మీకు ప్రతి చిన్న విషయానికీ కోపం, అసహనం వస్తుందా? - దానిని చెక్ పెట్టేందుకు నిపుణుల సూచనలు ఇవే!
సమాజంలో నానాటికీ పెరిగిపోతున్న అసహనం, కోపం - భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోలేక లేనిపోని సమస్యలు తెచ్చుకుంటున్న వైనం - ఫలితంగా విచ్ఛిన్నమవుతున్న కుటుంబాలు - ఈ నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వైద్యనిపుణుల సూచనలు మీకోసం
Published : September 15, 2025 at 3:34 PM IST
What Are The Effects Of Anger and Intolerance : పదునైన ఆయుధం కంటే క్షణకాలంలో వచ్చే కోపమే, చాలా ప్రమాదకరం అంటారు రామకృష్ణ పరమహంస. మనిషిలో నిరాశ, నిస్పృహలు ఆవరిస్తున్నాయి. అసహనం నానాటికీ పెరిగిపోతోంది. ప్రతి చిన్న విషయానికి కోపగించుకోవడం, గొడవలు పడటమనేది చాలా సర్వసాధారణమవుతోంది. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి సమస్యకు ఓ పరిష్కారం ఉంటుంది.
ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తే కొంత సంయమనం పాటించినట్లయితే ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం లభిస్తుందనే విషయాన్ని గుర్తించొచ్చు. ఈ విషయాన్ని మరచిపోయి, భావోద్వేగాలు నియంత్రణలో పెట్టుకోలేక లేనిపోని సమస్యలను చాలా మంది కొనితెచ్చుకుంటున్నాడు. ఫలితంగా కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమవుతున్నాయి. దీని వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మనస్పర్థలు ఏర్పడి దూరం అవుతున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, యువత దీని కారణంగా పలు మానసిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరి ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై గద్వాలకు చెందిన జనరల్ ఫిజీషియన్ వంశీ కొన్ని సూచనలు చేశారు ఆ వివరాలు మీకోసం.
మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :
- గద్వాల పట్టణంలో ఇటీవల ఓ వైన్ షాప్ వద్ద ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య మాటా మాటా పెరిగి పెద్ద వివాదానికి దారి తీసింది. చివరికి ఇరువర్గాలు బాహాబాహీకి దిగడంతో విషయం కేసుల దాకా వచ్చింది.
- ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి తీవ్రమైన కోపంతో కట్టుకున్న భార్యపైనే దాడి చేశాడు. కొంత సమయం తర్వాత తను చేసింది తప్పు అని తెలుసుకొని హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లి చికిత్స చేయించాడు.
- మహబూబ్నగర్ పట్టణానికి చెందిన కొత్తగా పెళ్లన ఓ జంట చిన్న కారణానికి పంచాయితీల దాకా తెచ్చుకుని చివరికి విడిపోయారు.
అన్ని అనర్థాలకు కారణం :
- మీలో అసహనం పొడచూపిన వెంటనే దాన్ని గుర్తించండి. ఆ పరిస్థితికి కారణాలను ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా ఆలోచించండి. అలా చేస్తే సమస్యకు అసలైన పరిష్కారమార్గం తప్పక దొరుకుతుంది. అంతే తప్ప దాన్ని పెంచుకుని సహనాన్ని కోల్పోతే అందరి ముందు పరువును పోగొట్టుకోవడం తప్ప, ప్రత్యేకంగా ఒనగూరేది ఏదీ ఉండదనే విషయాన్ని గుర్తించుకోండి.
- అసహనం అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. శరీరం తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడికి గురవుతుంది. కోపం అధిక రక్తపోటు(బీపీ), షుగర్ లాంటి రోగాలు శరీరంలో చేరడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో విచక్షణ కోల్పోయి ప్రవర్తించాల్సి రావడం వల్ల జీవితాలు తలకిందులయ్యేటువంటి ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదు. మానసికంగా కుంగిపోయి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడేటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి.
- దీన్ని అధిగమించేందుకు మీ జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. శ్వాస సంబంధిత వ్యాయామం, యోగా, ధ్యానం లాంటివి చేయడం వల్ల స్వీయ నియంత్రణ పొందొచ్చు. అలాగే శ్రమకు తగిన విశ్రాంతిని కూడా తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఒత్తిడి దూరం అవుతుంది. ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితిలోనూ అసహనం మన దరిచేరకుండా ఉంటుంది. విద్యార్థులు, యువత ఒత్తిడితో కూడిన భారీ లక్ష్యాలకు బదులు, దానిని చిన్న భాగాలు నిర్దేశించుకొని వేగంగా సాధించే విధంగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలి. పైన వివరించిన జాగ్రత్తలను తీసుకోవడం ద్వారా చాలా వరకు అసహనం దగ్గరకు చేరకుండా ఉంటుందని డా. వంశీ సూచిస్తున్నారు.
