Special Tradition In Vikarabad : ఇంట్లో ఎవరికైనా బాగోలేకపోతే కుటుంబీకులు ఏం చేస్తారు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తారు. త్వరగా నయం కావాలంటూ దేవుడిని ప్రార్థిస్తారు. తగ్గితే ఇలా చేస్తా, అలా చేస్తా అని మొక్కుకుంటారు. అదే గ్రామంలో ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య తలెత్తితే గ్రామ దేవతలను పూజిస్తారు. మొక్కులు మొక్కుతారు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని పక్కనపెట్టేస్తుంటారు. ఈ తండాకు చెందిన వారు కూడా అలానే మొక్కారు. శతాబ్దాలు గడిచినా మొక్కిన మొక్కును పాటిస్తున్నారు. ఆ గ్రామానికి వచ్చిన ఆపద ఏంటి? ఆ గ్రామ పెద్ద ఏం కోరుకున్నారు? అందుకు ఫలితంగా గ్రామస్థులు ఏం చెల్లిస్తున్నారు? ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాలు మండలంలోని వాల్యా నాయక్ తండాలో శతాబ్దాల కాలం నుంచి వింత ఆచారం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ తండాలో 400 మంది ఉండగా, 80 మందికి పైగా కోడళ్లు ఉన్నారు. ఈ తండాకు పెళ్లి చేసుకుని కోడలిగా వస్తే జీవితాంతం మాంసాహారం మానేయాల్సిందే. శతాబ్దాలుగా ఇక్కడ ఈ ఆచారం కొనసాగుతోంది. అసలు ఈ ఆచారం ఎలా ప్రారంభమైందంటే?
ఆ వ్యాధి గ్రామ ప్రజలకు సోకిన కారణంగా : వందల ఏళ్ల క్రితం ఆ తండాలో కలరా (గత్తర) వ్యాధి విజృంభించింది. దీంతో ఆ తండా పెద్ద వారు కొలిచే సీతమ్మ, మరియమ్మలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారట. కలరా అందరికీ తగ్గిపోయి, మళ్లీ ఎప్పటికీ సోకకపోతే మాంసం ముట్టుకోబోమని ఆ తండా కోడళ్లు అప్పుడు మొక్కుకున్నారట. వారు మొక్కిన తర్వాత ఆ గ్రామంలో ఉన్నవారికి కలరా తగ్గిపోయి, సోకకుండా ఉండడంతో అది దేవతల అనుగ్రహమేనని వారు నమ్మారు. దీంతో అప్పటి నుంచి ఆ ఆచారం కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఆ తరం నుంచి అందించబడిన పవిత్ర ఆచారంగా మారింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఆ తండా కోడళ్లు ఆ ఆచారాన్ని ఉల్లంఘించలేదు. ఆ ధైర్యం కూడా చేయలేదు.
ఈ తండాలో ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి దుర్గా భవానీ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. పండుగ ముందు రోజు సీతమ్మకు పూజలు నిర్వహిస్తారు. దేవత వెండి విగ్రహాలను తయారు చేసి ఇంట్లోని చిన్న పెట్టెల్లో పెట్టి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఈ ఆచారాలన్నింటినీ తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారు. ఒకప్పుడు వారిని వ్యాధి నుంచి రక్షించిన దేవతలపై నమ్మకాన్ని పాటిస్తారు. అయితే ఈ గ్రామ ఆడబిడ్డలకు, పురుషులకు మాంసాహారం తినాల్సి వస్తే ఊరు బయట వండుకుని తిని స్నానం చేసి ఇంటికి వస్తారని తండావాసులు చెబుతున్నారు. ఈ ఆచారం వారికి జీవన విధానంగా మారింది. బయట వారికి ఇది అసాధారణంగా కనిపించవచ్చు కానీ, గ్రామస్థులకు మాత్రం ఇది విశ్వాసం, సంప్రదాయానికి గుర్తు.
చీరలో యువకుడు - పంచెకట్టులో యువతి - ఆ ఊర్లో 'జంబలకిడి పంబ'
వింత ఆచారం- కీడు వచ్చిందనే అనుమానంతో గ్రామాన్ని ఖాళీ చేసిన గ్రామస్థులు - Superstitions in the village