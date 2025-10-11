ప్రతి మలుపులోనూ ఆకట్టుకునే థీమ్ - పర్యాటకులకు ఆకర్షణగా మారిన అద్భుత నగరం!!
ప్రధాన కూడళ్లను అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్న జీహెచ్ఎంసీ - పర్యాటకులతో పాటు ప్రజలను ఆకట్టుకునేలా థీమ్ ఆధారిత ప్రతిమలు - పైవంతెనల కింద అందమైన చిత్రాలు, పూల మొక్కలతో ముస్తాబు
Published : October 11, 2025 at 7:43 AM IST
Hyderabad are Decorated Attract Tourists : విశ్వనగరంగా పేరుగాంచిన హైదరాబాద్ను మరింత సుందరంగా చేసేందుకు నగరపాలక సంస్థ ప్రధాన కూడళ్లను అందంగా ముస్తాబు చేస్తోంది. పర్యాటకులతో పాటు ప్రజలను ఆకట్టుకునేలా థీమ్ ఆధారిత కూడళ్లతో పాటు పైవంతెనల కింద అందమైన చిత్రాలు, పూల మొక్కలు, ఇతర అలంకరణలతో అందంగా చేస్తోంది. కొన్నిచోట్ల ప్రత్యేక సందేశాన్నిచ్చే బొమ్మలు రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టేలా ఆలోచింపజేసే సందేశాత్మక చిత్రాలు, బొమ్మల విగ్రహాలతో నగర కూడళ్లను బల్దియా తీర్చిదిద్దుతోంది. రాత్రివేళ మిరుమిట్లు గొలిపే విద్యాద్దీపాలంకరణలు నగర కూడళ్లకు ప్రత్యేక శోభ తెస్తున్నాయి.
నగర సుందరీకరణ కోసం : హైదరాబాద్ నగరం అంటే కిక్కిరిసిపోయిన ట్రాఫిక్, రణగొణ ధ్వనులు, నిత్యం రోడ్లపై బారులు తీరే వాహనాలు. ఎటు చూసినా పెద్ద పెద్ద భవనాలతో కాంక్రీట్ జంగిల్ అని అనుకుంటారు. అయితే దేశ విదేశీ పర్యాటకులు, ప్రజలు నివసిస్తున్న నగరాన్ని అందంగా ఉంచేందుకు నగరపాలక సంస్థ కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. నగర సుందరీకరణ కోసం బల్దియా ప్రత్యేక ప్రాజెక్టును చేపట్టింది.
12 ట్రాఫిక్ కూడళ్లను అభివృద్ధి : దీనిలో భాగంగా ఫుట్పాత్ పక్కనున్న గోడలు, పైవంతెనలు, పాదచారుల బాట వెంట తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని, నగర చరిత్రను కళ్లకు కట్టేలా చిత్రాలను గీయటంతో పాటుగా ప్రధాన సర్కిళ్లలో ప్రత్యేకమైన సందేశం ఇచ్చేలా విగ్రహాలు, బొమ్మలను, ఇన్నోవేటివ్గా ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి ఆ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకత తీసుకురావడంతో పాటు కాసేపు అలా చూపు కట్టి పడేసేలా ప్రజల మనసును దోచుకుంటున్నాయి. నగరంలోని 12 ట్రాఫిక్ కూడళ్లను అభివృద్ధి చేసి సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలని జీహెచ్ఎంసీ నిర్ణయించింది.
రూ.149 కోట్లతో అభివృద్ధి : దీని కోసం రూ.149 కోట్లను కేటాయించి ఒక్కో కూడలికి సుమారు రూ.3 కోట్ల ఖర్చు చేస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. రద్దీగా ఉండే రోడ్ల మధ్య కూడళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక అలంకరణ మనసును దోచేస్తున్నాయి. ఒక్కో సర్కిల్లో ఏర్పాటు చేసిన బొమ్మలు ఒక్కో సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి. సికింద్రాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన వీణ వాయిద్యాల అలంకరణ సంగీత స్ఫూర్తిని గుర్తు చేస్తోంది.
జీవ వైవిధ్యాన్ని గుర్తు చేసేలా : మన సంప్రదాయ కళలకు ఇది ఒక ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. నారాయణగూడ కూడలిలో ఏర్పాటు చేసిన మనిషి చేతుల్లో గ్లోబ్ విశ్వనగర స్ఫూర్తిని తెలుపుతూ పర్యావరణ పరిరక్షణ మన బాధ్యత అనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తోంది. పలు చోట్ల ఏర్పాటు చేసిన సీతాకోక చిలుకలు, బాతులు, డాల్ఫిన్స్ జంతువుల విగ్రహాలతో అలంకరించిన కూడళ్లు నగరంలో జీవ వైవిధ్యాన్ని గుర్తు చేసేలా ఉన్నాయి.
అబిడ్స్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన పోస్టాఫీసు అలంకరణ ఇది. హైదరాబాద్ వారసత్వానికి ప్రతీకగా కనిపిస్తోంది. సమీపంలో పోస్టాఫీసు ఉండటంతో అక్కడి ప్రత్యేకతను చాటుతోంది. ప్రతీ సర్కిల్ వెనుక ఒక అర్థం ఉంది. ఒక సందేశం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా రాత్రి వేళ మిరుమిట్లు గొలిపే రంగు రంగుల విద్యుత్ దీపాలంకరణలు నగర కూడళ్లకు వన్నె తెస్తూ ఓ ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయి.
