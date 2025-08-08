Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

వాహనాలు వెళ్తుండగానే కూలిన బ్రిడ్జి - తృటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం - NH 163 BRIDGE COLLAPSE

మల్లంపల్లి సమీపంలో ఎస్‌ఆర్‌ఎస్‌పీ కాలువపై కుంగిన బ్రిడ్జి - 163వ జాతీయరహదారిలో ఎస్‌ఆర్‌ఎస్‌పీ కాలువపై కుంగిన బ్రిడ్జి - జాతీయరహదారిపై రాకపోకలు నిలిపివేత, వాహనాలు దారి మళ్లింపు

NH 163 Bridge Collapse
NH 163 Bridge Collapse (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read

NH 163 Bridge Collapse : ములుగు జిల్లా మల్లంపల్లి మండల కేంద్రానికి సమీపంలోని 163 జాతీయ రహదారిలో ఎస్సారెస్పీ కాలువపై ఉన్న వంతెన గురువారం రాత్రి అకస్మాత్తుగా కుంగిపోయింది. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమై వాహనాలను వేరే మార్గాల్లో పంపుతున్నారు. ములుగు నుంచి హనుమకొండ వెళ్లే వాహనాలను ములుగు మండలం జాకారం, అబ్బాపురం, రేగొండ, పరకాల మీదుగా మళ్లించారు. హనుమకొండ నుంచి ములుగు వైపు వెళ్లే వాహనాలను మల్లంపల్లి మండలం శ్రీనగర్​, పందికుంట మీదుగా జాతీయ రహదారి మీదుగా పంపిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి ములుగు-ఏటూరు నాగారం మార్గంలోకి వెళ్లేలా మళ్లించారు.

వాహనాలు వెళ్తుండగానే కూలిన బ్రిడ్జి - తృటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం (ETV)

ఏటూరు నాగారం వైపు నుంచి వచ్చే భారీ వాహనాలు, లారీలను ములుగు మండలం జంగాలపల్లి నుంచి పాలంపేట, గణపురం మీదుగా భూపాలపల్లి, హనుమకొండ వైపు పంపుతున్నామని అధికారులు వివరించారు. ఆర్టీసీ డిపో ఎండీ రవి చందర్​ కూలిన బ్రిడ్జిని పరిశీలించారు. ఆర్టీసీ బస్సులు సుముఖంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు, జిల్లాలకు వెళ్లి శ్రీనగర్​ రామచంద్రపూర్​ వెంకటేశ్వర్లపల్లి భూపాల్​నగర్​ గ్రామం మీద నుంచి 163 నేషనల్​ హైవే పైకి చేరుకుంటాయని తెలిపారు.

గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యంతోనే : నిత్యం వేల వాహనాలు తిరిగే వంతెన కుంగడానికి దాని పక్కనే కొత్త వంతెన నిర్మాణ పనులు చేపట్టిన గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యమే కారణమని మల్లంపల్లి మండలవాసులు ఆరోపిస్తున్నారు. 1985-86లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్​ ఈ వంతెనకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఆనాడు నిర్మించిన వంతెన 163 జాతీయ రహదారి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కావడంతో పాత వంతెనకు మద్దతుగా ఉన్న మట్టిని ఇష్టారాజ్యంగా జేసీబీలతో తోడటం వల్ల క్రమక్రమంగా వంతెన కుంగుబాటుకు గురైంది. వంతెన ప్రమాదకరంగా ఉందని తెలిసిన కూడా ఇంజినీర్లు అప్రమత్తం కాలేదు.

ఆరు నెలల్లో ప్రారంభం కానున్న మేడారం జాతరకు బ్రిడ్జి పనులు పూర్తి అవుతాయానన్న అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఎండాకాలంలో జరగవలసిన పనులు వర్షాకాలంలో ప్రారంభించడంతో వర్షాలతో పాటు అధిక లోడుతో వెళుతున్న వాహనాలతో కుంగిపోయిందని ఆర్​ అండ్​ బీ డీఈ కల్లెపు కిరణ్​ కుమార్​ తెలిపారు. ఈ బ్రిడ్జిపై మరోపక్క పది మీటర్ల వెడల్పుతో అవే కాలువపై తాత్కాలిక బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపడతామని ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తామని అన్నారు. ఇప్పుడు నిర్మాణం చేపట్టే బ్రిడ్జి మేడారం జాతరకు అందే విధంగా చకచకా పనులు చేస్తామని ఆయన వివరించారు.

"ఈ రోజు మల్లంపల్లి దగ్గరున్న కెనల్​ బ్రిడ్జ్​ రాత్రి కుంగిపోవడం జరిగింది. పెద్ద వాహనాలు వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. పక్కన న్యూ బ్రిడ్జ్​ నిర్మాణం జరుగుతుంది. కానీ ఈ పాత బ్రిడ్జ్​ కింద మట్టి కొలాప్స్​ కావడం వల్ల ఆ వంతెన కుంగింది. వెంటనే ఆర్​ఎన్​బీ వాళ్లు పోలీసులు ఇక్కడ నుంచి రాకపోకలు మళ్లించారు. ప్రయాణికులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా టీజీఎస్​ఆర్​టీసీ వరంగల్​ జిల్లా వారు మరో మార్గాంలో దారి మళ్లించారు. నైట్​ నుంచి వాహనాలన్ని వెకిల్స్​ అన్ని డైవర్ట్​ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ త్రినగర్​ నుంచి వయా మల్లారెడ్డిపల్లి,వెంకటేశ్వపల్లి నుంచి పందికుంట్ల వైపుకు రూట్​ డైవర్షన్​ చేశారు." - కల్లెపు కిరణ్​ కుమార్, ఆర్​ అండ్​ బీ, డీఈ

హైదరాబాద్ అందాల సిగలో మరో 'ఐకానిక్'​ బ్రిడ్జి - రూ.430 కోట్లతో నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ ఆమోదం

నిర్మల్ జిల్లాలో కూలిన వంతెన - ప్రమాదకర రీతిలో సాహసం చేస్తూ గమ్యం చేరుతున్న ప్రజలు

NH 163 Bridge Collapse : ములుగు జిల్లా మల్లంపల్లి మండల కేంద్రానికి సమీపంలోని 163 జాతీయ రహదారిలో ఎస్సారెస్పీ కాలువపై ఉన్న వంతెన గురువారం రాత్రి అకస్మాత్తుగా కుంగిపోయింది. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమై వాహనాలను వేరే మార్గాల్లో పంపుతున్నారు. ములుగు నుంచి హనుమకొండ వెళ్లే వాహనాలను ములుగు మండలం జాకారం, అబ్బాపురం, రేగొండ, పరకాల మీదుగా మళ్లించారు. హనుమకొండ నుంచి ములుగు వైపు వెళ్లే వాహనాలను మల్లంపల్లి మండలం శ్రీనగర్​, పందికుంట మీదుగా జాతీయ రహదారి మీదుగా పంపిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి ములుగు-ఏటూరు నాగారం మార్గంలోకి వెళ్లేలా మళ్లించారు.

వాహనాలు వెళ్తుండగానే కూలిన బ్రిడ్జి - తృటిలో తప్పిన పెను ప్రమాదం (ETV)

ఏటూరు నాగారం వైపు నుంచి వచ్చే భారీ వాహనాలు, లారీలను ములుగు మండలం జంగాలపల్లి నుంచి పాలంపేట, గణపురం మీదుగా భూపాలపల్లి, హనుమకొండ వైపు పంపుతున్నామని అధికారులు వివరించారు. ఆర్టీసీ డిపో ఎండీ రవి చందర్​ కూలిన బ్రిడ్జిని పరిశీలించారు. ఆర్టీసీ బస్సులు సుముఖంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు, జిల్లాలకు వెళ్లి శ్రీనగర్​ రామచంద్రపూర్​ వెంకటేశ్వర్లపల్లి భూపాల్​నగర్​ గ్రామం మీద నుంచి 163 నేషనల్​ హైవే పైకి చేరుకుంటాయని తెలిపారు.

గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యంతోనే : నిత్యం వేల వాహనాలు తిరిగే వంతెన కుంగడానికి దాని పక్కనే కొత్త వంతెన నిర్మాణ పనులు చేపట్టిన గుత్తేదారు నిర్లక్ష్యమే కారణమని మల్లంపల్లి మండలవాసులు ఆరోపిస్తున్నారు. 1985-86లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్​ ఈ వంతెనకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఆనాడు నిర్మించిన వంతెన 163 జాతీయ రహదారి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కావడంతో పాత వంతెనకు మద్దతుగా ఉన్న మట్టిని ఇష్టారాజ్యంగా జేసీబీలతో తోడటం వల్ల క్రమక్రమంగా వంతెన కుంగుబాటుకు గురైంది. వంతెన ప్రమాదకరంగా ఉందని తెలిసిన కూడా ఇంజినీర్లు అప్రమత్తం కాలేదు.

ఆరు నెలల్లో ప్రారంభం కానున్న మేడారం జాతరకు బ్రిడ్జి పనులు పూర్తి అవుతాయానన్న అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఎండాకాలంలో జరగవలసిన పనులు వర్షాకాలంలో ప్రారంభించడంతో వర్షాలతో పాటు అధిక లోడుతో వెళుతున్న వాహనాలతో కుంగిపోయిందని ఆర్​ అండ్​ బీ డీఈ కల్లెపు కిరణ్​ కుమార్​ తెలిపారు. ఈ బ్రిడ్జిపై మరోపక్క పది మీటర్ల వెడల్పుతో అవే కాలువపై తాత్కాలిక బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపడతామని ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తామని అన్నారు. ఇప్పుడు నిర్మాణం చేపట్టే బ్రిడ్జి మేడారం జాతరకు అందే విధంగా చకచకా పనులు చేస్తామని ఆయన వివరించారు.

"ఈ రోజు మల్లంపల్లి దగ్గరున్న కెనల్​ బ్రిడ్జ్​ రాత్రి కుంగిపోవడం జరిగింది. పెద్ద వాహనాలు వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. పక్కన న్యూ బ్రిడ్జ్​ నిర్మాణం జరుగుతుంది. కానీ ఈ పాత బ్రిడ్జ్​ కింద మట్టి కొలాప్స్​ కావడం వల్ల ఆ వంతెన కుంగింది. వెంటనే ఆర్​ఎన్​బీ వాళ్లు పోలీసులు ఇక్కడ నుంచి రాకపోకలు మళ్లించారు. ప్రయాణికులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా టీజీఎస్​ఆర్​టీసీ వరంగల్​ జిల్లా వారు మరో మార్గాంలో దారి మళ్లించారు. నైట్​ నుంచి వాహనాలన్ని వెకిల్స్​ అన్ని డైవర్ట్​ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ త్రినగర్​ నుంచి వయా మల్లారెడ్డిపల్లి,వెంకటేశ్వపల్లి నుంచి పందికుంట్ల వైపుకు రూట్​ డైవర్షన్​ చేశారు." - కల్లెపు కిరణ్​ కుమార్, ఆర్​ అండ్​ బీ, డీఈ

హైదరాబాద్ అందాల సిగలో మరో 'ఐకానిక్'​ బ్రిడ్జి - రూ.430 కోట్లతో నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ ఆమోదం

నిర్మల్ జిల్లాలో కూలిన వంతెన - ప్రమాదకర రీతిలో సాహసం చేస్తూ గమ్యం చేరుతున్న ప్రజలు

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL HIGHWAY 163NATIONAL HIGHWAY 163 COLLAPSEకూలిన ఎన్​హెచ్​ 163 బ్రిడ్జిNH 163 BRIDGE COLLAPSE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.