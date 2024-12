ETV Bharat / state

Alert : బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - కోస్తా, రాయలసీమకు భారీ వర్షసూచన - LOW PRESSURE IN THE BAY OF BENGAL

low_pressure_in_the-_bay_of_bengal ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : 2 hours ago