వర్షం కురిస్తే ఎక్కడైనా తడవాల్సిందే - 'మెట్రో'లోనూ తప్పని వాన కష్టాలు - METRO STATION PLATFORMS BECOME WET

గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా మెట్రో స్టేషన్​లను నిర్మాణం - డ్రెయిన్​ వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడంతో స్టేషన్ ఫ్లాట్​ఫాంపైనే నిలుస్తున్న వాన నీరు - రద్దీ కారణంగా కాన్​కోర్స్​లోనే ప్రయాణికుల నిలిపివేత

rain problem for hyderabad metro
rain problem for hyderabad metro (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read

Metro Station Platforms Become Wet In Hyderabad : హైదరాబాద్​లో వర్షాలు కురిస్తే చాలు ఎక్కడికక్కడ రహదారులపై వరద పేరుకుపోతుంది. దీని వల్ల రోడ్లన్నీ చెరువుల్ని తలపిస్తాయి. గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ నిలిచిపోతుంది. ఈ సమస్య నుంచి తప్పించుకుని నగరంలో ప్రయాణించడానికి ప్రజలు తమ సొంత వాహనాలను, బస్సులను వదలి మెట్రోను ఆశ్రయిస్తున్నారు. తీరా ఆ స్టేషన్లకు వెళ్తే అక్కడ మరో రకం సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. అధిక సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ఉండటంతో వారిని కాన్​కోర్స్​లోనే నిలిపేస్తున్నారు. దాంతో గాలి, వానతో స్టేషన్లలోనే తడుస్తున్నారు.

గాలి వెలుతురు వచ్చేలా స్టేషన్లు : మెట్రో రైల్వే స్టేషన్లలో తక్కువ విద్యుత్తు వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా స్టేషన్​లను నిర్మించారు. ఈ నిర్మాణం వర్షాకాలంలో సమస్యగా మారుతోంది. ఈదురుగాలులతో వాన పడితే ఫ్లాట్​ఫామ్​లపై ఉన్న ప్రయాణికులు వర్షానికి తడుస్తున్నారు. మెట్రో స్టేషన్లలో డ్రెయిన్​ వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడంతో ఆ ప్రాంతంలో నీరు నిలుస్తోంది. సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు నీటిని తొలగిస్తున్నా, ప్రయాణికులు జారిపడిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి.

రద్దీ కారణంగా కాన్​కోర్స్​లోనే నిలిపివేత : స్టేషన్లు నిర్మించి పదేళ్లు కావస్తోంది. దీంతో కొన్ని స్టేషన్లలోని కాన్​కోర్స్​లోనూ పైకప్పు నుంచి నీరు కారుతోందని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. తార్నాక, అమీర్​పేట, ఎల్బీనగర్, రాయదుర్గంతో పాటు పలు స్టేషన్లలో ఈ తరహా లీకేజీలు సమస్యలుగా మారాయని తెలిపారు. వర్షం పడితే చాలు ఫ్లాట్​ఫామ్​పై నీరు చేరడంతో నిలబడేందుకు కూడా చోటు దొరకడం లేదని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. దీంతో తొక్కిసలాట జరగకుండా ప్రయాణికులను కాన్​కోర్స్​లోనే నిలిపేస్తున్నారని అన్నారు.

వాన కురిస్తే ఎక్కడైనా తడవాల్సిందే - మెట్రో స్టేషన్లకు తప్పని వాన కష్టాలు
వాన కురిస్తే ఎక్కడైనా తడవాల్సిందే - మెట్రో స్టేషన్లకు తప్పని వాన కష్టాలు (Eenadu)

"స్టేషన్లు నిర్మించి పదేళ్లు కావస్తోంది. దీంతో కొన్ని స్టేషన్లలలోని కాన్​కోర్స్​లోనూ పైకప్పు నుంచి నీరు కారుతోంది. తార్నాక, అమీర్​పేట, ఎల్బీనగర్, రాయదుర్గంతో పాటు పలు స్టేషన్లలో ఈ తరహా లీకేజీలు సమస్యలుగా మారాయి. వర్షం పడితే చాలు ఫ్లాట్​ఫామ్​పై నీరు చేరడంతో నిలబడేందుకు కూడా చోటు దొరకడం లేదు. దీంతో తొక్కిసలాట జరగకుండా కాన్​కోర్స్​లోనే నిలిపేస్తున్నారు." - ప్రయాణికులు

ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ : మెట్రో రైలు సంస్థ మియాపూర్, నాగోల్, ఎల్బీనగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్ సదుపాయం కల్పించింది. థర్ఢ్ పార్టీ ఏజెన్సీ వారు వీటిని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ తమ వాహనాలకు కనీస సౌకర్యాలు లేవని వాహనదారులు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. పార్కింగ్ ప్రదేశంలో పైకప్పులు లేకపోవడంతో వాహనాలు వానకు తడుస్తూ, ఎండకు ఎండుతున్నాయని ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు.

రద్దీగా ఉండే స్టేషన్లలోనూ 12 నిమిషాలు : వర్షం కురిస్తే నగరంలో ప్రజలు బస్సులను వదలి మెట్రో రైలులోనే ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఈ కారణంతో వానాకాలంలో మెట్రో రైళ్లు కిక్కిరిసిపోతుంటాయి. కాగా నాలుగైదు నిమిషాలకు ఒక రైలు నడుపుతున్నా అది ప్రయాణికులకు చాలడం లేదని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. సాధారణంగానే రద్దీగా ఉండే రాయదుర్గం వంటి స్టేషన్లలో మెట్రో రైలు కోసం 12 నిమిషాలు ఎదురు చూడాల్సి వస్తోందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు.

