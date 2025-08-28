Tribal Villages are Suffering Lack of Minimum Mobile Signals : ఫోన్లో సిగ్నల్ రాకపోతే ఏం చేస్తాం? కాస్త పక్కకు వెళ్లి మాట్లాడతాం. మరీ వినిపించడం లేదంటే ఫోన్ స్విచ్చాఫ్ చేసి ఆన్ చేసి వాడుతాం. కానీ ఇక్కడ ఫోన్ మాట్లాడాలంటే చెట్టు లేదా గుట్టు ఎక్కాల్సిందే. దేశం సాంకేతికంగా దూసుకుపోతున్నా, ఇంకా కొన్ని గిరిజన పల్లెలకు మాత్రం కనీస సౌకర్యాలు అందడం లేదు. ముఖ్యంగా మొబైల్ సిగ్నల్స్ లేకపోవడంతో అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అధికారులు, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడాలంటే సిగ్నల్ కోసం చెట్లు, గుట్టలు ఎక్కాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది.
- ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు గోపాలపురంలోని వరద పరిస్థితులను అధికారులకు వివరించేందుకు జీపీ ఉద్యోగి నాగేశ్వర్రావును సిగ్నల్ కోసం చెట్టుఎక్కి మొబైల్ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చారు.
రేషన్, పింఛన్ల పంపిణీలో ఇబ్బంది : వరంగల్ జిల్లాలోని కొత్తగూడ ,గంగారం, బయ్యారం, గూడూరు మండలాల్లోని పలు ఏజెన్సీ గ్రామాల్లో చరవాణీ సిగ్నల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. ఫలితంగా రేషన్, పంపిణీ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. సిగ్నల్స్ పాయింట్ల కోసం మరో గ్రామానికి వెళ్లి పింఛన్లను తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక్కడ సిగ్నల్ లేకపోవడంతో పలు గ్రామాలకు మే నెల వరకు రికార్డుల ఆధారంగా రేషన్ పంపిణీ చేశారు. అక్కడ గ్రామాల్లో కూడా ప్రక్రియను ఆన్లైన్ చేయడంతో గ్రామం చివరికి వచ్చి సిగ్నల్ వద్దకెళ్లి లబ్ధిదారుల వేలిముద్రలను తీసుకుంటున్నారు. గ్రామానికొచ్చిన అనంతరం రేషన్ను ఇస్తున్నట్లు జీసీసీ నర్సంపేట డివిజన్ మేనేజర్ దేవ్'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపారు.
గత ఏప్రిల్లో గంగారం మండలం పూనుగొండ్లకు చెందిన ఓ గర్భిణికి రాత్రి 11 గంటల సమయంలో పురిటినొప్పులు ప్రారంభయ్యాయి. అంబులెన్స్కు సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు కుటుంబ సభ్యులు అనేక బాధలు పడ్డారు. అంబులెన్స్కు ఎలాగోలా సమాచారం అందించినా సిగ్నల్ సమస్యతో 108 సిబ్బంది వారు ఎక్కడున్నారనేది తెలుసుకోలేకపోయారు. ఆ తర్వాత ఎట్టకేలకు ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనూ కష్టాలే : అంబులెన్స్ల కోసం ఫోన్ చేయాలన్నా లేదా బంధువులకు సమాచారం చేరవేయాలన్నా ఇక్కడ ప్రజలు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. మొబైల్ సిగ్నల్ కోసం చెట్లపైకి లేదా గుట్టలపైకి వెళ్లాల్సి వస్తోంది. 108 అంబులెన్స్ సిబ్బందికి ఎక్కడ ఉంటారనేది ముందస్తుగా తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. సరైన లొకేషన్ తెలియక గ్రామానికి వచ్చి గ్రామస్తుల సహాయంతో ఇంటిని కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. సాంకేతికత ఎంత అభివృద్ధి చెందినా ఈ గిరిజన గ్రామాల్లో కనీస సౌకర్యాలు లేక ప్రజలు నిత్యం ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు.
కారణాలు ఏంటంటే : గిరిజన ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన నెట్వర్క్ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇక్కడ సిగ్నల్స్ పెట్టకపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే ఈ గిరిజన గ్రామాల్లో భౌగోళికంగా ఒంటరిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో సవాలుతో కూడిన భూభాగాలతో ఉండటం వల్ల సాంప్రదాయ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ కష్టతరం చాలా ఖరీదైనది. అలాగే ఈ గిరిజనుల కమ్యూనిటీలలో ఇంటర్నెట్, మొబైల్ నెట్వర్క్ కవరేజ్తో సహా ప్రాథమిక డిజిటల్గా ఎలాంటి సదుపాయాలు గణనీయంగా లేకపోవడం గమనార్హం.
