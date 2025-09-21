ETV Bharat / state

సింహం సింగిల్​గా ఉండదు - పులులకు సరిహద్దులు - ఈ ఇంట్రస్టింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో ఏడు పులులకు జన్మనిచ్చిన సూపర్ ​మామ్ ఎఫ్-6 (ఫర్హా) - తన నివాసానికి సరిహద్దుగా గోర్లతో చెట్ల బెరడుపై గీతలు - తన ఆవాసంలోనికి వేరే పులుల్ని రానివ్వని మృగం

Signs Of Tiger Habitat Telugu
Signs Of Tiger Habitat Telugu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Signs Of Tiger Habitat Telugu : "పందులే గుంపులుగా వస్తాయి, సింహం సింగిల్​గా వస్తుంది" అనేది ఒక సినిమాలో డైలాగ్. వాస్తవానికి ఇది నిజం కాదు. అడవికి రాజైన సింహం గుంపులు గుంపులుగానే తిరుగుతుంది. అయితే మరో క్రూరమృగమైన పెద్దపులి మాత్రమే ఒంటరిగా ఉంటుంది. దేశాల మధ్య సరిహద్దులు ఉన్నట్లే, పులులకు కూడా సరిహద్దులు ఉంటాయి. అవి ఎలా నివసిస్తాయి? వాటి ఆవాస విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వేరొక పులిని రానివ్వవు : పులి తన ఆవాసం (హ్యాబిటాట్​) లోనికి వేరొక పులిని రానివ్వదు. చివరకు తన సంతానాన్ని సైతం రెండేళ్ల వయసు వచ్చే వరకే తనతో ఉండనిస్తుంది. ఆపై తల్లి తన పిల్లల్ని విడిచిపెడుతుంది. ఈలోగా అవి ఇతర జంతువులను ఎలా వేటాడాలి? ఎలా ఆకలి తీర్చుకోవాలి? ఆపద సమయాల్లో తనని తాను ఎలా కాపాడుకోవాలి? వాటి నుంచి ఎలా బయటపడాలి? అనే విషయాలు తల్లి నుంచి నేర్చుకుంటాయి. అవి పెద్దయ్యాక తన ఆవాసం నుంచి తల్లి వాటిని పంపేస్తుంది.

పులుల మధ్య పోరు : పులి వాటి ఆవాసంలోకి వేరే పులుల్ని రానివ్వదు. చివరికి వాటి సంతానాన్ని కూడా రానివ్వదు. పొరపాటున అడుగుపెడితే అవి యుద్ధం చేసుకుంటాయి. ఇలా జరిగే పోరులో బలమైన పెద్దపులి మాత్రమే విజయం సాధిస్తుంది. ఓడిపోయిన పులి ఆ ప్రాంతాన్ని వదలి వేరొక ప్రాంతానికి వెళుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వీటి మధ్య పోరాటం తీవ్రతరం అయితే వాటికి గాయాలవుతాయి. మరికొన్నిసార్లు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతాయి.

ఒక పెద్దపులి ఆవాసం 40 నుంచి 50 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. అయితే నీటి లభ్యత, వేటాడేందుకు జంతువుల లభ్యత ఆధారంగా వీటి విస్తీర్ణంలో హెచ్చుతగ్గులుంటాయి. అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో సూపర్​మామ్ ఎఫ్-6 (ఫర్హా) ఏడు పులులకు జన్మనిచ్చింది. రెండేళ్లు దాటిన పులులన్నీ ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఆవాసం ఏర్పర్చుకోగా, ఎఫ్-6 మాత్రం ఎప్పటిలాగే ఫర్హాబాద్ వ్యూపాయింట్ ప్రాంతంలోనే తిరుగుతోంది.

  • చెట్లపై గీతలు : పులులు గోర్లతో చెట్ల బెరడుపై గీతలు గీస్తాయి. ఈ గుర్తులు తన నివాసానికి సరిహద్దుగా ఇతర పులులకు తెలిసేలా చేస్తాయి.
  • వాసన గుర్తులు : పులులు వాటి మూత్రాన్ని, మలాన్ని చెట్లు, రాళ్లపై పూసి ఇతర పులులకు వాటి ఉనికిని తెలుపుతాయి.
  • గర్జన : కొన్ని సందర్భాల్లో బిగ్గరగా గర్జిస్తూ తన భూభాగం గురించి శబ్దాలతో తెలియజేస్తాయి.

పులులను ఎలా గుర్తిస్తారో మీకు తెలుసా :

  • ప్రతి మనిషికి వేలి ముద్ర వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఇదే తరహాలో పెద్దపులులకు వాటి చారలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. అంటే ఒక పులి శరీరంపై ఉండే గీతల రూపం మరో పులికి ఉండదు. ఇలా ప్రత్యేకంగా గుర్తించిన పులులకు వాటి ప్రాంతం ఆధారంగా వాటిని పేర్లు పెడతారు. పులులను లెక్కకట్టేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
  • అడవుల్లో ఏర్పాటు చేసే ఆటోమేటిక్ కెమేరాల ముందు నుంచి జంతువులు వెళ్లినప్పుడు ఫొటోలు, వీడియోలు రికార్డవుతాయి. వాటిని అధికారులు పరిశీలిస్తారు. వాటిలో కనిపించే పులులు, వాటి శరీరంపై గీతలను కంప్యూటర్ ఆధారంగా విశ్లేషించి వాటిని గుర్తిస్తారు.
  • పులి ప్రయాణ మార్గంలో పాద ముద్రల ఆధారంగానూ వాటి గణన చేస్తారు.
  • పెద్దపులి వెంట్రులకలు, మలం, చర్మం వంటివి సేకరించి, వాటి డీఎన్​ఏను పరీక్షించి అది ఏ పులికి సంబంధించినదో నిర్థారించే వీలుంటుంది. సాధారణంగా పులులు చనిపోయినప్పుడు ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
  • కొన్ని సందర్భాల్లో పెద్ద పులుల మెడలో రేడియో కాలర్ వేస్తారు. దాని ఆధారంగా పులి కదలికలును అధికారులు గుర్తిస్తారు.

ఏ పులి ఏ రాష్ట్రానిదో ఇలా గుర్తిస్తారట - వ్యాఘ్రాల గణనలో వింత విషయాలు

పులులకు స్వాగతం - బెబ్బులికి కేరాఫ్​గా మారుతున్న ఆదిలాబాద్ జిల్లా

