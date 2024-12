ETV Bharat / state

పేరుకే ఆ ఊళ్లు - జనాలు మాత్రం ఉండరు - NO PEOPLE IN VILLAGES

No People in Villages But There Are in Revenue Records in Nizamabad : ఆ ఊర్లో ఇళ్లు ఉండవు, జన సంచారం అసలే ఉండదు. కానీ అధికారుల దస్త్రాల్లో మాత్రం ఆ ఊరి పేరు పదిలంగా ఉంటుంది. అదేంటి? అసలు జనం లేని ఊరు ఉంటుందా అని అనుకుంటున్నారా? అలా అనుకుంటే పొరపాటే. ఒకప్పుడు ప్రజలు నివాసం ఉన్న ఆ గ్రామాలు, పలు కారణాలతో ఖాళీ అయ్యాయి. అయినా ఆ గ్రామాల పేర్లు మాత్రం అలాగే చలామణి అవుతున్నాయి, కొందరు రైతులకు అక్కడే పొలాలు కూడా ఉండటం గమనార్హం.

తెలంగాణలోని నిజామాబాద్​ జిల్లాలో సుమారు 453 రెవెన్యూ గ్రామాలు ఉండేవి. ప్రస్తుతం వివిధ కారణాలతో దాదాపు 15 పల్లెల్లో జనావాసాలు లేకుండా పోయాయి. వీటిలో ఏడు గ్రామాలు ప్రాజెక్టుల కింద నీట మునిగాయి. మరో ఏడు ఊళ్లలో సాగు భూములు మాత్రమే ఉన్నాయి. అధికారులు నిజాం పాలన కాలం నాటి నుంచే జనం లేని ఊర్లు రెవెన్యూ రికార్డుల్లో కొనసాగుతున్నాయని చెబుతున్నారు. రికార్డుల ఆధారంగా సదరు రెవెన్యూ గ్రామం పేరుపైనే రైతులకు పట్టా పాస్‌ పుస్తకాలు ఇస్తున్నారు. ఇప్పటికీ ఆ గ్రామాల పేరుతోనే భూముల లావాదేవీలూ సాగుతుంటాయి.

కొన్ని గ్రామాలు శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టులో నీటమునిగాయి. ప్రాజెక్టులో పూర్తి స్థాయి నీరుంటే ఇవేవీ కనిపించవు. కానీ దస్త్రాల్లో మాత్రం భద్రంగా ఉన్నాయి. నందిపేట్‌ మండలం శ్రీరాంపూర్, కుస్తాపూర్, బాల్కొండ మండలం రత్నాపూర్, సంగం, కేశాపూర్, కొజన్‌ కొత్తూరు, ఆర్మూర్‌ మండలం బర్దీపూర్‌ గ్రామాలు ముంపునకు గురై రికార్డులో కొనసాగుతున్న జాబితాలో ఉన్నాయి.

వెంచర్లు వస్తే నివాసాలకు అవకాశం : ఇటీవల భూముల ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. జాతీయ రహదారులు, ప్రధాన రహదారులు అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు రవాణా సదుపాయాలు పెరిగాయి. దీంతో పల్లెల్లోనూ స్థిరాస్తి వ్యాపారం జోరుగా జరుగుతుండగా వెంచర్లు వెలుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కనుమరుగైన రెవెన్యూ గ్రామాలు కూడా ప్రస్తుతం డిమాండ్​ ఉన్న జాబితాలో చేరుతున్నాయి. అక్కడ కూడా వెంచర్లు వస్తే, మళ్లీ ఆ గ్రామాల్లో జనసందోహం కనిపించే అవకాశం ఉంది.