబుజ్జిలి, ఒడిశాలోని తాల్చేరు దగ్గర రెండు కొత్త థర్మల్‌ పవర్ ప్లాంట్ల నిర్మాణానికి ఏపీ జెన్‌కో ( ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ జనరేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ) ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. ఒక్కో చోట 3,200 మెగావాట్ల చొప్పున 6,400 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో థర్మల్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు నిశ్చయించింది. శ్రీకాకుళంలో ఒక్కొక్కటి 800 మెగావాట్ల చొప్పున 4 యూనిట్లను జెన్‌కో సొంతంగా నిర్మించాలని, కోల్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ ( CIL) భాగస్వామ్యంతో మహానది కోల్‌ ఫీల్డ్స్‌ (MCL ) దగ్గర తాల్చేరులో నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. వీటీపీఎస్, ఆర్‌టీపీపీలలో యూనిట్ల జీవిత కాలం ఇప్పటికే ముగిసింది. కేంద్రం ఈ యూనిట్లను 2030 వరకు నిర్వహించేందుకు అనుమతించడంతో ఉత్పత్తి పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కొత్త ప్లాంట్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని జెన్‌కో భావిస్తోంది. ఇప్పటికే డీపీఆర్‌ల తయారీ కోసం వివిధ సంస్థలకు బాధ్యతలు అప్పగించింది.

మూలాపేట పోర్టుకు దగ్గరగా : శ్రీకాకుళంలో ప్రతిపాదించిన థర్మల్‌ పవర్ ప్లాంట్ యూనిట్‌ నిర్మాణానికి సుమారు రూ.30 వేల కోట్లు అవసరమని అధికారుల అంచనా వేస్తున్నారు. దీన్ని నిర్మాణంలో ఉన్న మూలపేట నౌకాశ్రయానికి దగ్గరగా ఏర్పాటు చేస్తే ఒడిశా నుంచి సముద్ర మార్గంలో బొగ్గు సులువుగా తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

  • దిల్లీకి చెందిన దేశీ ఇన్‌ సంస్థ ఈ ప్రాజెక్టుకు డీపీఆర్‌ రూపొందిస్తోంది.
  • ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేసే ప్రాంతంలో టోపోగ్రఫికల్‌ సర్వే పనుల బాధ్యతలను ఏపీ స్పేస్‌ అప్లికేషన్‌ సెంటర్‌కు అప్పగించింది. దీనికి సంబంధించిన జియో టెక్నికల్‌ పరిశీలన పనులను ఏయూలోని సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం నిర్వహిస్తోంది.
  • ఆమదాలవలస రైల్వేస్టేషన్‌ నుంచి రైల్వే స్లైడింగ్‌ పనులకు అంచనాలు రూపొందించే పనులను రైట్స్‌ సంస్థ నిర్వహిస్తుంది.
  • ప్లాంట్ల నిర్వహణకు అవసరమైన నీటి కోసం హిరమండలం రిజర్వాయర్‌తో పాటు సమీపంలో ఉన్న జలాశయాల్లో హైడ్రాలిక్‌ డేటా ఆధారంగా జలవనరుల శాఖ ఈఎన్‌సీ నివేదిక సిద్ధం చేస్తున్నారు.
  • ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు సుమారు నాలుగైదేళ్లు సమయం పడుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

సీఐఎల్‌ భాగస్వామ్యంతో తాల్చేరు : తాల్చేరులో బొగ్గు గనులకు సమీపంలో (పిట్​హెడ్​) కొత్త థర్మల్ ప్లాంట్​ను జెన్​కో - సీఐఎల్​ భాగస్వామ్యంతో నిర్మించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇక్కడ ఉత్పతయ్యే విద్యుత్​ను ఏపీ, ఒడిశాలు సమానంగా పంచుకునేలా ప్రతిపాదించారు.

  • ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో కోల్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ సీఎండీ, జెన్‌కో అధికారులు దీని పై చర్చించారు. ప్లాంట్‌ను జెన్‌కో నిర్మిస్తే, నిర్వహణకు అవసరమైన బొగ్గును ఎంసీఎల్‌ అందిస్తుంది.
  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కోల్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌​తో భాగస్వామ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు అంగీకరిస్తూ లేఖ కూడా రాసింది.
  • థర్మల్‌ ప్లాంట్‌ ఏర్పాటుకు అందుబాటులో ఉన్న స్థలం గురించి సీఐఎల్‌ అనుబంధ సంస్థ ఎంసీఎల్‌తో అధికారులు చర్చించారు.

