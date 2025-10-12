ETV Bharat / state

6 వేల ఏళ్ల నాటి ఏనుగు దంతాలు - 200 మిలియన్‌ ఏళ్ల నాటి వృక్షం - మీరు చూశారా?

ఏనుగు దంతాల శిలాజాలను కనుగొన్న సింగరేణి కాలరీస్ - తవ్వకాలలో బయటపడిన దంతాలను శుద్ధిచేసి చక్కటి ఆకృతినిచ్చిన శాస్త్రవేత్తలు - సింగరేణి పెవిలియన్‌ పేరిట సైన్స్‌ సెంటర్‌లో వాటి ప్రదర్శన

Stegodon Elephant Tusks
స్టెగోడాన్‌ ఏనుగుల జాతికి చెందిన దంతాలు (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Stegodon Elephant Tusks In Birla Science Centre Hyderabad : కింది చిత్రంలో కనిపిస్తున్నవి అంతరించిపోయిన స్టెగోడాన్‌ అనే ఏనుగుల జాతికి చెందిన దంతాలు. ఇవి 11 మిలియన్‌ సంవత్సరాల క్రితం వరకు జీవించి ఉన్నట్టు చారిత్రక ఆధారాలు చెబుతున్నాయి. ఆ జాతి ఏనుగులు దాదాపు 13 అడుగుల ఎత్తు, 12 నుంచి 13 టన్నుల బరువు, పది నుంచి పన్నెండు అడుగుల పొడవైన దంతాలతో గంభీరంగా కనిపించేవని, దక్షిణ - తూర్పు ఆసియా, ఆఫ్రికా నుంచి దక్షిణ అమెరికా వరకు వివిధ ఖండాలలో నివసించేవని జీపీ బిర్లా అర్కియాలజికల్, ఆస్ట్రోనామికల్‌ అండ్‌ సైంటిఫిక్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ (జీపీబాస్రి) డైరెక్టర్‌ కె.మృత్యుంజయరెడ్డి వివరించారు.

బిర్లా సైన్స్‌ సెంటర్‌ : అరుదైన ఆ జాతి ఏనుగు దంతాల శిలాజాలను సింగరేణి కాలరీస్‌ వారు ఓపెన్​ కాస్ట్​ గనుల తవ్వకాల్లో భాగంగా మేడిపల్లి వద్ద 2021-2023 మధ్య కాలంలో కనుగొన్నారు. సింగరేణి కాలరీస్‌ శాస్త్రవేత్తలు వాటిని వెలికితీసి, శుద్ధి చేసి వాటికి చక్కటి ఆకృతినిచ్చారు. హైదరాబాద్‌ బీఎం బిర్లా సైన్స్‌ సెంటర్‌ నిర్వాహకుల విజ్ఞప్తి మేరకు సింగరేణి ఛైర్మన్​, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బలరాం నాయక్ వాటిని అప్పగించేందుకు అంగీకరించారు. తాజాగా సైన్స్‌ సెంటర్‌లో డైనోసార్‌ శిలాజం ఉన్న గ్యాలరీలో సింగరేణి పెవిలియన్‌ పేరుతో వాటిని ప్రదర్శనకు ఉంచారు. శనివారం సింగరేణి సీఎండీ బలరాంతో కలిసి జీపీ బాస్రి ఛైర్‌పర్సన్‌ నిర్మలా బిర్లా ఏనుగుల దంతాల ప్రదర్శనను ప్రారంభించారు.

Stegodon Elephant Tusks
200 మిలియన్ ఏళ్ల​ నాటి వృక్షం (Eenadu)

200 మిలియన్‌ ఏళ్ల నాటి వృక్షం : ఇవి రెండు వందల మిలియన్‌ సంవత్సరాల క్రితం దాదాపు వంద అడుగుల ఎత్తు మేర పెరిగిన మహావృక్షం తాలూకు శిలాజాలు. అప్పట్లో సంభవించిన భూకంపం కారణంగా కూలిపోయి, వరదల్లో కొట్టుకుపోయి, నదీ తీరంలో మట్టి, ఇసుకలో సమాధి అయ్యింది. సహజ రసాయన మార్పులతో శిలాజంగా పరిణామం చెందిన ఆ వృక్షం తాలుకూ అవశేషాలను సింగరేణి కాలరీస్​ కంపెనీ భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు మంచిర్యాల జిల్లా వేమనపల్లి గ్రామంలో గుర్తించారు. వాటిని తాజాగా ఏనుగు దంతాల పక్కనే సైన్స్‌ సెంటర్‌లో ప్రదర్శనకు ఉంచారు. దాంతో పాటు దాదాపు 75 వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇండోనేసియాలో బద్దలై దాదాపు 2,500 నుంచి 2,800 క్యూబిక్‌ కిలోమీటర్ల వరకు వెదజల్లిన మౌంట్‌ టంబోరో అగ్నిపర్వతం తాలూకూ బూడిదను కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శనకు ఉంచారు.

తాజాగా మరో జత అందజేత : సాధారణంగా ఇప్పటి ఏనుగు దంతాలు రెండు లేదా మూడు అడుగుల పొడవు మాత్రమే మనకు కనిపిస్తాయి. నాటి ఏనుగు దంతాలు సుమారు 12 అడుగుల పొడవు వరకు ఉండేవని అని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఈ స్టెగోడాన్ జాతికి చెందిన ఏనుగుల అవ‌శేషాలు గ‌తంలో నర్మదా నది ఉపనది ప్రాంతంలోనూ, ప్ర‌పంచంలో నాలుగైదు ప్ర‌దేశాల్లో మాత్ర‌మే ల‌భించాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. సింగరేణిలో లభ్యమైన స్టెగోడాన్ జాతి ఏనుగు దంతాలలో ఒక జత దంతాలను బిర్లా మ్యూజియం వారికి తాజాగా అందజేయగా, మరొక జత దంతాలను హైదరాబాద్ నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్ వారికి గ‌తంలో సింగరేణి యాజమాన్యం అందజేసింది.

సింగరేణి బొగ్గు గనుల్లో ఏనుగు దంతాలు..!

