ఇకపై 5కు మించి చలాన్లు ఉంటే లైసెన్స్​ రద్దు​! - 45 రోజుల్లోగా చెల్లించకపోతే వాహనం సీజ్

ఇకపై చలాన్లపై నిర్లక్ష్యం వహిస్తే లైసెన్స్​ రద్దు - 45 రోజుల్లోగా చెల్లించకపోతే వాహనం స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అవకాశం - కేంద్ర రవాణా ముసాయిదా ప్రకటన విడుదల

AMENDMENTS IN MOTOR VEHICLE ACT
AMENDMENTS IN MOTOR VEHICLE ACT (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 7:27 AM IST

Union Transport Ministry proposed Amendments in MV Act 1989 : వాహనదారులు ట్రాఫిక్‌ రూల్స్​ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ఇకపై తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదు. చలాన్‌ పడితే పోలీసులు ఆపినప్పుడు చూద్దాంలే అనుకుంటే కుదరదిక. ఇక నుంచి 45 రోజుల్లోగా కట్టేయాలి. లేదా మీ తప్పేమీ లేకుంటే అప్పీల్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతకుమించి ఆలస్యం చేస్తే మీ వాహనాన్ని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు. డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు రెన్యువల్‌ కాకపోవచ్చు. వెహికల్​పై ఐదుకు మించి చలాన్లు ఉంటే ఏకంగా లైసెన్సే రద్దవ్వచ్చు. సెంట్రల్‌ మోటారు వెహికిల్స్‌ రూల్స్‌-1989లో కేంద్ర రవాణా శాఖ పైన వివరించిన కీలక సవరణలను ప్రతిపాదించింది.

గతంలో చలాన్లపై చర్యల అంశం సవివరంగా లేకపోవడం వల్ల కొత్తగా పలు కఠిన నిబంధనల్ని కేంద్ర రవాణా శాఖ తీసుకొచ్చింది. ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్‌ రూల్స్‌ నోటిఫికేషన్‌ను తాజాగా విడుదల చేసింది. చలాన్ల జారీ, చెల్లింపు, అప్పీల్‌ చేయడం తదితర అంశాలను డిజిటల్‌ మానిటరింగ్, ఆటోమేషన్‌ ఆధారంగా వేగవంతం చేయాలని తెలిపింది. రూల్స్​ను ఉల్లంఘిస్తే వాహనదారుకు సంబంధిత అధికారులు మూడు రోజుల్లోగా ఎలక్ట్రానిక్‌ రూపంలో నోటీసు జారీ చేయాలని, ఫిజికల్‌ రూపంలో 15 రోజుల్లోగా నోటీసు పంపాలని స్పష్టం చేసింది.

అభ్యంతరాల స్వీకరణ :

కేంద్ర రవాణా శాఖ ప్రతిపాదించిన ముసాయిదా నిబంధనలపై అభ్యంతరాలు, సూచనలు ఉంటే దిల్లీలో రహదారి రవాణా మంత్రిత్వశాఖలోని అదనపు కార్యదర్శికి పంపవచ్చని కేంద్రం తెలిపింది. comments-morth@gov.in కు ఈ-మెయిల్‌ కూడా చేయొచ్చని స్పష్టం చేసింది.

కేంద్రం కొత్తగా ప్రతిపాదించిన నిబంధనల ప్రకారం :

  • ఎంవీ(మోటారు వాహనాల చట్టం) యాక్టు కింద ఒక వాహనంపై ఐదు, అంతకంటే ఎక్కువ చలాన్లు జారీ అయితే డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సును సంబంధిత అథారిటీ సస్పెండ్‌ చేయొచ్చు. ఇప్పటికే ఉన్న నిబంధనలనేవి కొనసాగుతాయి.
  • ప్రస్తుతం 90 రోజుల్లోగా (మూడు నెలలు) చలాన్‌ కట్టాలి. కొత్త రూల్స్​లో చలాన్‌ చెల్లింపు గడువును 45 రోజులకు తగ్గించారు.
  • చెల్లించడం ఆలస్యం చేస్తే ఆ వాహనంపై రవాణా శాఖ ఎలాంటి లావాదేవీలను అనుమతించదు. దీనివల్ల దానిని ఎవరికీ విక్రయించేందుకు అవకాశం ఉండదు. లైసెన్సులో అడ్రస్​, పేరు మార్పుతోపాటు రెన్యువల్‌ కూడా కుదరదు.
  • చలాన్‌ కట్టకపోతే వెహికల్​ను స్వాధీనం చేసుకునే అధికారం పోలీసులకు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం చలాన్లనేవి వాహన యజమాని పేరుతో జారీ అవుతున్నాయి. ఇకపై ఆ సమయంలో యజమాని వాహనం నడపలేదని నిరూపిస్తే డ్రైవింగ్‌ చేసిన వ్యక్తిని బాధ్యుడిని చేస్తారు.

ట్రాఫిక్​ రూల్స్​ బ్రేక్​ చేస్తే ఈజీగా దొరికేస్తారు! : రహదారులపై నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వాహనదారులను కట్టడి చేసేందుకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించేందుకు రాష్ట్ర రవాణా శాఖ సిద్ధమవుతోంది. కొత్తగా నియామకమైన 113 మంది ఏఎంవీఐ(అసిస్టెంట్‌ మోటార్‌ వెహికిల్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్ల)లతో రాష్ట్రస్థాయిలో టాస్క్‌ఫోర్స్​ను ఏర్పాటు చేయనుంది. వీరందరినీ క్షేత్రస్థాయి విధుల్లో వాహనాల తనిఖీలకు ఉపయోగించాలని రవాణాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అదేసమయంలో వాహన తనిఖీల్లో ఆధునిక సాంకేతికతను వాడకానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఈ-ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ పరికరాల వాడకానికి ప్రణాళికలను రూపొందించి ప్రభుత్వానికి పంపించింది. ఇందుకోసం మొత్తంగా రూ.8.4 కోట్ల నిధులు కావాలని ప్రతిపాదనలు చేసింది.

‘రియల్‌ టైం’లో నమోదుకు 375 ట్యాబ్‌లు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అధికశాతం రోడ్డు ప్రమాదాలకు అతివేగంగా డ్రైవ్​ చేయడమనేది ఓ ప్రధాన కారణం. వేగపరిమితుల్ని(స్పీడ్​ లిమిట్​) నిర్దేశించినప్పటికీ చాలామంది వాహనం నడిపే వారు వాటిని పాటించట్లేదు. గత ఏడాది ఏకంగా 11.31 లక్షల ఓవర్​ స్పీడ్​ కేసులు నమోదయ్యాయి. 25,971 మంది అన్నిరకాల రోడ్డు ప్రమాదాల్లో బాధితులు అయ్యారు.

