ఒంటరి వృద్ధులకు పోలీస్ భరోసా - వారి కోసం ప్రత్యేక కేర్ డెస్క్ ఏర్పాటు - POLICE SUPPORT FOR SENIOR CITIZENS

వృద్ధుల సమస్యల పరిష్కారానికి రాచకొండ పోలీసుల నూతన కార్యక్రమం - వృద్ధుల సంక్షేమానికి పోలీస్ కమిషనరేట్ చేయూత - ఆగస్టు 15 నుంచి 'సీనియర్‌ సిటిజన్‌ కేర్‌ అండ్‌ కన్సర్న్‌ డెస్క్' ప్రారంభం

Rachakonda Police Support for Senior Citizens
Rachakonda Police Support for Senior Citizens (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read

Rachakonda Police Support for Senior Citizens : సమాజంలో ప్రస్తుతం అనేక మార్పులు జరుగుతున్నాయి. చాలా మంది ఉమ్మడి కుటుంబాల నుంచి విడిగా ఉండేందుకు ఇష్టపడటం, పిల్లలు ఉద్యోగాల కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లడం వంటి కారణాల వల్ల ఒంటరిగా నివసించే వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ వృద్ధులు శారీరకంగా, మానసికంగా ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా వారి నిస్సహాయతను ఆసరాగా తీసుకుని నేరగాళ్లు వారిపై నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. వృద్ధులు ఒంటరిగా నివసించినప్పుడు వారి జీవితం అనేక సమస్యలతో నిండి ఉంటుంది.

అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు వెంటనే సహాయం లభించకపోవడం, ఇంట్లో దొంగతనాలు, చైన్ స్నాచింగ్ వంటి నేరాలకు గురవడం, మానసిక ఒత్తిడి, ఒంటరితనం వంటివి వారిని పీడిస్తాయి. ఈ పరిస్థితులను గుర్తించి, ఒంటరిగా ఉండే వృద్ధుల భద్రతను పెంపొందించడానికి, వారి సంక్షేమానికి తోడ్పడటానికి పోలీస్ కమిషనరేట్ ప్రారంభించబోతున్న కొత్త కార్యక్రమం ఈ సమస్యలన్నింటికీ ఒక సమగ్ర పరిష్కారాన్ని అందించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది.

ఒంటరిగా నివసిస్తున్న వృద్ధుల సంక్షేమం కోసం, వారిపై నేరాలను నియంత్రించడానికి రాచకొండ పోలీసులు సరికొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. సీనియర్‌ సిటిజన్‌ కేర్‌ అండ్‌ కన్సర్న్‌ డెస్క్‌ పేరుతో దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కమిషనరేట్ పరిధిలోని ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్‌లో కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉన్న ఒంటరి, దంపతులైన వృద్ధులను గుర్తించి స్థానిక సెక్టార్ ఎస్సైలు వారిని తరచుగా కలిసి వారి సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడానికి దీన్ని రూపొందించారు. భూములు, ఆస్తులు, డబ్బు కోసం ఒంటరిగా ఉండే వృద్ధులపై పెరుగుతున్న నేరాల నేపథ్యంలో రాచకొండ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సుధీర్‌బాబు ఆగస్టు 15 నుంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాలని నిర్ఱయించారు.

ఇలా గుర్తిస్తారు :

  • రాచకొండ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో ప్రస్తుతం 47 పోలీస్‌స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ఈ స్టేషన్​ పరిధిలో వయసుమీరిన, పిల్లలు విదేశాల్లో ఉన్న, 70 ఏళ్లు దాటి ఒంటరిగా ఉండే వృద్ధులను గుర్తిస్తారు.
  • వృద్ధులు నివసించే ప్రాంతాల చిరునామాలను పోలీస్ స్టేషన్ ద్వారా సేకరించి ఒక రికార్డును నిర్వహిస్తారు.
  • స్థానిక సెక్టార్‌ ఎస్సైలు, పెట్రోలింగ్‌ సిబ్బంది ఆయా ప్రాంతాలకు గస్తీ కోసం వెళ్లినప్పుడు వీరిని కచ్చితంగా కలవాల్సి ఉంటుంది.
  • ఒక్కో పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో ప్రస్తుతం 5 నుంచి 10 మంది వరకూ మొత్తం 550 మందిని గుర్తించారు.
  • వివిధ సందర్భాల్లో సమస్యలపై పోలీసులను సంప్రదించిన వారిని ఇందులో చేర్చారు.
  • నేరేడ్‌మెట్‌లోని కమిషనరేట్‌ కార్యాలయంలో సీనియర్‌ సిటిజన్‌ కేర్‌ అండ్‌ కన్సర్న్‌ డెస్క్‌ ద్వారా పోలీస్‌స్టేషన్లవారీగా తీసుకుంటున్న చర్యల్ని పర్యవేక్షిస్తుంటారు.

ఎందుకోసమంటే? :

  • ఇటీవల ఒంటరిగా ఉండే వృద్ధులపై నేరాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. కొన్నిసార్లు దొంగల చేతుల్లో హతమవుతున్నారు.
  • అనారోగ్య సమస్యలతో మరణించినా పట్టించుకునే వారు లేక రోజుల తర్వాత వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
  • అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని గమనించి కొంతమంది సాయం చేస్తున్నట్లు నటిస్తూ ఆస్తి పత్రాలు, ఇంట్లో డబ్బు, విలువైన వస్తువులు దొంగిలిస్తారు.
  • సైబర్ నేరగాళ్లు వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసుల్లో ఎక్కువ మంది బాధితులు వృద్ధులే ఉంటున్నారు.
  • పోలీసులు తరచుగా వెళ్లి వారిని కలవడం వల్ల వారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు గుర్తించేందుకు వీలుంటుంది. ఒంటరిగా ఉన్నామనే అభద్రతా భావం తగ్గిపోతుంది.
  • నిత్యం కలవడం వల్ల వేధింపులు వంటివి వెలుగులోకి వస్తాయి.

