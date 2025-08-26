Ragging in Nizamabad Government Medical College : కష్టపడి వైద్య విద్యలో ప్రవేశాలు పొందుతున్న విద్యార్థులకు చేదు అనుభవాలు తప్పడం లేదు. సాధారణంగా కాలేజీల ప్రారంభ సమయంలో ఇలాంటి ర్యాగింగ్లు జరుగుతుంటాయి. కానీ ఇక్కడ దాదాపు నాలుగేళ్ల పాటూ తమ సీనియర్ల నుంచి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కాలేజీలో సీనియర్, జూనియర్ విద్యార్థుల మధ్య ర్యాగింగ్ భూతం బయటకు వస్తోంది. ఇలాంటి విష సంస్కృతి విద్యార్థుల మధ్య చిచ్చుపెడుతోంది. జూనియర్లను వేధించాలన్న సీనియర్ల పైశాచిక ఆనందం వారి జీవితాలను నాశనం చేస్తోంది. అంతేకాదు వారి ప్రాణాలు హరిస్తోంది. చివరికి తమ పిల్లల భవిష్యత్తుపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకునే తల్లిదండ్రులకు తీరని వేదన మిగుల్చుతుంది.
ఇటీవల నిజామాబాద్ జిల్లా వైద్య కళాశాలలో జరిగిన సంఘటనలో బాధిత ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థి ఆవేదన ఇదే స్పష్టం చేస్తోంది. కొంతమంది సీనియర్లు సహ విద్యార్థులను భయాందోళనకు గురి చేయడం మిగతా వారిపై ప్రభావం చూపుతోంది. దీని అంతటికీ ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ లోపమే కారణంగా కనిపిస్తోంది.
మరి కొత్తగా చేరిన వారి పరిస్థితేంటి? : నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ నాలుగో సంవత్సరం విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సీనియర్లు కొందరు ర్యాగింగ్ చేయడం కలకలం సృష్టించింది. ఈ లెక్కన ఫస్ట్ ఇయర్, సెంకడ్ ఇయర్ చదివే వారి పరిస్థితి ఏమిటో వేరే చెప్పక్కర్లేదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. వేరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఒకరితో మరొకరు స్నేహపూర్వకంగా ఉండకుండా, గ్రూపులుగా విడిపోతున్నారు. కాలేజీలో గొడవలు, ర్యాగింగ్లకు పాల్పడటం పరిపాటిగా మారింది. విద్యార్థులను సమర్థంగా కట్టడి చేయాల్సిన అధికారులే ఏదైనా ఘటన జరిగితే బయటకు రాకుండా ఉండేందుకు ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
వారు స్థానికంగా లేకపోవడంతో : ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి అధికారులు స్థానికంగా ఉండకపోవడంతో పర్యవేక్షణ లోపం జరుగుతోంది. దీన్ని కొంతమంది స్థానిక వైద్యులు ఆసరాగా చేసుకుని అనధికారిక ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. దీంతో విద్యార్థుల మధ్య గొడవలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల వైద్య విద్య సంచాలకుడు నరేంద్రకుమార్, వైద్య విధాన పరిషత్ కమిషనర్ అజయ్కుమార్లు కళాశాల, ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఆ సమయంలో అధికారులు అందుబాటులో లేకపోవడం చర్చనీయాంశమైంది.
ఇటీవల హాజరు విషయంలో జూనియర్ను సీనియర్లు కొట్టిన సమయంలోనూ ఎవరూ అందుబాటులో లేరు. ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి అధికారులతో, యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీతో పటిష్ఠ పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలి. కాలేజీ క్యాంపస్లోకి కొత్తగా వెళ్లినప్పుడు ఎవరికైనా కొంచెం భయంగానే ఉంటుంది. ఉన్నత విద్య కోసం ఎక్కడో దూరంగా చేరినప్పుడు స్నేహితులు, సీనియర్లతో కొత్త పరిచయాలు చేసుకోవడం ద్వారా ఆ ఒంటరితనం తగ్గిపోతుంది. అలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులకు అనుకూలంగా మార్చుకునేందుకు అలవాటు చేసుకుంటే కాలేజీ క్యాంపస్ లైఫ్ హాయిగా సాగుతుంది. లేదంటే సీనియర్లతో ర్యాగింగ్కు గురవ్వాల్సి వస్తుంది.
