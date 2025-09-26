ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు సూపర్ న్యూస్ - ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా ఇళ్ల పనులు
జాబ్ కార్డులున్న లబ్ధిదారులకు 90 రోజుల పాటు పనులు - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అనుసంధానం చేయాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయం - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన పంచాయతీరాజ్ శాఖ
Published : September 26, 2025 at 1:36 PM IST
Indiramma Housing Scheme : ఇంటి నిర్మాణ ఖర్చులు పెరిగిపోవడంతో ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు సాయం చేసేందుకు పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటికే ఇంటి నిర్మాణం కోసం రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి అవసరం అయ్యే ఇసుకను తక్కువ ధరకే అందించాలని, లబ్ధిదారులపై ఆర్థిక భారం ఉండకూడదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో లబ్ధిదారుల సమస్యలు, ఇతర ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఉపాధీ హామీ పథకాన్ని అనుసంధానిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
90 రోజుల పాటు పనులు : లబ్ధిదారుల సమస్యలతో పాటు కూలీల కొరత, అధిక వ్యయాలు ఇతర ఇబ్బందులను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతేకాదు దీనికి అనుగుణంగా ప్రతి ఇంటి నిర్మాణంలో ఉపాధి పథకం కింది 90 రోజుల పాటు పనులు నిర్వహించేందుకు అనుమతిస్తూ పంచాయతీరాజ్ శాఖ తాజాగా గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఉపాధి కూలీకి రోజుకు రూ.307 వేతనం ఇస్తున్నారు. 90 రోజులకు గాను వారికి రూ.27,630 వరకు ప్రయోజనం కలగనుంది. ఇంటి నిర్మాణంలో భాగంగా బేస్మెంట్ స్థాయి వరకు 40 రోజులు, స్లాబ్ వరకు 50 పని దినాలను నిబంధనల మేరకు వినియోగించుకోవచ్చు.
పంచాయతీరాజ్ శాఖ సూచన : ఎంపీడీవో అధికారులు అర్హులైన లబ్ధిదారుల జాబితాను తయారు చేసి, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారుల నుంచి అనుమతి పొందాలి. అలాగే ఆ జాబితాను గృహ నిర్మాణ శాఖ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్కు పంపించాలి. ఉపాధి హామీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లను అనుసంధానం తర్వాత నిర్మాణ పనులు పూర్తి కాకుండా మిగతా పనులు జరపొద్దని పంచాయతీరాజ్ శాఖ సూచించింది.
మూడు స్థాయిల్లో ఫొటోలు అప్లోడ్ : ఇంటి నిర్మాణంపై మూడు స్థాయిల్లో పనుల ఫొటోలను, లబ్ధిదారుల ఫొటోతో సహా అప్లోడ్ చేయాలి. ఆ పనులు పూర్తయిన తర్వాత పంచాయతీ కార్యదర్శి ధ్రువీకరిస్తూ చెల్లింపులకు అనుమతించాలి. ఈ చెల్లింపులకు సంబంధించి వివరాలను గ్రామ కార్యదర్శి అందరికీ తెలిసే విధంగా పంచాయతీ నోటీస్ బోర్డుపై ప్రదర్శించాలి. ఈ లబ్ధిదారుల జాబితాతో ఒక రిజిస్టర్ తయారు చేసి సామాజిక తనిఖీల సందర్భంగా సమర్పించాలని పంచాయతీరాజ్ శాఖ వెల్లడించింది.
ఉపాధి హామీ కూలీలకు పని : ఉపాధి హామీ పథకం కింద ఇందిరమ్మ ఇల్లుకు అనుసంధానం చేయడం వల్ల కూలీలకు కూడా ఇంటి నిర్మాణ పనుల్లో అవకాశం కల్పించింది. ఈ నిర్ణయంతో వారికి ఉపాధి హామీ కూలీలకు పని దొరకడం మాత్రమే కాక జాబ్ కార్డ్ ఉండి ఇల్లు పొందిన వారికి ఆర్థికంగా వెసులుబాటుతో పాటు దీని వల్ల ఇంటి నిర్మాణ పనులు త్వరగా పూర్తి అయ్యేందుకు అవకాలున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
జీఎస్టీ తగ్గింపుతో లబ్ధిదారులకు భారీ ఊరట : సిమెంట్, స్టీల్ జీఎస్టీ శ్లాబ్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించడం వల్ల వారికి ఉపశమనం కలగనుంది. ప్రస్తుతం ఈ రెండింటికి సంబంధించి 28 శాతం జీఎస్టీ(వస్తుసేవల పన్ను) ఉండగా, ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి అది 18 శాతానికి తగ్గింది. దీంతో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల నిర్మాణంలో కొంత ఆర్థిక భారం తగ్గే అవకాశాలున్నాయి.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు శుభవార్త - లక్షన్నర ఇళ్లకు బిల్లులు చెల్లింపు
యాప్లో కొత్త ఐచ్ఛికం వచ్చేసింది - ఇక ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల జాప్యానికి చెక్