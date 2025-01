ETV Bharat / state

నేరాలపై 'నిఘా' నేత్రం - రాష్ట్రంలో లక్ష సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు - INSTALLATION OF ONE LAKH CC CAMERAS

DGP DWARAKA TIRUMALA RAO ON CC CAMERAS ( ETV Bharat )

Updated : Jan 25, 2025, 8:53 AM IST

Published : Jan 25, 2025, 7:53 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Installation Of One Lakh CC Cameras In AP: రాష్ట్రంలో ఎక్కడ నేరం జరిగినా ఆ దృశ్యాలు, నేరగాళ్ల కదలికలు నిఘా నేత్రాలకు చిక్కేలా పోలీస్‌ శాఖ పక్కాగా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అందుకోసం మార్చి నెలాఖరుకల్లా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్ష సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ప్రధానంగా ప్రార్థన మందిరాలు, మతపరంగా సున్నితమైన ప్రాంతాలు, క్రైమ్‌ హాట్‌స్పాట్‌లు, కూడళ్లు సహా ప్రతిచోటా నిఘా నేత్రాలను ఏర్పాటు చేయనుంది. కొన్ని ప్రభుత్వం ద్వారా మరికొన్నింటిని ప్రజాభాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటుచేసి వీటన్నింటినీ స్థానిక పోలీసుస్టేషన్లకు, కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌లకు అనుసంధానం చేయనుంది.

సాంకేతికత ద్వారా నేరాలకు అడ్డుకట్ట: రాష్ట్రంలో నేరాల నియంత్రణకు సాంకేతికత ద్వారా అడ్డుకట్ట వేసేందుకు పోలీస్‌ శాఖ పటిష్ఠ చర్యలు చేపడుతోంది. నిరంతరం పహారా కాస్తూ ఎక్కడ నేరం జరిగినా నమోదు చేసేలా సీసీటీవీల ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది. సీసీ కెమెరాలు లేనిచోట డ్రోన్ల ద్వారా నిఘాపెట్టేందుకు వీలుగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి పోలీసుస్టేషన్‌కు కనీసం ఒక్క డ్రోన్‌ అయినా అందించాలని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించారు. విజయవాడ పోలీసు కమిషనరేట్‌ పరిధిలో ఇప్పటికే డ్రోన్లను రద్దీ నిర్వహణ, నేర నియంత్రణకు వినియోగిస్తున్నారు. ఇలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీటి వినియోగాన్ని పెంచనున్నారు.