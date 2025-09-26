4 లైన్లుగా ‘సనత్నగర్-సికింద్రాబాద్-మౌలాలి’ మార్గం - 21 కి.మీ మేర విస్తరణ!
హైదరాబాద్ నగరం మధ్యలో కీలకమైన రైల్వే లైన్ను విస్తరించేందుకు ప్రణాళికల రూపకల్పన - ‘సనత్నగర్-సికింద్రాబాద్-మౌలాలి’ విస్తరణ - రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ద.మ.రైల్వే ప్రతిపాదనలు
Published : September 26, 2025 at 11:26 AM IST
Sanathnagar Moula Ali railway line Extension : హైదరాబాద్ నగరం మధ్యలో కీలకమైన రైల్వే లైన్ను విస్తరించేందుకు ఇటీవల ద.మ.రైల్వే ప్రణాళికలు రూపొందించింది. సనత్నగర్ నుంచి సికింద్రాబాద్ మీదుగా మౌలాలి క్యాబిన్ వరకు ఉన్న రైలు మార్గాన్ని ప్రస్తుతమున్న రెండు లైన్ల నుంచి నాలుగు లైన్లకు విస్తరించాలని ద.మ రైల్వే నిర్ణయించింది. ఈ మార్గం సుమారు 21 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది.
భవిష్యత్లో రైళ్ల రద్దీ దృష్ట్యా : రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న రైళ్ల రద్దీని, భవిష్యత్తులో నగరానికి అవసరమయ్యే రైల్వే సేవలు, రవాణా అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ విస్తరణ చేపట్టాలని ద.మ.రైల్వే భావించింది. నాలుగు లైన్ల ఏర్పాటుతో ఎక్కువ సంఖ్యలో రైళ్లను నడపడానికి, ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
ప్రత్యేక రైల్వే జోన్గా : భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా కొత్తగా మరో నాలుగు లైన్లకు పెంపుపై రైల్వే శాఖ దృష్టి పెట్టింది. ఇదే విషయాన్ని ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలిపింది. సనత్నగర్ సికింద్రాబాద్ మౌలాలి మార్గం సుమారు 21కి.మీ దూరం ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో రైల్వే ట్రాక్కి ఇరువైపులా 20 మీటర్ల ప్రాంతాన్ని ‘ప్రత్యేక రైల్వే జోన్’గా ప్రకటించాలని ద.మ.రైల్వే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తాజాగా విజ్ఞప్తి చేసింది. విస్తరణ పనులు చేపట్టినప్పుడు భూసేకరణ చేసేందుకు వీలుగా ఈ ప్రతిపాదన తెచ్చింది.
మెరుగుపడనున్న రైల్వే రవాణా : ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో రెండు లైన్లే ఉండటంతో దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సికింద్రాబాద్కు రాకపోకలు సాగించే రైళ్లు నగర శివారులో చాలా సేవు ఆగాల్సి వస్తోంది. వరంగల్, గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే రైళ్లు చర్లపల్లి వరకు వేగంగా వచ్చిన ఆ తర్వాత నుంచి నెమ్మదిగా ముందుకు కదులుతున్నాయి.
మరోవైపు ఘట్కేసర్ నుంచి చర్లపల్లి వరకు నాలుగు లైన్ల రైలు మార్గాలు ఉండటంతో అక్కడ రైళ్లు వేగంగా వస్తున్నాయి. నగర ప్రాంతాల్లో రైళ్లు చాలా సమయం ఆగుతుండటం అటు ప్రయాణికులకు, ఇటు గూడ్సు రైళ్లకు ఇబ్బందిగా ఉంది. దీంతో భవష్యత్తులో ఇలా ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఫ్యూచర్లో పెరిగే ట్రాఫిక్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని నాలుగు లైన్లుగా విస్తరించాలని ద.మ.రైల్వే ప్రతిపాదించింది. 2047 వరకు పెరిగే రద్దీ అంచనాల్ని రూపొందించింది.
ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది ? : ఈ రైల్వే ట్రాక్కు ఇరువైపులా ప్రత్యేక రైల్వే జోన్గా ప్రకటిస్తే ఆ ప్రాంతంలో భూమిని రైల్వే అవసరాలకు మాత్రమే ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. అక్కడి పరిధిలో ప్రైవేటు స్థలాల్లో నిర్మాణాలకు అనుమతులు ఇవ్వరు. రైల్వే విస్తరణ పనులు చేపట్టినప్పుడు భూసేకరణ చేసి యాజమానులకు పరిహారం చెల్లిస్తారు. అయితే ఇప్పటికే ట్రాక్కు 20 మీటర్ల పరిధిలో నివాసాలు ఉంటే విస్తరణ చేపట్టినప్పుడు వాటిపై ప్రభావం ఉంటుంది.
ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా :
- ఈ విస్తరణ పనులు చేపట్టడానికి, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి వీలుగా ఉండేందుకు రైల్వే శాఖ కీలకమైన ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది.
- రైలు ట్రాక్కు ఇరువైపులా 20 మీటర్ల ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేక రైల్వే జోన్గా ప్రకటించాలని కోరింది. ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేక జోన్గా ప్రకటించడం వల్ల విస్తరణ సమయంలో అవసరమైన భూసేకరణ ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుంది.
- సనత్నగర్-సికింద్రాబాద్-మౌలాలి మార్గం హైదరాబాద్ నగరంలోని ముఖ్య కేంద్రాలను కలుపుతుంది. నాలుగు లైన్ల విస్తరణ పూర్తయితే నరగంలో మరిన్ని ప్యాసింజర్ రైళ్లు, గూడ్స్ రైళ్లకు ప్రత్యేక లైన్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అంతేకాదు రైళ్ల వేగం పెరుగుతుంది. జాప్యాలు తగ్గుతాయి.
