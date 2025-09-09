ETV Bharat / state

శంషాబాద్​ ఎయిర్​పోర్ట్​ పరిసరాల్లో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు - విమానాలకు పొంచి ఉన్న ముప్పు!

ప్రపంచంలోనే అత్యంత గుర్తింపు పొందిన శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ ఎయిర్​పోర్ట్​ సమీపంలో పేరుకుపోతున్న చెత్త, వ్యర్థాలు - మొక్కుబడిగా సాగుతున్న ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా ఆర్జీఐఏ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ ప్రొటెక్షన్‌ కమిటీ సమావేశాలు

Near Airport Turned into Garbage Dump
Near Airport Turned into Garbage Dump (ETV Bharat - AI Generated Image)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 12:02 PM IST

3 Min Read
Near Airport Turned into Garbage Dump : శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం దేశంలోనే కాదు, అంతర్జాతీయంగానూ ఎంతో గొప్పగా గుర్తింపు పొందింది. ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు దక్కించుకుంది. అలాగే ప్రయాణికులకు అత్యుత్తమ సేవలను అందిస్తోంది. పచ్చదనం, పరిశుభ్రతకు మారుపేరుగా నిలవాల్సిన విమానాశ్రయ జీవి వైవిధ్య ప్రాంతం (బయోకర్జర్వేషన్ జోన్​​), ఇప్పుడు చెత్త, మురుగు వ్యర్థాలతో కంపుకొడుతుంది. విమానాశ్రయానికి సమీపంలో పేరుకుపోతున్న చెత్త, వ్యర్థాలు దాని ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగిస్తున్నాయి.

అతి దగ్గరలో పలు గ్రామాలు : విమానాశ్రయం శివారులోని శంషాబాద్​, ధర్మగిరి, మామిడిపల్లి, రషీద్​గూడ, బహదూర్​గూడ, పోశెట్టిగూడ, చిన్న గోల్కొండ, గొల్లపల్లి, పెద్దగోల్కొండ, హమీదుల్లానగర్​, తొండుపల్లి ప్రాంతాలు బయో కన్జర్వేషన్​ పరిధిలో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ గిడ్డంగులు, కోళ్ల ఫారాలు, ఫంక్షన్​ హాళ్లు, చెత్త డంపింగ్​ కేంద్రాలు, చేపల చెరువులు, భారీ నిర్మాణాల అనుమతులను ఏఏఐ నిషేధించింది. నిర్మాణానికి విమానాశ్రయం అధికారుల నుంచి ఎన్‌వోసీ తప్పనిసరి. ఇవేవీ లేకుండానే కొందరు భారీ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు.

చెత్తకుప్పగా మారిన బయోకన్జర్వేషన్‌ జోన్‌ : ఫలితంగా ఈ జీవ వైవిధ్య ప్రాంతం (బయోకన్జర్వేషన్‌ జోన్‌) ఇప్పుడు చెత్తకుప్పగా మారింది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చిన మురుగు, వ్యర్థాలను ఇక్కడ పారబోస్తున్నారు. పచ్చని చెట్లు, మొక్కలతో ఆహ్లాదకరంగా ఉండాల్సిన ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు దుర్వాసనతో నిండిపోయి, కంపు కొడుతుంది. ఇది విమానాశ్రయ భద్రతకు తీవ్రమైన ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది.

ఈ వ్యర్థాల వల్ల పక్షుల సంచారం విపరీతంగా పెరిగింది. విమానాశ్రయ రన్‌వేకు అతి సమీపంలో పక్షులు గుంపులుగా తిరుగుతున్నాయి. విమానం టేకాఫ్ లేదా ల్యాండింగ్ సమయంలో పక్షులు ఇంజిన్లలోకి వెళ్తే పెను ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితి వల్ల ప్రయాణికుల భద్రత ప్రమాదంలో పడుతోంది. ఎంతో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే విమానాశ్రయంలో ఇలాంటి పరిస్థితి రావడం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది.

మొక్కుబడిగా సమావేశాలు : ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా ఆర్జీఐఏ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ ప్రొటెక్షన్‌ కమిటీని నియమించింది. ఈ కమిటీకి ఛైర్‌పర్సన్‌గా జిల్లా పాలనాధికారి, జీహెచ్‌ఐఏఎల్‌ అధికారులతో పాటు సభ్యులుగా శంషాబాద్‌ తహసీల్దార్‌, మున్సిపల్‌ కమిషనర్, ఎంపీడీవో, ఎంపీవో ఉన్నారు. మూడు నెలలకు ఓసారి సమావేశాలు జరగాలి. కానీ ఇవి మొక్కుబడిగా సాగుతున్నాయి. 40 రోజుల వ్యవధిలో ల్యాండింగ్‌ అవుతున్న 7 విమాన సర్వీసులు పక్షులను ఢీకొట్టాయి.

''ఎయిర్‌పోర్ట్‌ బయోకన్జర్వేషన్‌ జోన్‌లో నిర్మాణాలకు అనుమతులు ఇవ్వలేదు. బహదూర్‌గూడలో చెత్త డంపింగ్‌ కేంద్రం మా దృష్టికి రాలేదు. అక్రమ నిర్మాణాల యజమానులకు తాఖీదులు ఇచ్చాం.''-సుమన్‌రావు, కమిషనర్‌ శంషాబాద్‌ మున్సిపాలిటీ

ఇవే నిషేధాలు : విమానాల రాకపోకలకు ఆటంకాలు కలిగించే పక్షుల సంచారాన్ని పెంచే కార్యకలాపాలను ఎయిర్​పోర్ట్స్​ అథారిటీ ఆఫ్​ ఇండియా నిషేధించింది. ఈ బయోకన్జర్వేషన్‌ జోన్‌లో భారీ గిడ్డంగులు, కోళ్ల ఫారాలు, చెత్త డంపింగ్​ కేంద్రాలు, చేపల చెరువులు, భారీ నిర్మాణాలకు అనుమతి లేదు. ఒకవేళ ఏ నిర్మాణం చేపట్టాలన్నా, విమానాశ్రయం అధికారుల నుంచి ఎన్​వోసీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. కానీ కొన్ని చోట్ల ఈ నిబంధనలను పట్టించుకోకుండా అక్రమ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి.

ముఖ్యంగా విమానాశ్రయ రన్‌వేకు అతి దగ్గరలో వ్యర్థాలను పారవేయడం వల్ల పక్షులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. చెత్త డంపింగ్ కేంద్రాలు, కోళ్ల ఫారాలు పక్షులకు ఆహార వనరులుగా మారతాయి. ఈ పక్షులు గుంపులుగా సంచరించడం వల్ల విమానాలకు ప్రమాదం కలిగే అవకాశం ఉంది. గాలిలో ఎగురుతున్న పక్షులు విమాన ఇంజిన్లలోకి దూరితే పెను ప్రమాదాలు సంభవించవచ్చు. దీనిని బర్డ్ స్ట్రైక్ అంటారు. గతంలో ఇలాంటి ఘటనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక విమానాశ్రయాల్లో జరిగాయి.

