కేసు నమోదు కాగానే విదేశాలకు పారిపోతున్నారు

నెలకు సగటున రూ.10 కోట్ల విలువైన మత్తు మందులను స్వాధీనం చేసుకుంటున్న ఈగల్ - నిందితులుగా పట్టుబడినవారికి శిక్షలు పడటంలో ఆలస్యం - విదేశాలకు, ఇతర రాష్ట్రాలకు పారిపోతున్న ప్రధాన నిందితులు

Efforts Of Telangana Eagle Team
Efforts Of Telangana Eagle Team (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 1:18 PM IST

Efforts Of Telangana Eagle Team : యువత సరదాలు, పార్టీల పేరుతో ముందుగా మద్యానికి అలవాటు పడుతున్నారు. ఆపై మరింత కిక్ కోసం, తెలిసో తెలీకో మత్తుమందులకు అలవాటు పడుతున్నారు. ఇది యువత పాలిట శాపంగా మారుతోంది. డ్రగ్స్ విష వలయంలో చిక్కుకుంటున్న యువత కెరీర్ నాశనం అవుతోంది. ఆ తరువాత డ్రగ్స్ దందాకు తెరలేపుతున్నారు. ముంబయి, గోవా, బెంగళూరు అడ్డాలుగా రాష్ట్రానికి భారీగా డ్రగ్స్ సరఫరా అవుతున్నాయి. తెలంగాణలో ఈ మత్తు మహమ్మారి అధికమవుతున్న నేపథ్యంలో దానిని అరికట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా 'ఈగల్' విభాగాన్ని ప్రారంభించింది.

పరారీలో నిందితులు : అయితే అన్ని కేసుల్లో మొత్తం నిందితులు పట్టుబడకపోవడంతో విచారణలో కొత్త సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. పరారీలో ఉన్న నిందితులు విదేశాలకు, ఇతర రాష్ట్రాలకు తప్పించుకుని పారిపోతున్నారు. నిందితులు ఇతర దేశాలు, రాష్ట్రాల్లో ఉండటంతో వారి ఆచూకీ గుర్తించడం కష్టమవుతోంది. విదేశాల్లో ఉన్న నిందితుల సంగతి పక్కన పెడితే, నెలల తరబడి ఇక్కడున్న నిందితుల్ని వెతికినా వారు చిక్కకపోవడంతో ఈగల్ సాగిస్తున్న పోరాటానికి పెద్ద అవరోధంగా మారింది. 2023లో నమోదైన కేసులకు సంబంధించి ఇంకా 1131 మంది నిందితులు ఇంకా పరారీలోనే ఉన్నారంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

విద్యార్థుల్లోనూ విస్తరిస్తున్న మహమ్మారి : తెలంగాణలో మత్తుమందుల వాడకం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతోంది. రాష్ట్రంలో గంజాయి ముఠాలు సృష్టిస్తున్న అలజడి అంతా ఇంతా కాదు. ఇంజినీరింగ్, వైద్య కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులను కూడా ఈ మహమ్మారి విస్తరించింది. ఒక్క ఈగల్ విభాగమే నెలకు సగటున రూ.10 కోట్ల విలువైన మత్తు మందులను స్వాధీనం చేసుకుంటోంది. హెరాయిన్, కొకైన్ మాత్రమే కాదు, హైడ్రోపోనిక్స్ గంజాయి కూడా విదేశాల నుంచి దిగుమతి అవుతోంది. ఇటీవల శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో డైరెక్టరేట్​ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్​ఐ) అధికారులు ఏకంగా రూ.12 కోట్ల విలువైన హైడ్రోపోనిక్స్ గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఈగల్ పేరుతో మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణకు ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈగల్ కృషిని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ కూడా అభినందించింది.

3412 మంది నిందితుల అరెస్టు : మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణకు ఈగల్ ఇంతటి పోరాటం చేస్తున్నప్పటికీ రాష్ట్రంలో వాటి రవాణా ఆగడం లేదు. రాష్ట్రంలో నిత్యం ఏదో ఒక చోట మత్తు పదార్థాల ఆనవాళ్లు కనిపిస్తునే ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం మొదటి 7 నెలల్లో నమోదైన కేసులకు సంబంధించి మొత్తం 3412 మంది నిందితులు అరెస్టు అయ్యారు. కాగా 1876 మంది ఇంకా పరారీలో ఉన్నారు.

న్యాయవిచారణకు ఇబ్బందులు : ఏదైనా కేసులో కీలక నిందితులు పట్టుబడకపోతే దర్యాప్తు పూర్తిచేస్తారు. ఆపై అభియోగపత్రాలు దాఖలు చేసి, న్యాయవిచారణ పూర్తి చేయడానికి అనేక ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. దాంతో కేసులు కొలిక్కి రావడంలేదు. ఈ కేసుల్లో నిందితులుగా పట్టుబడిన వారికి శిక్షలు పడటంలోనూ ఆలస్యమవుతోంది. వాస్తవానికి మాదకద్రవ్యాల కేసుల్లో శిక్షలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. శిక్షలు పడ్డప్పుడే నేరస్థుల్లో భయం ఉంటుంది. మరోసారి ఆ నేరం చేయడానికి భయపడతారు. దీన్ని చక్కదిద్దేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అధికారులు ఇతర రాష్ట్రాలతో మరింత సమన్వయంతో పనిచేయాలని భావిస్తున్నారు.

డ్రగ్స్ ముఠాలపై పోలీసుల ఉక్కుపాదం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాడులు

'యాప్' ద్వారానే అన్ని డీల్స్ - చర్లపల్లి డ్రగ్స్​ కేసులో వెలుగుచూసిన రహస్యం

