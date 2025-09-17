డ్రైవర్లకే డ్రైవర్ - 3 వేల మంది ఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు శిక్షణ ఇచ్చిన కృష్ణారెడ్డి
ఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు శిక్షణ ఇస్తున్న కృష్ణారెడ్డి - 1990 నుంచి డ్రైవర్ గా విధులు, 2006 నుంచి రక్షణాత్మక డ్రైవింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్గా బాధ్యతలు, డ్రైవర్లకు వారంలో రెండు రోజులపాటు తనదైన శైలిలో బోధన
Training For RTC Drivers in YSR Kadapa: అతడు పదో తరగతి కూడా పాస్ కాలేదు అయితేనేం రక్షణాత్మక డ్రైవింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్గా పేరు గడించాడు. జీవితంలో ఎంతోమంది ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరవేసే ఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు తనదైన శైలిలో శిక్షణను అందిస్తున్నాడు. ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు ఏకంగా 3 వేల మందికి తన శైలిలో బోధనను అందించి ప్రమాదాల రహిత వైఎస్సార్ జిల్లాగా మార్చేందుకు ఆయన ఎంతో కృషి చేస్తున్నాడు.
1990లో సాధారణ డ్రైవర్గా బాధ్యతలు: అతని పేరు కృష్ణారెడ్డి. ఆర్టీసీలో 1990 నుంచి డ్రైవర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన తన విధి నిర్వహణలో ఒక్క రోడ్డు ప్రమాదం కూడా చేయకపోవడంతో అధికారులు ఆయనను 2006 నుంచి రక్షణాత్మక డ్రైవింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్గా సమున్నత హోదాను కల్పించారు. డ్రైవర్లతో తోటి స్నేహితుడి వలే మెలుగుతాడు. తాను రక్షణాత్మక డ్రైవింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అనే హుందా కూడా లేకుండా సాధారణ డ్రైవర్ వలే ఉంటాడు. తరచూ ప్రమాదాలు చేసే డ్రైవర్లు కె.ఎం.పి.ఎల్ తీసుకురాని డ్రైవర్లకు వారంలో రెండు రోజులపాటు తనదైన శైలిలో శిక్షణను అందిస్తాడు. చిన్నపిల్లలకు పాఠశాలలలో ఎలా బోధన చేస్తారో అలానే డ్రైవర్లకు కూడా ఆయన బోధన చేస్తున్నాడు.
మొత్తం 3000 మంది డ్రైవర్లకు శిక్షణ: ముఖ్యంగా డ్రైవర్లు తరచూ చేసే ప్రమాదాలపైనే ఆయన దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. డ్రైవింగ్ చేసే సమయంలో డ్రైవర్లు చేసే తప్పిదాలు వాటిని ఎలా కట్టడి చేయాలో క్షుణ్ణంగా విశదీకరిస్తారు. అనంతరం డ్రైవర్లతో సహా ఆయన కూడా బస్సులో బయటికి వెళ్తారు. డ్రైవర్లతో బస్సు నడిపించి వారు డ్రైవింగ్ సమయంలో చేసే తప్పిదాలను వారికి అక్కడికక్కడే తెలియజేస్తూ పరిష్కరిస్తారు. డ్రైవర్లు చేసే తప్పిదాలను ఆయన కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తాడు. ముఖ్యంగా ఘాట్ రోడ్లలో ప్రయాణం ఎలా చేయాలి, హ్యాండ్ బ్రేక్ ఏ సమయంలో వేయాలి వర్షాకాలంలో, చలికాలంలో బస్సులను ఏ విధంగా నడపాలనే తదితర విషయాలపై కృష్ణారెడ్డి ఇప్పటివరకు 3000 మంది డ్రైవర్లకు శిక్షణను ఇచ్చారు.
ప్రమాదాల రహిత ఆర్టీసీగా మార్చడమే లక్ష్యం కేవలం కడపలోనే కాదు కర్నూల్, హకీంపేట్, నెల్లూరు గుంటూరు తదితర ఆర్టీసీ జోన్ కార్యాలయాలకు వెళ్లి అక్కడున్న డ్రైవర్లకు శిక్షణ ఇచ్చి ప్రమాదాలు నివారణకు ఆయన తనవంతు కృషి చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ సంస్థ మనకు అన్నం పెడుతుందనీ, అలాంటి సంస్థలు ప్రమాదాలు జరగకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఆర్టీసీ డ్రైవర్లపై ఉందని కృష్ణారెడ్డి ఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు సూచిస్తున్నారు. ఆర్టీసీ వల్ల ఏ ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకూడదని లక్ష్యంతోనే డ్రైవర్లకు తనదైన శైలిలో శిక్షణ ఇస్తున్నానని కృష్ణారెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రమాదాల రహిత ఆర్టీసీగా మార్చడమే డ్రైవర్లు లక్ష్యంగా ఎంచుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన డ్రైవర్లకు హితబోధ చేస్తున్నారు.
"ప్రమాదాలను నివారించడానికి డ్రైవర్లు కొన్ని నియమాలను పాటించాలి. వాతావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని డ్రైవర్లు అప్రమత్తంగా బస్సులను నడపాలి.నేను కేవలం కడపలోనే కాదు కర్నూల్, హకీంపేట్, నెల్లూరు గుంటూరు తదితర ఆర్టీసీ జోన్ కార్యాలయాలకు వెళ్లి అక్కడున్న డ్రైవర్లకు శిక్షణ ఇచ్చాను. ప్రయాణంలో ఒక పది నిమిషాలు ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు కానీ ఆర్టీసీ వల్ల ఏ ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకూడదనేదే నా లక్ష్యం"- కృష్ణారెడ్డి, రక్షణాత్మక డ్రైవింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్, కడప
