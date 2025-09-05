ETV Bharat / state

యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసి క్షణాల్లో చోరీలు – పట్టుకున్న గుంటూరు పోలీసులు

కారు అద్దాలు పగులకొట్టి వరుస దొంగతనాలు - వివరాలు వెల్లడించిన గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ

guntur sp (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 10:07 PM IST

2 Min Read

Thefts by Watching YouTube Videos: గుంటూరు జిల్లాలో వరుసగా చోరీలు చేస్తున్న వ్యక్తిని పోలీసులు ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు. నల్లపాడు పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి, నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. అతడిపై ఇప్పటికే రౌడీషీట్‌ ఉంది. గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్‌ మీడియా సమావేశంలో ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించారు.

యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసి చోరీలపై పట్టు: నిందితుడు జంగం బాజీ పల్నాడు జిల్లా నాదెండ్ల మండలానికి చెందిన వ్యక్తి. గతంలో ఓ హత్యకేసులో కూడా నిందితుడిగా ఉన్నాడు. ఇటీవల యూట్యూబ్‌ వీడియోల ద్వారా కారు అద్దాలు ఎలా పగలగొట్టాలో, లోపల ఉన్న వస్తువులను ఎలా దొంగలించాలో నేర్చుకున్నాడు. ఆ వీడియోలు చూసి క్షణాల్లో కార్ల అద్దాలు పగులకొట్టి వస్తువులను చాకచక్యంగా దొంగతనం చేస్తున్నాడు.

మొదట్లో ఈ రకమైన చోరీలు ఎవరో ముఠాలు చేసి ఉంటారని పోలీసులు అనుకున్నారు. కానీ వరుసగా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతం వరకు చోరీలు జరగడంతో పోలీసులు నిఘాను పెంచారు. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్, సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరించి నిందితుడిని గుర్తించారు.

మూడు నెలల్లో 10 దొంగతనాలు: గత మూడు నెలల్లో బాజీ మొత్తం 10 చోరీలకు పాల్పడ్డాడు. ప్రతి ఘటనలోనూ ఒకే విధంగా కారు అద్దాలు పగలకొట్టి, ల్యాప్‌టాప్‌లు, నగదు, బంగారం లాంటి విలువైన వస్తువులను అపహరించాడు. ఈ ఘటనలతో ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు.

విలువైన వస్తువులు స్వాధీనం: బాజీని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత పోలీసులు అతని వద్ద నుంచి ఆరు ల్యాప్‌టాప్‌లు, రెండు లక్షల రూపాయల నగదు, 11 గ్రాముల బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తంగా అతనిపై 9 కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు.

ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ సూచనలు: ప్రజలు కార్లలో విలువైన వస్తువులను వదిలి వెళ్లొద్దని ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ సూచించారు. కారు అద్దాలను పగులకొట్టి దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ తరహా నేరాలను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక నిఘా బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: ప్రజలు తమ వాహనాలను సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణలో ఉన్న ప్రదేశాల్లో మాత్రమే నిలిపివేయాలని, ముఖ్యంగా నగదు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, బంగారం వంటి విలువైన వస్తువులను వాహనంలో వదిలి వెళ్లకూడదని పోలీసులు సూచించారు. ఈ ఘటనతో నిందితుడు జంగం బాజీ చేసిన నేరాలకు తెరపడింది. అయితే, ఇటువంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండటం అత్యంత అవసరం.

రద్దీ ప్రాంతాలే టార్గెట్ - అనంతపురంలో రెచ్చిపోతున్న మహిళా దొంగలు

