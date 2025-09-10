ETV Bharat / state

ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం - ఈ నెల 14 వరకు రాష్ట్రంలో భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం

ఈ నెల 14 వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - రేపు, ఎల్లుండి ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలకు భారీ వర్షసూచన - హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల వర్షం

Heavy Rains in Telangana
Heavy Rains in Telangana (ETV)
Heavy Rains in Telangana : తెలంగాణలోని ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఇవాళ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్​ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇవాళ ఆదిలాబాద్​, కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్​, నిజామాబాద్​, రాజన్న సిరిసిల్ల, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్​, సిద్దిపేట, మెదక్​, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఈ నెల 14వ తేదీ వరకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. రేపు, ఎల్లుండి ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వివరించింది. రేపు(గురువారం) కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్​ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అలాగే హైదరాబాద్​లో నాలుగు రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.
హైదరాబాద్​లో వర్షం : ఇవాళ హైదరాబాద్​లో పలుచోట్ల వర్షం కురిసింది. పంజాగుట్ట, అమీర్ పేట్, కూకట్ పల్లి, సికింద్రాబాద్, బోయినపల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్​, ప్యాట్నీ, తార్నాక, ఎల్బీనగర్, పాతబస్తీ ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది. ఉదయం నుంచి ఉక్కపోత వాతావరణంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నగరవాసులకు ఈ వర్షం కాస్త ఉపశమనం కలిగించింది.

ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షంతో రహదారులపై వర్షపు నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. పలుచోట్ల వర్షానికి డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. చేవెళ్ల పట్టణ కేంద్రంలో భారీ వర్షం కురిసింది. ఒక్కసారిగా కురిసిన వాన వరదలా మారింది. స్థానిక జిల్లా పరిషత్ బాలికల పాఠశాలను వరద ముంచెత్తి ఆవరణ మొత్తం వర్షపునీళ్లు నిలిచిపోయాయి. దీంతో విద్యార్థులు ఇంటికి వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది.

అలాగే యూసఫ్​గూడ, మధురానగర్​, అమీర్​పేట్​, ఎస్ఆర్​ నగర్​, ఎర్రగడ్డ, సనత్​ నగర్​, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. సైదాబాద్​, సరూర్​నగర్​, సంతోష్​నగర్​, పాతబస్తీ, బహదూర్​ పుర, కిషన్​ బాగ్​, పురానపుల్​, జూ పార్క్​, మెహదీపట్నం, రేతి బౌలి, ఖైరతాబాద్, పంజాగుట్ట, మలక్​పేట, కుత్బుల్లాపూర్​, కొంపల్లి, సుచిత్ర, గుండ్లపోచంపల్లి, జీడిమెట్ల, సూరారం, జగద్గిరిగుట్ట, నాగారం ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది. ఈ వర్షంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

నిజామాబాద్​ జిల్లాలో వర్షం : మరోవైపు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇవాళ వర్షం పడింది. బోధన్ నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాలలో వర్షం కురిసింది. బోధన్, రెంజల్, ఎడపల్లి గ్రామాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసింది. ఉక్కపోతగా ఉన్న ప్రజలకు వాతావరణం చల్లదనంగా మారింది.

చుట్టూ వరద, మొరాయించిన ఆర్టీసీ బస్సులు - ప్రాణభయంతో వంద మంది ప్రయాణికులు

దిశ మార్చుకున్న అల్పపీడనం! - ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

