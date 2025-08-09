Young Woman Donated Her Stem Cells To Younger Brother In Hyderabad : అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతూ ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆసుపత్రిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న నాలుగేళ్ల తమ్ముడికి అండగా నిలిచిందో అక్క. అపోహలను పక్కన పెట్టి తన మూల కణాలను దానం చేసి అతడి ప్రాణాలను నిలిపింది. రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా అక్కాతమ్ముళ్ల అనుబంధానికి ఈ ఘటన నిదర్శనంగా నిలిచింది.
నీకు నేనున్నా తమ్ముడూ : మానవ సంబంధాలు క్షీణిస్తున్న ప్రస్తుత రోజుల్లో బంధం అంటే ఇలా ఉండాలని రుజువు చేసింది. నేడు రాఖీ పండగ సందర్భంగా సోదరుడికి రాఖీ కట్టి నీకు నేనున్నా తమ్ముడూ అంటూ ఆ అక్క భరోసాను ఇచ్చింది. ఈ సందర్భం అక్కడున్న వైద్యులను, స్థానికుల గుండెల్ని పిండేసింది.
మూలకణాలను మార్చాలన్న డాక్టర్లు : మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందిన ఓ ఐదేళ్ల బాలుడు అప్లాస్టిక్ అనీమియా అనే అరుదైన జబ్బుతో బాధపడుతున్నాడు. పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉండటంతో మూలకణాలను(స్టెమ్ సెల్స్) మార్చాలని డాక్టర్లు సూచించారు. అందుకు ఇంటర్ చదువుతున్న అతడి సోదరి నేను ఉన్నానంటూ ముందుకొచ్చింది.
బాలుడి ప్రాణాలను కాపాడిన సోదరి : తమ్ముడికి కొండంత ధైర్యం చెప్పి, తన శరీరంలోని మూలకణాలను దానం చేసి, అతడి ప్రాణాలు కాపాడింది. రాఖీ పండుగను పురస్కరించుకొని సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో తమ్ముడికి రాఖీ కట్టి నీ కోసం నేనున్నా తమ్ముడూ అంటూ ధైర్యం చెప్పింది ఆ సోదరి. ఈ సందర్భంగా వైద్యులు నరేందర్ కుమార్ మాట్లాడుతూ అక్కాతమ్ముళ్ల అనుబంధానికి ఈ ఘటన ఈ రోజు ప్రత్యేకమైన నిదర్శనమని అన్నారు.
రక్తహీనతకు దారి తీసి ప్రాణాలకే ముప్పు : అప్లాస్టిక్ అనీమియా వ్యాధితో ఎముక మజ్జలో రక్త కణాల ఉత్పత్తి ఆగిపోతుంది. శరీరంలో హీమోగ్లోబిన్ స్థాయి పడిపోయి రక్తహీనతకు దారి తీస్తుంది. దాని తర్వాత రోగి ప్రాణాలకే ప్రమాదం వస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు రక్త మార్పిడి చేయాల్సి ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. లేదంటే మూలకణాల(స్టెమ్ సెల్స్) మార్పిడి చికిత్సతో శాశ్వతంగా సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందని తెలిపారు. సోదరుడు లేదా సోదరిమణి నుంచే స్టెమ్ సెల్స్ సేకరించి వాటితో మార్పిడి చేయాలి.
రెండేళ్ల బాలుడికి అరుదైన వ్యాధి.. హోమియో చికిత్సతో నయం!