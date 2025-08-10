Extortion Racket of the Special Police Unit : సమాజంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడటంలో పోలీసుల పాత్ర అత్యంత కీలకం. చట్టాన్ని అమలు చేసి, ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాల్సిన బాధ్యత వారిపై ఉంటుంది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో అవినీతి చోటు చేసుకుంటున్నప్పుడు ప్రజలకు న్యాయంపై, వ్యవస్థపై ఉండే విశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. డబ్బు కోసం, వ్యక్తిగత లాభాల కోసం పోలీసులు తమ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తుండటమే ఇందుకు కారణం.
పోలీసులు నేరగాళ్లను శిక్షించడానికి బదులుగా, వారిని బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేయడం ద్వారా నేరాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. కాపాడాల్సిన వారే దోచుకోవడంతో ప్రజలు వారిపై నమ్మకం కోల్పోతున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో అధికారుల స్థాయికి తగ్గట్లు రేట్లు విధిస్తూ వేలలో పుచ్చుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
'ఒక్కొక్కరూ నెలకు రూ.7 వేల చొప్పున ఇవ్వాల్సిందే. వ్యాపారం లేదు సార్, నెలకు రూ.5 వేలైతే ఒకే' అవన్నీ మాకు తెలియదు. అందరూ రూ.7 వేల చొప్పున ఇవ్వాల్సిందే. లేకుంటే ఇక చూసుకోండి’ ఈ సంభాషణ అమ్మకందారులు, కొనుగోలుదారుల మధ్య జరిగింది కాదు. కొందరు పోలీసులు నెలవారీ మామూళ్లకు సంబంధించి ఇసుక వ్యాపారుల మధ్య సాగిన బేరసారాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అక్రమార్కులతో బంధం : హైదరాబాద్ నగర శివారులో ప్రత్యేక విభాగం పోలీసులు స్థానిక ఇసుక వ్యాపారుల మధ్య సాగుతున్న ఈ అమ్యామ్యాల దందా చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది. ఇసుక వ్యాపారుల వద్దకు నేరుగా వెళ్లిన సైబరాబాద్లోని ఓ జోన్కు చెందిన పోలీసులు, నెలవారీగా ఇంత వసూళ్లు కావాలంటూ అల్టిమేటం ఇచ్చారు. ఇప్పటికే మట్టి రవాణా, స్టీలు, ఫాంహౌస్ యజమానులు, వేబ్రిడ్జి నిర్వాహకుల దగ్గర నెలవారీగా రూ.లక్షలు వసూలు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి.
కేసులు నమోదు చేస్తామంటూ బెదిరింపులు : తమకు మామూలొస్తే చాలు కళ్ల ముందు ఏం జరిగినా సంబంధం లేనట్లుగా సైబరాబాద్లోని ఓ జోన్కు చెందిన ప్రత్యేక విభాగం వ్యవహరిస్తోంది. అయితే ఇటీవల ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు మొదలవ్వడంతో ఈ వసూళ్లు ఎక్కువగా పెరిగాయి. కొందరు వ్యాపారులు వేరు వేరు ప్రాంతాల నుంచి ఇసుక తీసుకొచ్చి, శివారు ప్రాంతాల్లోని స్టాక్ పాయింట్లలో కుప్పలుగా పోసి నిల్వ చేస్తారు. అయితే ఈ అక్రమ దందా రూ.కోట్లలో సాగుతున్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు, వారిపై కేసులు నమోదు చేయిస్తామంటూ బెదిరించి నెలకు రూ.7 వేల చొప్పున ఇవ్వాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
స్థాయికి తగ్గట్లు రేట్లు : నగర శివారు ప్రాంతాల్లో కొన్ని స్టీలు తయారీ కంపెనీలున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి భారీ నిర్మాణ ప్రాజెక్టులకు స్టీలును వాహనాల్లో తీసుకెళ్లే క్రమంలో కొందరు డ్రైవర్లు చేతివాటం ప్రదర్శిస్తుంటారు. స్టీలులో కొంత భాగాన్ని మార్గమధ్యలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో వదిలేసి, ఆ తర్వాత ఇతరులకు అమ్మేస్తుంటారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ప్రత్యేక విభాగం పోలీసులు వారి నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు చేస్తున్నారు. ఇన్స్పెక్టర్, ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ ఇలా ఎవరి స్థాయికి తగ్గట్లు వారికి రేట్లు విధిస్తున్నారు. ఎర్రమట్టి రవాణా చేస్తున్న వారి నుంచి మూడు నెలలకోసారి రూ.70 వేలు, వేబ్రిడ్జి నిర్వాహకుల నుంచి నెలకు రూ.10 వేల చొప్పున పుచ్చుకుంటున్నారని సమాచారం.
