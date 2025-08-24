Indias Second Largest Marathon Hyderabad : సెలవు రోజు. అందులోనూ ఆదివారం. ఈ కారణంగా నగరంలోని వారంతా ఆలస్యంగా నిద్రలేస్తారు. నగర జీవనశైలికి అలవాటు పడి శారీరక శ్రమ లేకుండా ఉంటున్నారు. అయితే ఈ బద్దకాన్ని పోగొట్టేందుకు, శారీరకంగా ఫిట్గా ఉండేందుకు మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేసేందుకు ప్రజల్లో సామాజిక అంశాలపై అవగాహన పెంచేందుకు వైద్యుల దగ్గర్నుంచి, స్వచ్ఛంద సంస్థల వరకు పరుగో పరుగు అంటున్నాయి.
నగరంలో ఆగస్టు నుంచి జనవరి దాకా ప్రతి వారం ఎక్కడో ఒక చోట పరుగుల ప్రవాహం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. 5కే, 10కే, హాఫ్ మారతాన్, ఫుల్ మారథాన్లలో నగరవాసులు హుషారుగా పాలు పంచుకుంటున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా పరుగులో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తున్నారు. ప్రజల్లో ఆరోగ్య స్పృహ పెరిగింది. దీంతో నగరంలో పరుగెత్తే మహిళల భాగస్వామ్యమూ ఎక్కువైంది.
దేశంలో రెండో అతిపెద్దదిగా గుర్తింపు : దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో వరుసగా మారథాన్లు జరుగుతుంటాయి. 5 నుంచి 10 కిలోమీటర్లతో పాటు 21.1 కి.మీ. హాఫ్ మారథాన్, 42.2 కి.మీ. ఫుల్ మారథాన్లు ఇందులో ఉంటాయి. ఈ ఆదివారం దేశంలోనే రెండో అతి పెద్ద మారథాన్ ఈవెంట్గా గుర్తింపు పొందిన హైదరాబాద్ మారథాన్ జరగబోతుంది. హైదరాబాద్ రన్నర్స్ సొసైటీలో 7 వేల మంది సభ్యులు ఉన్నారు. 40 గ్రూపులు ఉన్నాయి.
ఫిట్గా, జబ్బులకు దూరంగా : నగరంలో ఎక్కువ మంది గంటల కొద్దీ కూర్చొని పని చేయడంతో శారీరక శ్రమ తగ్గింది. తీసుకునే ఆహారం పెరిగింది. అవసరానికి మించి క్యాలరీలు శరీరంలోనికి చేరుతున్నాయి. కానీ దానికి తగిన శారీరక శ్రమ లేకుండా పోయింది. దీంతో ఊబకాయంతో పాటు పలు రకాల జీవనశైలి వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. పరుగుతో జీవనశైలి జబ్బుల నుంచి దూరంగా, ఫిట్గా ఉండొచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అన్నింటికీ మించి మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది. ఇప్పటికీ పరుగు మొదలు పెట్టని వారు రాబోయే వారాల్లో వచ్చే పరుగు వేడుకల్లో పాల్గొని ఆరోగ్యకరమైన అలవాటుకు నాంది పలకవచ్చు.
ఒక్కసారి అలవాటైతే వెనక్కి తగ్గరు : క్యాన్సర్ వంటి రోగాలు భయపెడుతున్న నేటి కాలంలో చురుకైన జీవనశైళిని అలవాటు చేసుకోవడం ప్రధానమని మారథానర్ సర్టిఫైడ్ పర్సనల్ ట్రైనర్ సయిదా అబ్రార్ అన్నారు. దీనికోసం పరుగు సులువైన మార్గమని ఆయన పేర్కొన్నారు. జిమ్ సభ్యత్వాలు, ఫ్యాన్సీ ఎక్విప్మెంట్లు అవసరం లేదని తెలిపారు. దీనికి సంకల్పం ఉంటే చాలని అన్నారు. పరుగుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. పరుగు హార్మోన్ల సమతుల్యతను మెరుగుపరుస్తుందని, ఒక్కసారి ఇది అలవాటైతే వెనక్కి తగ్గరని ఆయన అన్నారు.
