క్షణికావేశంలో తల్లిదండ్రుల తప్పటడుగులు - శిక్ష అనుభవిస్తున్న పిల్లలు!
తల్లిదండ్రుల క్షణికావేశ నిర్ణయాల ప్రభావం పిల్లలపై - బడికి వెళ్లాల్సిన సమయంలో బంధువుల ఇళ్లు అనాథాశ్రమాల్లో కాలం వెల్లదీస్తున్న పరిస్థితి - కారణమేదైనా బాల్యమే సమిధగా మారుతున్న వైనం
Published : September 26, 2025 at 12:31 AM IST
Parental Conflict Impact on Children : అభం శుభం తెలియని బాల్యమనేది ఆటపాటలతో ఆనందంగా గడపాల్సిన వయసు. అలాంటిది తల్లిదండ్రుల క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు పిల్లలకు శాపంగా మారుతున్నాయి. బడికెళ్లాల్సిన వయసులో బంధువుల ఇళ్లు అనాథాశ్రమాలు, ప్రభుత్వ సంరక్షణ గృహాల్లో కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు, మనస్పర్థలు, అనుమానం, ఆర్థిక సమస్యలు ఇలా కారణమేదైనా బాల్యమే సమిధగా మారుతోంది. పంతాలు, పట్టింపులతో జీవిత భాగస్వామిని హతమారుస్తున్న ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు తిరిగిరాని లోకాలకు మరొకరు జైలుకెళ్తున్నారు. శిక్ష పిల్లలూ అనుభవిస్తున్నారు. బంధువుల సంరక్షణలో ఉంటున్నప్పటికీ తల్లిదండ్రులు లేని లోటు వారి జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావాన్నే చూపిస్తోంది.
చిన్నారులే బాధితులు : హత్యలు, ఆత్మహత్యల ఘటనల్లోనే కాకుండా తల్లిదండ్రులు తరచూ గొడవపడడం లేదా విడిపోయిన ఘటనల్లోనూ పిల్లలే సమిధలుగా మారుతున్నారు. కన్నవారి ప్రేమకు దూరమై లైంగిక వేధింపులు, ఇంట్లో నుంచి పారిపోవడం, చదువుల్లో వెనకబడడం లాంటివి జరుగుతున్నాయి. కొందరు తమ సమస్యల్ని ఇతరులకు చెప్పలేక, చిన్న వయసులో ధూమపానం, మద్యం, మత్తు పదార్థాలు లాంటి వ్యసనాలకు అలవాటు పడుతున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.
ఇటీవలి ఉదంతాలు :
- కుషాయిగూడ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో భార్య మీద అనుమానం పెంచుకున్న భర్త దారుణంగా చంపేసి పరారయ్యాడు. వారి ఇద్దరు చిన్నారుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారయ్యింది.
- నార్సింగి పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో దంపతుల మధ్య ఘర్షణ భర్త హత్యకు దారి తీసింది. పోలీసులు నిందితురాలిని అరెస్టు చేశారు. కన్న కుమార్తె అనాథగా మారింది. అమ్మమ్మ దగ్గర ఉంది.
తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలంటే :
- ఆర్థిక సమస్యలు, కలహాలు, భాగస్వామి తప్పుదారి తదితర ఏ సమస్య వచ్చినా భార్యాభర్తలు క్షణికావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
- పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కుటుంబ పెద్దలతో మాట్లాడటం మంచిది. అవసరమైతే ఫ్యామిలీ కౌన్సెలింగ్ నిపుణులను ఆశ్రయించడం ఉత్తమం.
- పిల్లల ముందు పదేపదే గొడవపడ మంచిది కాదు. సర్దుకునే గుణంతో ఆదర్శంగా వ్యవహరించడం మంచిది.
కుటుంబాల్లో చిచ్చు రేపుతున్న వివాహేతర సంబంధాలు : కామారెడ్డి జిల్లాలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన వివాహిత ప్రియుడితో కలిసి కట్టుకున్న భర్తను చంపింది. కుట్రకోణం బహిర్గతం కావడంతో చివరకు జైలుపాలయ్యింది. తల్లి చేసిన తప్పిదానికి 11 ఏళ్ల కుమార్తె, తొమ్మిదేళ్ల కుమారుడికి తండ్రి లేకుండా పోయిన దయనీయ పరిస్థితి ఏర్పడింది. తల్లి జైలు పాలవ్వడంతో పిల్లలు ఒంటరివారయ్యారు. చివరకు బంధువుల ఇంట్లో తలదాచుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
స్వీయ క్రమశిక్షణ లేకపోవడంతోనే : పలు హత్య కేసుల్లో నిందితులకు వేగంగానే శిక్షలు ఖరారవుతున్నాయి. పోక్సో, హత్యలు లాంటి కేసుల్లో బలమైన సాక్ష్యాలు ఉంటే కోర్టులు వాయిదాలు లేకుండానే శిక్షలు ఖరారు చేస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ హత్య ఘటనల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంటోంది. స్వీయ క్రమశిక్షణ లేకపోవడంతో పాటు కన్నబిడ్డల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన చేయకుండా వ్యవహరిస్తుండటమే ఇలాంటి ఘటనలు జరగడానికి ముఖ్య కారణంగా తెలుస్తోంది. తాము లేకుంటే పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటని తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఇలాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం కావని మానసిక విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. పిల్లలకు చెప్పాల్సిన తల్లిదండ్రులే ఆ విధంగా ఘర్షణ పడటం వల్ల కుటుంబాలు విచ్చిన్నం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల స్వీయ క్రమశిక్షణ పాటించడం ఉత్తమం.