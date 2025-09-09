శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పరిసరాల్లో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు - విమానాలకు పొంచి ఉన్న ముప్పు!
ప్రపంచంలోనే అత్యంత గుర్తింపు పొందిన శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలో పేరుకుపోతున్న చెత్త, వ్యర్థాలు - మొక్కుబడిగా సాగుతున్న ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్జీఐఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ సమావేశాలు
Near Airport Turned into Garbage Dump : శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం దేశంలోనే కాదు, అంతర్జాతీయంగానూ ఎంతో గొప్పగా గుర్తింపు పొందింది. ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు దక్కించుకుంది. అలాగే ప్రయాణికులకు అత్యుత్తమ సేవలను అందిస్తోంది. పచ్చదనం, పరిశుభ్రతకు మారుపేరుగా నిలవాల్సిన విమానాశ్రయ జీవి వైవిధ్య ప్రాంతం (బయోకర్జర్వేషన్ జోన్), ఇప్పుడు చెత్త, మురుగు వ్యర్థాలతో కంపుకొడుతుంది. విమానాశ్రయానికి సమీపంలో పేరుకుపోతున్న చెత్త, వ్యర్థాలు దాని ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగిస్తున్నాయి.
అతి దగ్గరలో పలు గ్రామాలు : విమానాశ్రయం శివారులోని శంషాబాద్, ధర్మగిరి, మామిడిపల్లి, రషీద్గూడ, బహదూర్గూడ, పోశెట్టిగూడ, చిన్న గోల్కొండ, గొల్లపల్లి, పెద్దగోల్కొండ, హమీదుల్లానగర్, తొండుపల్లి ప్రాంతాలు బయో కన్జర్వేషన్ పరిధిలో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ గిడ్డంగులు, కోళ్ల ఫారాలు, ఫంక్షన్ హాళ్లు, చెత్త డంపింగ్ కేంద్రాలు, చేపల చెరువులు, భారీ నిర్మాణాల అనుమతులను ఏఏఐ నిషేధించింది. నిర్మాణానికి విమానాశ్రయం అధికారుల నుంచి ఎన్వోసీ తప్పనిసరి. ఇవేవీ లేకుండానే కొందరు భారీ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు.
చెత్తకుప్పగా మారిన బయోకన్జర్వేషన్ జోన్ : ఫలితంగా ఈ జీవ వైవిధ్య ప్రాంతం (బయోకన్జర్వేషన్ జోన్) ఇప్పుడు చెత్తకుప్పగా మారింది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చిన మురుగు, వ్యర్థాలను ఇక్కడ పారబోస్తున్నారు. పచ్చని చెట్లు, మొక్కలతో ఆహ్లాదకరంగా ఉండాల్సిన ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు దుర్వాసనతో నిండిపోయి, కంపు కొడుతుంది. ఇది విమానాశ్రయ భద్రతకు తీవ్రమైన ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది.
ఈ వ్యర్థాల వల్ల పక్షుల సంచారం విపరీతంగా పెరిగింది. విమానాశ్రయ రన్వేకు అతి సమీపంలో పక్షులు గుంపులుగా తిరుగుతున్నాయి. విమానం టేకాఫ్ లేదా ల్యాండింగ్ సమయంలో పక్షులు ఇంజిన్లలోకి వెళ్తే పెను ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితి వల్ల ప్రయాణికుల భద్రత ప్రమాదంలో పడుతోంది. ఎంతో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే విమానాశ్రయంలో ఇలాంటి పరిస్థితి రావడం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది.
మొక్కుబడిగా సమావేశాలు : ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్జీఐఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీని నియమించింది. ఈ కమిటీకి ఛైర్పర్సన్గా జిల్లా పాలనాధికారి, జీహెచ్ఐఏఎల్ అధికారులతో పాటు సభ్యులుగా శంషాబాద్ తహసీల్దార్, మున్సిపల్ కమిషనర్, ఎంపీడీవో, ఎంపీవో ఉన్నారు. మూడు నెలలకు ఓసారి సమావేశాలు జరగాలి. కానీ ఇవి మొక్కుబడిగా సాగుతున్నాయి. 40 రోజుల వ్యవధిలో ల్యాండింగ్ అవుతున్న 7 విమాన సర్వీసులు పక్షులను ఢీకొట్టాయి.
''ఎయిర్పోర్ట్ బయోకన్జర్వేషన్ జోన్లో నిర్మాణాలకు అనుమతులు ఇవ్వలేదు. బహదూర్గూడలో చెత్త డంపింగ్ కేంద్రం మా దృష్టికి రాలేదు. అక్రమ నిర్మాణాల యజమానులకు తాఖీదులు ఇచ్చాం.''-సుమన్రావు, కమిషనర్ శంషాబాద్ మున్సిపాలిటీ
ఇవే నిషేధాలు : విమానాల రాకపోకలకు ఆటంకాలు కలిగించే పక్షుల సంచారాన్ని పెంచే కార్యకలాపాలను ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిషేధించింది. ఈ బయోకన్జర్వేషన్ జోన్లో భారీ గిడ్డంగులు, కోళ్ల ఫారాలు, చెత్త డంపింగ్ కేంద్రాలు, చేపల చెరువులు, భారీ నిర్మాణాలకు అనుమతి లేదు. ఒకవేళ ఏ నిర్మాణం చేపట్టాలన్నా, విమానాశ్రయం అధికారుల నుంచి ఎన్వోసీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. కానీ కొన్ని చోట్ల ఈ నిబంధనలను పట్టించుకోకుండా అక్రమ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా విమానాశ్రయ రన్వేకు అతి దగ్గరలో వ్యర్థాలను పారవేయడం వల్ల పక్షులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. చెత్త డంపింగ్ కేంద్రాలు, కోళ్ల ఫారాలు పక్షులకు ఆహార వనరులుగా మారతాయి. ఈ పక్షులు గుంపులుగా సంచరించడం వల్ల విమానాలకు ప్రమాదం కలిగే అవకాశం ఉంది. గాలిలో ఎగురుతున్న పక్షులు విమాన ఇంజిన్లలోకి దూరితే పెను ప్రమాదాలు సంభవించవచ్చు. దీనిని బర్డ్ స్ట్రైక్ అంటారు. గతంలో ఇలాంటి ఘటనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక విమానాశ్రయాల్లో జరిగాయి.
