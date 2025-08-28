ETV Bharat / state

సిగ్నల్స్​ కోసం ఎన్ని సిత్రాలో - ఫోన్​ మాట్లాడాలంటే చెట్టు ఎక్కాల్సిందే! - MOBILE SIGNAL ISSUE TRIBAL VILLAGES

కొన్ని గిరిజన పల్లెల్లో సిగ్నల్స్ లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు - ఫోన్​ మాట్లాడాలంటే చెట్లు, గుట్టలు ఎక్కాల్సిన దుస్థితి - ఇక్కడ వారికి అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనూ కష్టాలే

Tribal Villages are Suffering Lack of Minimum Mobile Signals
Tribal Villages are Suffering Lack of Minimum Mobile Signals (ETV Bharat - (AI-Generated Image))
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 1:00 PM IST

Tribal Villages are Suffering Lack of Minimum Mobile Signals : ఫోన్​లో సిగ్నల్ రాకపోతే ఏం చేస్తాం? కాస్త పక్కకు వెళ్లి మాట్లాడతాం. మరీ వినిపించడం లేదంటే ఫోన్​ స్విచ్చాఫ్ చేసి ఆన్ చేసి వాడుతాం. కానీ ఇక్కడ ఫోన్​ మాట్లాడాలంటే చెట్టు లేదా గుట్టు ఎక్కాల్సిందే. దేశం సాంకేతికంగా దూసుకుపోతున్నా, ఇంకా కొన్ని గిరిజన పల్లెలకు మాత్రం కనీస సౌకర్యాలు అందడం లేదు. ముఖ్యంగా మొబైల్​ సిగ్నల్స్​ లేకపోవడంతో అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అధికారులు, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడాలంటే సిగ్నల్​ కోసం చెట్లు, గుట్టలు ఎక్కాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది.

  • ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు గోపాలపురంలోని వరద పరిస్థితులను అధికారులకు వివరించేందుకు జీపీ ఉద్యోగి నాగేశ్వర్​రావును సిగ్నల్​ కోసం చెట్టుఎక్కి మొబైల్​ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చారు.
రేషన్, పింఛన్ల పంపిణీలో ఇబ్బంది : వరంగల్​ జిల్లాలోని కొత్తగూడ ,గంగారం, బయ్యారం, గూడూరు మండలాల్లోని పలు ఏజెన్సీ గ్రామాల్లో చరవాణీ సిగ్నల్స్​ తగ్గిపోతున్నాయి. ఫలితంగా రేషన్, పంపిణీ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. సిగ్నల్స్​ పాయింట్ల కోసం మరో గ్రామానికి వెళ్లి పింఛన్లను తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక్కడ సిగ్నల్​ లేకపోవడంతో పలు గ్రామాలకు మే నెల వరకు రికార్డుల ఆధారంగా రేషన్​ పంపిణీ చేశారు. అక్కడ గ్రామాల్లో కూడా ప్రక్రియను ఆన్​లైన్​ చేయడంతో గ్రామం చివరికి వచ్చి సిగ్నల్​ వద్దకెళ్లి లబ్ధిదారుల వేలిముద్రలను తీసుకుంటున్నారు. గ్రామానికొచ్చిన అనంతరం రేషన్​ను ఇస్తున్నట్లు జీసీసీ నర్సంపేట డివిజన్​ మేనేజర్​ దేవ్​'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​'కు తెలిపారు.

గత ఏప్రిల్​లో గంగారం మండలం పూనుగొండ్లకు చెందిన ఓ గర్భిణికి రాత్రి 11 గంటల సమయంలో పురిటినొప్పులు ప్రారంభయ్యాయి. అంబులెన్స్​కు సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు కుటుంబ సభ్యులు అనేక బాధలు పడ్డారు. అంబులెన్స్​కు ఎలాగోలా సమాచారం అందించినా సిగ్నల్​ సమస్యతో 108 సిబ్బంది వారు ఎక్కడున్నారనేది తెలుసుకోలేకపోయారు. ఆ తర్వాత ఎట్టకేలకు ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు.

అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనూ కష్టాలే : అంబులెన్స్​ల కోసం ఫోన్​ చేయాలన్నా లేదా బంధువులకు సమాచారం చేరవేయాలన్నా ఇక్కడ ప్రజలు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. మొబైల్​ సిగ్నల్​ కోసం చెట్లపైకి లేదా గుట్టలపైకి వెళ్లాల్సి వస్తోంది. 108 అంబులెన్స్​ సిబ్బందికి ఎక్కడ ఉంటారనేది ముందస్తుగా తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. సరైన లొకేషన్​ తెలియక గ్రామానికి వచ్చి గ్రామస్తుల సహాయంతో ఇంటిని కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. సాంకేతికత ఎంత అభివృద్ధి చెందినా ఈ గిరిజన గ్రామాల్లో కనీస సౌకర్యాలు లేక ప్రజలు నిత్యం ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు.

కారణాలు ఏంటంటే : గిరిజన ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన నెట్​వర్క్​ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇక్కడ సిగ్నల్స్ పెట్టకపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే ఈ గిరిజన గ్రామాల్లో భౌగోళికంగా ఒంటరిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో సవాలుతో కూడిన భూభాగాలతో ఉండటం వల్ల సాంప్రదాయ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ కష్టతరం చాలా ఖరీదైనది. అలాగే ఈ గిరిజనుల కమ్యూనిటీలలో ఇంటర్నెట్​, మొబైల్​ నెట్​వర్క్​ కవరేజ్​తో సహా ప్రాథమిక డిజిటల్​గా ఎలాంటి సదుపాయాలు గణనీయంగా లేకపోవడం గమనార్హం.

