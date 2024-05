ఏళ్లుగా మరమ్మతులకు నోచుకోని రామడుగు ప్రాజెక్టు - నష్టపోతున్నామంటున్న అన్నదాతలు - Lack Of Funds For Ramadugu Project

ఏళ్లుగా మరమ్మతులకు నోచుకోని రామడుగు ప్రాజెక్టు - నష్టపోతున్నామంటున్న అన్నదాతలు (ETV Bharat)

Lack Of Funds For Ramadugu Project : ఇందూరు జిల్లాలోని ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుల్లో రామడుగు జలాశయం ఒకటి. దీన్ని 1964లో నిర్మించారు. 2010 వరకూ ప్రాజెక్టు కింద 4వేల300 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉండగా అప్పటి ప్రభుత్వం సుమారు రూ.20 కోట్ల నిధులతో ఆయకట్టును 6వేల100కు పెంచి కుడి, ఎడమ కాల్వల తూములు నిర్మించింది. ఈ రామడుగు ప్రాజెక్టు కింద జిల్లాలోని ధర్పల్లి, డిచ్‌పల్లి, జక్రాన్‌పల్లి, భీంగల్, వేల్పూర్ మండలాల్లోని పలుగ్రామాలకు నీరందుతోంది.

దశాబ్ద కాలంగా నిధుల కేటాయింపులు లేవు : ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 966.022 మిలియన్‌ క్యూబిక్‌ ఫీట్​లు కాగా ప్రస్తుతం 270.005 మిలియన్‌ క్యూబిక్‌ ఫీట్‌ల నీరు నిల్వఉంది. అయితే ప్రాజెక్టు అభివృద్ధికి దశాబ్ద కాలంగా నిధుల కేటాయింపులు లేవు. పూర్తిస్థాయిలో కాల్వలకు సీసీ- లైనింగులు సైతం లేకపోవడంతో ఆయకట్టు చివరి వరకు ప్రాజెక్టు నీరు చేరడం లేదు. భారీ వర్షాలకు ఉన్న కొద్దిపాటి సీసీ-లైనింగులకు బుంగలు ఏర్పడ్డాయి. అధికారులు తాత్కాలిక మరమ్మతులు తప్ప శాశ్వత పరిష్కారం చూపడంలేదని రైతులు వాపోతున్నారు.

Farmers Requesting Govt To Focus On The Project : యాసంగి పంటలు పూర్తి చేసుకున్న రైతులు వర్షాకాలం పంట కోసం సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాల్వలు, తూములకు మరమ్మతులు చేయాలని, చివరి ఆయకట్టుకు సైతం నీళ్లు అందేలా చూడాలని వర్షాకాలంలోపే ఈ సమస్య పరిష్కరించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ఏళ్లుగా మరమ్మతులకు నోచుకోని రామడుగు ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలని నిజామాబాద్‌ జిల్లా రైతులు కోరుతున్నారు.

"రామడుగు లెఫ్ట్​ కెనాల్​కు వెళ్లే మార్గంలో కాలువలు దెబ్బతినడం వల్ల తీవ్ర నష్టం జరుగుతంది. లెప్ట్​ కెనాల్​లో లీకేజ్​ వల్ల చివరి ఆయకట్టు వరకు నీరు వెళ్లకపోవడంతో ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. వర్షాకాలానికి ముందే ఈ రామడుగు ప్రాజెక్టుకు మరమ్మతులు చేయించాలని కోరుతున్నాం. ఇటీవలే స్థానిక ఎమ్మెల్యేకు సమస్యను విన్నవించాము. ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ లెఫ్ట్​ కెనాల్​ కింద దాదాపు 4వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టును ఉపాధిహామీ పథకం కింద మరమ్మతులు చేస్తే బాగుంటుందని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం"- రైతులు

