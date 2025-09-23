ETV Bharat / state

మెట్రోలో తగ్గుతున్న ప్రయాణికుల సంఖ్య - గుమ్మం నుంచి గమ్యం చేర్చడంలో లోపంతోనే!

మెట్రోలో తగ్గుతున్న ప్రయాణికుల సంఖ్య - ఫీడర్​ సర్వీసుల వల్ల ప్రభావం - మరిన్ని స్టేషన్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కోరుతున్న ప్రయాణికులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 11:32 AM IST

Metro Passengers Decreasing : హైదరాబాద్​ మెట్రో 69 కి.మీ మొదటి దశను ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో రూ.22 వేలతో నిర్మించారు. కానీ అది కేవలం 3 శాతం ప్రయాణికుల అవసరాలు మాత్రమే తీరుస్తోంది. గతేడాది జూన్​లో 1.30 కోట్ల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తే, ఈ ఏడాది జూన్​లో ఆ సంఖ్య 1.24 కోట్లకు తగ్గింది. ప్రధానంగా గుమ్మం నుంచి గమ్యం దాకా (ఫస్ట్‌ అండ్‌ లాస్ట్‌ మైల్‌ కనెక్టివిటీ) సరైన ప్రజా రవాణా లేకపోవడమే ఇందుకు సమస్య.

సమయం వృథా అవుతుందని యోచించి : మెట్రోను నిర్వహిస్తున్న ఎల్‌ అండ్‌ టీ, ప్రభుత్వ సంస్థ హెచ్‌ఎంఆర్‌ అన్ని వేళల్లో, అన్ని స్టేషన్లలో ఈ సదుపాయం కల్పించడంలో విఫలమయ్యాయి. దీంతో నగరంలో కష్టమైనా 71 శాతం మంది వ్యక్తిగత వాహనాల్లోనే ప్రయాణిస్తున్నారు. స్టేషన్లలో పార్కింగ్‌ ఫీజులూ చెల్లిస్తున్నారు. ఆటోల్లో వస్తే ఎక్కువ డబ్బులు చెల్లిస్తున్నారు. మెట్రో ఎక్కడానికి వెళ్లినా, దిగినా ఇదే పరిస్థితి. ఛార్జీ గురించి కాకపోయినా సమయం వృథా అవుతోందంటున్నారు.

ఈ రెండింటి వల్లే అధిక ప్రభావం : మహాలక్ష్మి పథకం ప్రారంభం తర్వాత ప్రయాణికుల సంఖ్యపై ప్రభావం చూపింది. ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పించడంతో మహిళలు బస్సుల్లో వెళ్లేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. అలాగే మెట్రో పాస్​పై రాయితీ తీసేయడం కూడా ఒక కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రయాణికులను ఆకర్షించేందుకు ప్రణాళికలను చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.

ప్రయాణికులు తగ్గడానికి ముఖ్య కారణాలు :

  • ప్రభుత్వం మహిళలకు అందిస్తున్న మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.
  • మెట్రోలో ఇది వరకు సెలవు రోజుల్లో రోజు మొత్తం రూ.59కే ప్రయాణించే అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ అవకాశం లేకపోవడం.
  • మెట్రో స్మార్ట్‌ కార్డులున్నవారికి ప్రయాణ ఛార్జీలో 10 శాతం రాయితీ ఉండేది. ఇప్పుడు దాన్ని తీసేశారు.
  • ఇటీవల మెట్రో ఛార్జీలు పెంచగా, తక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారిపై భారం పడుతోంది. ఈ కారణంగా 5 శాతం వరకు తగ్గారు.
  • అన్ని స్టేషన్లలో పార్కింగ్‌ సౌకర్యం లేకపోవడం.

ప్రజా రవాణా అనుకున్నంత మేర ఉండకపోవడం:

మెట్రో రైలు 3 కారిడార్లలో 56 స్టేషన్లున్నాయి. ప్రారంభ స్టేషన్లు మియాపూర్, నాగోల్, ఎల్బీనగర్, రాయదుర్గం, ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ స్టేషన్లు అమీర్‌పేట, పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్, ఎంజీబీఎస్, కూడలి స్టేషన్లు మెట్టుగూడ, హైటెక్‌సిటీ స్టేషన్ల నుంచి ఎక్కువ మంది రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. వీటి నుంచి కాలనీలు, కార్యాలయాలకు చేరుకునేందుకు ఫీడర్‌ సర్వీస్‌లు ఉదయం, సాయంత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. మిగతా స్టేషన్లకూ, అన్నివేళల్లోనూ ఈ సేవలందేలా చూడాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.

ప్రయాణికుల రద్దీ పెరగాలంటే :

  • రద్దీ వేళల్లో మెట్రోలో ప్రయాణించడం కష్టంగా ఉందంటున్నారు. కోచ్‌ల సంఖ్య పెంచాలని కోరుతున్నారు.
  • మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్‌ అనుసంధానం ఉన్నా ఆర్టీసీ బస్సులతో అనుసంధానం సక్రమంగా లేదు.
  • కామన్‌ మొబిలిటీ కార్డు ప్రతిపాదనలు కాగితాల దశలోనే ఉన్నాయి. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే ప్రజారవాణా పెరుగుతుంది.

ఇప్పటి వరకు మెట్రో ప్రయాణికుల వివరాలు :

  • ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు : 750 కోట్ల మంది
  • ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు (సెప్టెంబరు 19 నాటికి) : 10 కోట్ల మంది

PASSENGER ISSUES IN METROPASSENGER ISSUES IN METRO IN HYDMETRO ISSUES IN HYDERABADమెట్రో ప్రయాణికుల సమస్యలుPASSENGER ISSUES IN METRO

