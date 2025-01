ETV Bharat / state

ఈ క్రేజీ క్రికెట్ పిచ్​ను చూడాలంటే విజయవాడకు వెళ్లాల్సిందే! - YOUTH PLAYING SAND CRICKET IN AP

The Youth Set Up A Cricket Ground On The Sand AT Vijayawada: భారతదేశంలోని క్రీడలన్నింటిలో క్రికెట్​కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుందని అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. దిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు ఈ క్రికెట్ ఎంతో ఆదరణను చూరగొంది. ప్రధానంగా యవతీ యువకులు ఎక్కడ చూసినా క్రికెట్​ను ఇష్టంగా ఆడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. కానీ విజయవాడలోని కృష్ణా నది వద్ద యువత అందుకు భిన్నంగా ఇసుకపై మైదానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆడుతున్నారు. వివరాల్లోనికి వెళ్తే..

ఇసుకలో క్రికెట్ ఆడుతున్న యువత: క్రికెట్​పై మక్కువ ఉన్న యువతకు వచ్చిన ఆలోచన ఏకంగా ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువన కృష్ణా నది వారధి దిగువన ఉన్న ఇసుక తిన్నెల్లో క్రికెట్ మైదానాన్ని సిద్ధం చేసింది. ఇసుకలో బంతి వేసేందుకు వీలు కుదరక మట్టిపై మొదట్లో పిచ్​ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కృష్ణా నదికి వరద వచ్చి ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి నీరు విడిచి పెట్టిన ప్రతిసారి మట్టి పిచ్ కొట్టుకుపోతుండడంతో ఏకంగా వారే సొంత ఖర్చుతో కాంక్రీట్​తో నది మధ్యలో చిన్న పిచ్​ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు బంతి సిమెంట్ పిచ్​పై వేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంటోంది. బ్యాటర్లకు కాస్త సులువుగా ఉన్నప్పటికీ ఫీల్డర్లు మాత్రం చెమటోడ్చాల్సి వస్తోంది.

అయితే ఇసుకలో పరుగులు తీస్తుంటే ఆరోగ్యంగానే ఉందని యువత సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విజయవాడ- గుంటూరు వారధి కింద ఇసుక తిన్నెల్లో యువకులు క్రికెట్ ఈ విధంగా ఆడుతున్నారు. ఇసుకపై ఏర్పాటు చేసిన ఈ కాంక్రిట్ పిచ్ పై ఆడేందుకు స్థానిక గ్రామాల నుంచి వచ్చే యువకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.