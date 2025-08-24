ETV Bharat / state

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి - MARATHON IN HYDERABAD

హైదరాబాద్​లో ఆగస్టు నుంచి జనవరి దాకా ప్రతి వారం ఎక్కడో ఒక చోట పరుగుల ప్రవాహం - ఈ ఆదివారం దేశంలోనే రెండో అతి పెద్ద మారథాన్ ఈవెంట్​గా గుర్తింపు

Indias Second Largest Marathon Hyderabad
Indias Second Largest Marathon Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read

Indias Second Largest Marathon Hyderabad : సెలవు రోజు. అందులోనూ ఆదివారం. ఈ కారణంగా నగరంలోని వారంతా ఆలస్యంగా నిద్రలేస్తారు. నగర జీవనశైలికి అలవాటు పడి శారీరక శ్రమ లేకుండా ఉంటున్నారు. అయితే ఈ బద్దకాన్ని పోగొట్టేందుకు, శారీరకంగా ఫిట్​గా ఉండేందుకు మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేసేందుకు ప్రజల్లో సామాజిక అంశాలపై అవగాహన పెంచేందుకు వైద్యుల దగ్గర్నుంచి, స్వచ్ఛంద సంస్థల వరకు పరుగో పరుగు అంటున్నాయి.

నగరంలో ఆగస్టు నుంచి జనవరి దాకా ప్రతి వారం ఎక్కడో ఒక చోట పరుగుల ప్రవాహం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. 5కే, 10కే, హాఫ్ మారతాన్, ఫుల్​ మారథాన్లలో నగరవాసులు హుషారుగా పాలు పంచుకుంటున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా పరుగులో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తున్నారు. ప్రజల్లో ఆరోగ్య స్పృహ పెరిగింది. దీంతో నగరంలో పరుగెత్తే మహిళల భాగస్వామ్యమూ ఎక్కువైంది.

దేశంలో రెండో అతిపెద్దదిగా గుర్తింపు : దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో వరుసగా మారథాన్లు జరుగుతుంటాయి. 5 నుంచి 10 కిలోమీటర్లతో పాటు 21.1 కి.మీ. హాఫ్ మారథాన్, 42.2 కి.మీ. ఫుల్ మారథాన్లు ఇందులో ఉంటాయి. ఈ ఆదివారం దేశంలోనే రెండో అతి పెద్ద మారథాన్ ఈవెంట్​గా గుర్తింపు పొందిన హైదరాబాద్ మారథాన్ జరగబోతుంది. హైదరాబాద్ రన్నర్స్ సొసైటీలో 7 వేల మంది సభ్యులు ఉన్నారు. 40 గ్రూపులు ఉన్నాయి.

ఫిట్‌గా, జబ్బులకు దూరంగా : నగరంలో ఎక్కువ మంది గంటల కొద్దీ కూర్చొని పని చేయడంతో శారీరక శ్రమ తగ్గింది. తీసుకునే ఆహారం పెరిగింది. అవసరానికి మించి క్యాలరీలు శరీరంలోనికి చేరుతున్నాయి. కానీ దానికి తగిన శారీరక శ్రమ లేకుండా పోయింది. దీంతో ఊబకాయంతో పాటు పలు రకాల జీవనశైలి వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. పరుగుతో జీవనశైలి జబ్బుల నుంచి దూరంగా, ఫిట్​గా ఉండొచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అన్నింటికీ మించి మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది. ఇప్పటికీ పరుగు మొదలు పెట్టని వారు రాబోయే వారాల్లో వచ్చే పరుగు వేడుకల్లో పాల్గొని ఆరోగ్యకరమైన అలవాటుకు నాంది పలకవచ్చు.

ఒక్కసారి అలవాటైతే వెనక్కి తగ్గరు : క్యాన్సర్​ వంటి రోగాలు భయపెడుతున్న నేటి కాలంలో చురుకైన జీవనశైళిని అలవాటు చేసుకోవడం ప్రధానమని మారథానర్ సర్టిఫైడ్‌ పర్సనల్‌ ట్రైనర్‌ సయిదా అబ్రార్ అన్నారు. దీనికోసం పరుగు సులువైన మార్గమని ఆయన పేర్కొన్నారు. జిమ్​ సభ్యత్వాలు, ఫ్యాన్సీ ఎక్విప్​మెంట్లు అవసరం లేదని తెలిపారు. దీనికి సంకల్పం ఉంటే చాలని అన్నారు. పరుగుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. పరుగు హార్మోన్ల సమతుల్యతను మెరుగుపరుస్తుందని, ఒక్కసారి ఇది అలవాటైతే వెనక్కి తగ్గరని ఆయన అన్నారు.

"క్యాన్సర్ వంటి రోగాలు భయపెడుతున్న తరుణంలో చురకైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం ప్రధానం. అందుకు పరుగు సులువైన మార్గం. జిమ్​ సభ్యత్వాలు, ఫ్యాన్సీ ఎక్విప్​మెంట్లు అవసరం లేదు. సంకల్పం ఉంటే చాలు. పరుగుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. హార్మోన్ల సమతుల్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. ఒకసారి పరుగు అలవాటైతే వెనక్కి తగ్గరు." - సయిదా అబ్రార్, మారథానర్, సర్టిఫైడ్‌ పర్సనల్‌ ట్రైనర్‌

"మారథాన్​"లో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా? - ఇవి తప్పక పాటించాల్సిందేనట!

Indias Second Largest Marathon Hyderabad : సెలవు రోజు. అందులోనూ ఆదివారం. ఈ కారణంగా నగరంలోని వారంతా ఆలస్యంగా నిద్రలేస్తారు. నగర జీవనశైలికి అలవాటు పడి శారీరక శ్రమ లేకుండా ఉంటున్నారు. అయితే ఈ బద్దకాన్ని పోగొట్టేందుకు, శారీరకంగా ఫిట్​గా ఉండేందుకు మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేసేందుకు ప్రజల్లో సామాజిక అంశాలపై అవగాహన పెంచేందుకు వైద్యుల దగ్గర్నుంచి, స్వచ్ఛంద సంస్థల వరకు పరుగో పరుగు అంటున్నాయి.

నగరంలో ఆగస్టు నుంచి జనవరి దాకా ప్రతి వారం ఎక్కడో ఒక చోట పరుగుల ప్రవాహం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. 5కే, 10కే, హాఫ్ మారతాన్, ఫుల్​ మారథాన్లలో నగరవాసులు హుషారుగా పాలు పంచుకుంటున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా పరుగులో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తున్నారు. ప్రజల్లో ఆరోగ్య స్పృహ పెరిగింది. దీంతో నగరంలో పరుగెత్తే మహిళల భాగస్వామ్యమూ ఎక్కువైంది.

దేశంలో రెండో అతిపెద్దదిగా గుర్తింపు : దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో వరుసగా మారథాన్లు జరుగుతుంటాయి. 5 నుంచి 10 కిలోమీటర్లతో పాటు 21.1 కి.మీ. హాఫ్ మారథాన్, 42.2 కి.మీ. ఫుల్ మారథాన్లు ఇందులో ఉంటాయి. ఈ ఆదివారం దేశంలోనే రెండో అతి పెద్ద మారథాన్ ఈవెంట్​గా గుర్తింపు పొందిన హైదరాబాద్ మారథాన్ జరగబోతుంది. హైదరాబాద్ రన్నర్స్ సొసైటీలో 7 వేల మంది సభ్యులు ఉన్నారు. 40 గ్రూపులు ఉన్నాయి.

ఫిట్‌గా, జబ్బులకు దూరంగా : నగరంలో ఎక్కువ మంది గంటల కొద్దీ కూర్చొని పని చేయడంతో శారీరక శ్రమ తగ్గింది. తీసుకునే ఆహారం పెరిగింది. అవసరానికి మించి క్యాలరీలు శరీరంలోనికి చేరుతున్నాయి. కానీ దానికి తగిన శారీరక శ్రమ లేకుండా పోయింది. దీంతో ఊబకాయంతో పాటు పలు రకాల జీవనశైలి వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. పరుగుతో జీవనశైలి జబ్బుల నుంచి దూరంగా, ఫిట్​గా ఉండొచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అన్నింటికీ మించి మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది. ఇప్పటికీ పరుగు మొదలు పెట్టని వారు రాబోయే వారాల్లో వచ్చే పరుగు వేడుకల్లో పాల్గొని ఆరోగ్యకరమైన అలవాటుకు నాంది పలకవచ్చు.

ఒక్కసారి అలవాటైతే వెనక్కి తగ్గరు : క్యాన్సర్​ వంటి రోగాలు భయపెడుతున్న నేటి కాలంలో చురుకైన జీవనశైళిని అలవాటు చేసుకోవడం ప్రధానమని మారథానర్ సర్టిఫైడ్‌ పర్సనల్‌ ట్రైనర్‌ సయిదా అబ్రార్ అన్నారు. దీనికోసం పరుగు సులువైన మార్గమని ఆయన పేర్కొన్నారు. జిమ్​ సభ్యత్వాలు, ఫ్యాన్సీ ఎక్విప్​మెంట్లు అవసరం లేదని తెలిపారు. దీనికి సంకల్పం ఉంటే చాలని అన్నారు. పరుగుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. పరుగు హార్మోన్ల సమతుల్యతను మెరుగుపరుస్తుందని, ఒక్కసారి ఇది అలవాటైతే వెనక్కి తగ్గరని ఆయన అన్నారు.

"క్యాన్సర్ వంటి రోగాలు భయపెడుతున్న తరుణంలో చురకైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం ప్రధానం. అందుకు పరుగు సులువైన మార్గం. జిమ్​ సభ్యత్వాలు, ఫ్యాన్సీ ఎక్విప్​మెంట్లు అవసరం లేదు. సంకల్పం ఉంటే చాలు. పరుగుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. హార్మోన్ల సమతుల్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. ఒకసారి పరుగు అలవాటైతే వెనక్కి తగ్గరు." - సయిదా అబ్రార్, మారథానర్, సర్టిఫైడ్‌ పర్సనల్‌ ట్రైనర్‌

"మారథాన్​"లో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా? - ఇవి తప్పక పాటించాల్సిందేనట!

For All Latest Updates

TAGGED:

FITNESS AWARENESS IN HYDERABADMARATHON IN HYDERABADRUNNING EVENT IN HYDERABADహైదరాబాద్​లో మారథాన్​MARATHON IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.