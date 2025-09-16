కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు

ETV Bharat / state

Published : September 16, 2025 at 2:15 PM IST

New Projects On Krishna River : కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకువెళ్తోంది. ఇందుకోసం తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు తీసుకువచ్చి బేసిన్‌లో భవిష్యత్‌ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఉత్తర్వులు ఇవ్వనుంది. ఈ నెల 23 నుంచి బ్రిజేశ్‌ కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట వాదనలు ప్రారంభం కానుండగా ఈలోగా సుమారు 294 టీఎంసీల కేటాయింపులపై ఉత్తర్వుల జారీకి అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. బ్రిజేశ్‌ కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట బలమైన వాదనలు ప్రభుత్వం వినిపించనున్న దృష్ట్యా నీటిపారుదల శాఖ సన్నాహాలు చేస్తోంది.

కార్యరూపం దాల్చని ప్రాజెక్టులను ముందుకు నడపాలని : గతంలో అధ్యయనం, సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక డీపీఆర్​ల తయారీకి ఉత్తర్వులిచ్చి ముందడుగు పడని ప్రాజెక్టులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. కృష్ణా ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట తమ వాదనలకు బలం చేకూరేలా వినియోగంలో ఉన్న ప్రాజెక్టుల కింద అదనపు నీటి కేటాయింపులు, రిజర్వాయర్ల సామర్థ్యం పెంపు, కొత్తగా చేపట్టడానికి ఉత్తర్వులిచ్చి కార్యరూపం దాల్చని ప్రాజెక్టులను కదిలించాలని నిర్ణయించింది. ఈ నెల 23 నుంచి బ్రిజేశ్‌ కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట వాదనలు ప్రారంభం కానుండగా ఈలోగా సుమారు 294 టీఎంసీల కేటాయింపులపై ఉత్తర్వుల జారీకి కసరత్తు జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టుల చీఫ్‌ ఇంజినీర్లు ఈ పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు.

కృష్ణా జలాల వినియోగమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అడుగులు - భవిష్యత్‌ అవసరాల దృష్ట్యా కొత్త ప్రాజెక్టులు (ETV)

భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని : గత ప్రభుత్వం 2021లో జూన్‌ 24న ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో మార్పులు చేసి కృష్ణా బేసిన్‌లో భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉత్తర్వులు జారీ కానున్నాయి. ఇటీవల సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో తీసుకొన్న నిర్ణయం మేరకు నీటిపారుదల శాఖ కసరత్తును ముమ్మరం చేసింది. గత, తాజా ప్రతిపాదనలతో కలిపి 904 టీఎంసీలు అవసరమని ట్రైబ్యునల్‌ ఎదుట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంచనుంది.

గతంలో కొన్ని ప్రాజెక్టులకు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవరించడంతో పాటు తాజాగా జీవోలు ఇవ్వనున్న వాటిలో కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడు, పాలమూరు-రంగారెడ్డి, డిండి ఎత్తిపోతల, హైదరాబాద్‌ నీటి అవసరాలు జూరాల వరద కాలువ, కోయిల్‌కొండ-గండీడ్‌-దౌలతాబాద్‌ ఎత్తిపోతల, ఆకేరు, మున్నేరు ఆనకట్టలు ఉన్నాయి. శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ కొనసాగింపు పథకాలున్నాయి. గతంలో ట్రైబ్యునల్‌కు ఇచ్చిన ప్రతిపాదనలు కొన్నిఉన్నా వాటి సామర్థ్యంలో మార్పులు జరగనున్నాయి.

ఇప్పటికీ తాత్కాలిక ఏర్పాటే : కృష్ణా బేసిన్‌లో సాగు, తాగు, పారిశ్రామిక అవసరాలకు 799.22 టీఎంసీలు అవసరమని సాంకేతిక నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను ప్రభుత్వం గతంలో బ్రిజేశ్‌ కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌కు సమర్పించింది. బచావత్‌ ట్రైబ్యునల్‌ ఉమ్మడి ఏపీకి కేటాయించిన 811 టీఎంసీలలో తెలంగాణ 299 ఏపీ 512 టీఎంసీలు వాడుకొనేలా 2015లో జరిగిన తాత్కాలిక ఏర్పాటే కొనసాగుతోంది. ఇంతకుమించి నీటి అవసరాలను ట్రైబ్యునల్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

బ్రిజేశ్‌ కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌ 2013లో ఇచ్చిన తీర్పులో 2,578 టీఎంసీల వరకు కేటాయింపులు చేసింది. ఈ తీర్పు ఇంకా నోటిఫై కాలేదు. బచావత్‌ ట్రైబ్యునల్‌ కేటాయింపులకు అదనంగా 448 టీఎంసీలను 3 రాష్ట్రాలకు 2013లో బ్రిజేశ్‌ కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌ కేటాయించగా ఇందులో ఉమ్మడి ఏపీకి 194 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. బచావత్‌ ట్రైబ్యునల్‌ క్యారీ ఓవర్‌ స్టోరేజి కింద కేటాయించిన 150 టీఎంసీలూ ఇందులోనే ఉన్నాయి. బచావత్, బ్రిజేశ్‌ కుమార్‌ ట్రైబ్యునళ్లు కలిపి ఉమ్మడి ఏపీకి 1005 టీఎంసీలు కేటాయించగా, ఇందులోనే తెలంగాణ, ఏపీలకు వాటా ఎంతన్నది తేలాలి. ప్రస్తుతానికి బచావత్‌ ట్రైబ్యునల్‌ కేటాయింపు 811 టీఎంసీల్లో వాటాలపై వాదనలు జరుగుతున్నాయి.

