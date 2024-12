ETV Bharat / state

అడవిలో తప్పిపోయిన 15 మంది భక్తులు - కాపాడాలంటూ పోలీసులకు ఫోన్ - చివరికి? - DEVOTEES MISSED IN NALLAMALA FOREST

The Forest Officials Rescued the Devotees Who Were Lost in the Forest ( ETV Bharat )