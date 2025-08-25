Impact of social media Addiction on Society : ఈ రోజుల్లో ఉదయం లేచింది మొదలు, రాత్రి నిద్రపోయే వరకు సోషల్ మీడియా లేకుండా ఆరోజు గడవడం లేదు. అంతలా అది మన జీవితంలో భాగమయ్యింది. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ వాట్సాప్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. యాప్లోని ‘స్టేటస్’ ఫీచర్ను ఉపయోగిస్తున్న వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఆధునిక సాంకేతికతకు అలవాటు పడ్డ చాలా మంది ఆ ఫీచర్లో రోజూ పోస్ట్ పెట్టడం ఒక ‘స్టేటస్’గా భావిస్తున్నారు. ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, ఎక్స్ తదితర సామాజిక మాధ్యమాలు ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కువగా ఈ మాధ్యమాన్నే వాడుకుంటున్నారు. తామేంటో తెలిపేందుకు, ఇతరుల విషయాలు తెలుసుకునేందుకు రోజువారీ జీవితంలో చేసే పనులను, వెళ్లిన ప్రాంతాలు, అభిరుచులను పోస్టు చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు తాము ఉన్న స్థితిని అవతలి వారికి తెలియపరుస్తున్నారు. దాన్ని ఎంతమంది వీక్షించారో తెలుసుకునేందుకూ ఆరాట పడుతున్నారు.
ప్రతి నిమిషం ఎడతెగని ఆరాటం : స్టేటస్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ ఎంత మంది చూశారు? ఎవరైనా రియాక్ట్ అయ్యారా అనే ఆతృతతో క్షణక్షణం ఫోన్ స్క్రీన్ వీక్షిస్తూ అర్ధరాత్రి వరకు నిద్రపోవడం లేదని పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. పెట్టిన పోస్టుకు ఎవరూ స్పందించలేదని అసంతృప్తికి గురయ్యే వారు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. అందులో వ్యక్తిగత విషయాలను (పర్సనల్ వివరాలు) పంచుకోవడంతో తమ భద్రతతో పాటు గోప్యతకు భంగం కలుగుతుందన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రతిభ కనబర్చినా ప్రచారానికైనా : సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఎక్కువగా తమ వ్యక్తిగత ప్రతిభ చాటేందుకు వినియోగిస్తున్నారు. కొందరు తమ మనోభావాలను, మరికొందరు విద్య, ఉద్యోగం, క్రీడలు ఇలా ఎందులోనైనా ప్రతిభ సాధిస్తే అప్పటికప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తమ వ్యాపారాభివృద్ధికి స్టేటస్ను చాలామంది వ్యాపారులు ప్రచారాస్త్రంగానూ ఉపయోగిస్తున్నారు. విద్యా, వ్యాపార సంస్థల బ్రోచర్లు, ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్, హోటళ్లు, దుకాణాలు, మాల్స్, ఇలా తమ ఆఫర్లు, సేవలను పెడుతూ వినియోగదారులను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇంకొందరైతే రోజూ ఉదయమే వారానికి తగ్గట్టుగా దేవుళ్ల ఫొటోలు, పాటలతో స్టేటస్లు పెడుతుంటారు. ప్రత్యేక రోజులు, పండుగల్లోనూ శుభాకాంక్షలు తెలిపేవారు ఒక ఎత్తైతే, రోజూ 10-20 ఫొటోలను పోస్టు చేసేవారూ ఉన్నారు.
"సోషల్ మీడియా ఏదైనా అతిగా వినియోగించడం మంచిది కాదు. వ్యసనంగా మారితే మానసిక సమస్యలకు దారితీసే అవకాశముంది. కొందరు స్మార్ట్ఫోన్ లేనిదే ఉండటం లేదు. ఫోన్ తెరకు అంకితం కావడంతో కంటిచూపు దెబ్బతిని, అనారోగ్య సమస్యలొచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ"- డా.ఉస్మాన్, మానసిక వైద్యనిపుణులు, హైదరాబాద్
సోషల్ మీడియా ప్రభావం :
- మానసిక, అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి
- ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది
- వ్యసనంగా మారుతుంది
- నకిలీ వ్యక్తులతో మోసపోయే ప్రమాదం
- క్రూరత్వానికి దారి తీసేందుకు అవకాశం
అసలు తెలియనవారికి స్పందించపోవడమే మంచిది : సామాజిక మాధ్యమంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నుంచి సందేశం వచ్చిందంటే దానికి స్పందించాల్సిన అవసరం లేదని, ఒకవేళ తెలిసిన వ్యక్తి అయినా పంపించే సందేశాల్లో తేడా ఉంటే వెంటనే బ్లాక్ చేయడమే ఉత్తమం. లేదంటే స్వీయ రక్షణతో పాటు కుటుంబం ఇబ్బందుల్లో పడే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముందే గుర్తించి దూరంగా ఉంటే అనర్థాలకు దారి తీసే అవకాశం ఉండదంటున్నారు.
'ముఖ పరిచయం లేని వారి కోసం అయినవారిని దూరం చేసుకుంటున్నాం!'
'చెర'లో చిక్కి 'వాణి'తో దగ్గరై - గడపకు దూరమై - నేరాలకు కారణమవుతున్న సోషల్ మీడియా