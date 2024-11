ETV Bharat / state

కూల్​డ్రింక్​లో మత్తుమందు కలిపి ఇస్తారు - ఆపై దొరికినంతా దోచేస్తారు

Theft in Train Coming from Chennai to Chirala: రైలు ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాలలో ప్రయాణంలో ఉండగా మన పక్కన కూర్చుని ఉండే కొద్ది మంది అపరిచిత వ్యక్తులు మనతో మాటామంతీ జరపవచ్చు. ఆ క్రమంలో వారు మన బలహీనతను పసిగట్టి మనల్ని మోసగించే ప్రయత్నం చేస్తారు. సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే చెన్నై నుంచి బాపట్లకు వచ్చే పినాకిణి ఎక్స్​ప్రెస్​లో చోటు చేసుకుంది.

అసలేం జరిగిందంటే.. చెన్నై నుంచి బాపట్లకు వచ్చే రైలులో ప్రయాణిస్తున్న అనురాధ అనే మహిళకు మత్తు మందు ఇచ్చి బంగారం దోచుకెళ్లిన ఉదంతం శుక్రవారం రాత్రి వెలుగు చూసింది. రైలులో అనురాధ అనే మహిళ ప్రయాణిస్తుంది. రైలు నెల్లూరు సమీపంలో ఉండగా మహిళకు మత్తుమందు కలిపిన శీతల పానీయాన్ని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఇచ్చారు. తాగిన కాసేపటికి ఆ మహిళ స్పృహ కోల్పోయింది. ఇదే తమకు అదునుగా భావించిన ఆ వ్యక్తులు ఆమె వద్ద ఉన్న బంగారం, నగదును ఎత్తుకెళ్లారు.

మత్తులో ఉన్న మహిళను తోటి ప్రయాణికులు గమనించి రైల్వే పోలీసులకు సమాచారాన్ని అందించారు. అప్పుడు ఆమెను చీరాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ తరువాత జరిగిన ఈ దొంగతనంపై రైల్వేపోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.