లిక్కర్​ స్కాంలో కీలక విషయాలు - ఆర్డర్లను మార్చి ఆధారాలన్నీ ధ్వంసం - AP LIQUOR SCAM EVIDENCE DESTROYED

నేరపూరిత కుట్రలు చేసిన నిందితులు - అప్పటి ఇంటెలిజెన్స్‌ డీజీ పీఎస్‌ఆర్‌ ఆంజనేయులుకూ ఇందులో పాత్ర, ఫోన్‌ నంబర్ల ఫోరెన్సిక్‌ విశ్లేషణతో వెల్లడైన కీలక విషయాలు

The accused destroyed Liquor Scam evidence
The accused destroyed Liquor Scam evidence
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 8:23 AM IST

4 Min Read

The accused destroyed Liquor Scam evidence: మద్యం కుంభకోణం ఆధారాలను నిందితులు పక్కాప్రణాళికతో ధ్వంసం చేసినట్లు సిట్‌ గుర్తించింది. అప్పటి ఇంటెలిజెన్స్‌ డీజీ పీఎస్‌ఆర్‌ ఆంజనేయులుకు ఇందులో పాత్ర ఉన్నట్లు అనుబంధ ఛార్జ్‌షీట్‌లో పేర్కొంది. ఫోన్‌ నంబర్ల ఫోరెన్సిక్‌ విశ్లేషణలోనూ నిందితుల మధ్య జరిగిన సంభాషణలు, సంక్షిప్త సందేశాలు, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ సమావేశమైందనేది సైతం బహిర్గతమైంది.

ఎవరికి ఎంతెంత మద్యం ఆర్డర్లు ఇచ్చారనే వివరాలు తెలియజేసే ఓఎస్ దస్త్రాలు, అనుబంధ పత్రాలు మార్చేయడం, అందులోని వివరాలను ధ్వంసం చేయడంపై చర్చించేందుకు 2023 నవంబరు 2న వడ్డేశ్వరంలో కెసిరెడ్డి రాజశేఖర్‌రెడ్డి, సత్యప్రసాద్, అప్పటి ఇంటెలిజెన్స్‌ డీజీ పీఎస్‌ఆర్‌ ఆంజనేయులు, బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి,నాటి సీఎం కార్యదర్శి ధనుంజయరెడ్డి, ఓఎస్‌డీ కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి కలుసుకున్నారని సిట్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.

లిక్కర్​ స్కాంలో కీలక విషయాలు - ఆర్డర్లను మార్చి ఆధారాలన్నీ ధ్వంసం

లిక్కర్ స్కాం ఆధారాలు ధ్వంసం: ఇందుకు ఎలక్ట్రానిక్, ఇతర ఆధారాలున్నాయని సిట్ తెలిపింది. మార్చిన పత్రాల చట్టబద్ధత కోసం అప్పట్లో ఎక్సైజ్‌శాఖ కమిషనర్‌గా అదనపు బాధ్యతలు చూసిన రజత్‌ భార్గవ, కమిషనర్‌ వివేక్‌ యాదవ్‌ల సంతకాలు తీసుకోవాలని వారు అక్కడే నిర్ణయించారని తెలిపింది. సత్యప్రసాద్‌ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా తాటపూడి శౌరి, జమ్ముల రవీంద్ర ఓఎఫ్‌ఎస్‌ నోట్‌ఫైళ్ల సాఫ్ట్‌కాపీల్లో మార్పులు చేశారని సిట్‌ పేర్కొంది. ఓఎఫ్‌ఎస్‌ జారీలో అక్రమాలు దాచేందుకు ఆరు కాలమ్స్‌లో 1, 2 తొలగించారని సిట్‌ తెలిపింది.

జమ్ముల రవీంద్ర ఫోన్‌లో 2021 నాటి అసలు నోట్‌ఫైళ్ల కాపీ దీనికి ఆధారంగా ఉందని సిట్‌ స్పష్టం చేసింది. బెవరేజెస్‌ కార్పొరేషన్‌ నుంచి 2024 సెప్టెంబరు 25న స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాల ప్రకారం చివరిగా మార్చిన నోట్‌ఫైళ్ల నుంచి సరఫరాదారుల అర్హతను చూపే కాలమ్‌ తీసేసినట్లు సిట్‌ గుర్తించింది. 2024 జనవరి 22, 23, 25, 29, 30 తేదీల్లో తాడేపల్లిలో సత్యప్రసాద్, వాసుదేవరెడ్డి, ధనుంజయరెడ్డి, పీఎస్​ఆర్ ఆంజనేయులు సమావేశమయ్యారని పేర్కొంది.

ఓఎఫ్‌ఎస్‌ దస్త్రాలతో సమావేశాలు: ప్రత్యేక ఓఎఫ్‌ఎస్, ఓఎఫ్‌ఎస్‌ నోట్‌ఫైళ్లపైనే ఈ సమావేశాలు జరిగాయని సిట్ పేర్కొంది. రజత్‌భార్గవ, వివేక్‌యాదవ్‌ కూడా ఆ సమావేశానికి హాజరైనట్లు సిట్‌ తెలిపింది మార్చిన ఓఎఫ్‌ఎస్‌ పత్రాలపై రజత్‌భార్గవ, వివేక్‌ యాదవ్‌ల సంతకాల కోసం సత్యప్రసాద్, వాసుదేవరెడ్డి, నాగేశ్వరరావు వెలగపూడి సచివాలయానికి వెళ్లినట్లు సిట్‌ తెలిపింది. అయితే వాటిపై సంతకం చేసేందుకు రజత్‌భార్గవ నిరాకరించారని 2024 ఏప్రిల్‌లో వాసుదేవరెడ్డి ఓఎఫ్‌ఎస్‌ దస్త్రాలతో మరోసారి రజత్‌భార్గవను కలవగా ఆయన సంతకం పెట్టి ర్యాటిఫై చేసేందుకు అంగీకరించలేదని సిట్​ తెలిపింది.

మద్యం కుంభకోణంలో నిందితుల మధ్య జరిగిన సంభాషణలు, సంక్షిప్త సందేశాలతో వారిమధ్య సంబంధాలు ఫోన్‌ నంబర్ల ఫోరెన్సిక్‌ విశ్లేషణలో వెలుగు చూసింది. నిందితులు ఎప్పుడెప్పుడు సమావేశమైందనేది కూడా బహిర్గతమైంది. ఏ3 సత్యప్రసాద్‌ ఫోన్, ఆయన వినియోగించిన ఇతర పరికరాలను ఫోరెన్సిక్‌ సిట్‌ అధ్యయనం చేయించింది. సత్యప్రసాద్, వాసుదేవరెడ్డి మధ్య మద్యం ఇండెంట్ల ప్రణాళికలు సాగినట్లు సమాచారం లభ్యమైంది.

నిందితుల మధ్య జరిగిన సంభాషణలు బహిర్గతం: మద్యం వ్యాపారం విషయంలో సత్యప్రసాద్‌తో రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, వాసుదేవరెడ్డి సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లు ఫోన్ల కాల్‌డేటా, సంక్షిప్త సందేశాలు రుజువు చేశాయి. మరో సందేశంలో ధనుంజయరెడ్డికి వాసుదేవరెడ్డి, వెంకట సత్యప్రసాద్‌కి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ప్రధానంగా వెలుగుచూసింది. ఫోన్‌ నంబరు ఆధారంగా ధనుంజయరెడ్డి లొకేషన్లను పరిశీలించగా 2023 జులై 1న సైమన్‌ ప్రసన్న, పురుషోత్తం వరుణ్‌కుమార్‌, పైలా దిలీప్‌తో హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్డు నంబరు 56లో సమావేశమైనట్లు తేలింది.

అదే రోజు హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్డు నంబరు 72 లో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి, పురుషోత్తం వరుణ్‌కుమార్‌, ముప్పిడి అవినాష్‌రెడ్డి, బూనేటి చాణక్యలను ఆయన కలిసినట్లు తేలింది. పెళ్లకూరు కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి 2023 ఆగస్టు 6న హైదరాబాద్‌లోని మెహదీపట్నం, ఆసిఫ్‌నగర్‌ ప్రాంతంలో వెంకటేశ్‌ నాయుడుతో కలిసి ఉన్నట్లు స్పష్టమైంది. సరిగ్గా అదేరోజు హైదరాబాద్‌లోని రేతిబౌలిలో బూనేటి చాణక్యతో ఉన్నారు.

లిక్కర్ స్కాంలో ప్రభావవంతమైన వ్యక్తి రాజ్ కెసిరెడ్డి: గోవిందప్ప బాలాజీ ఫోన్‌ నంబరుతోనూ లొకేషన్‌ పరిశీలించగా 2023 సెప్టెంబరు 14 న జూబ్లీహిల్స్‌ పెద్దమ్మగుడి సమీపంలో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి , అవినాష్‌, వెంకటేశ్‌నాయుడుతో గోవిందప్ప బాలాజీ ఉన్నారు. ఏ1గా ఉన్న రాజ్‌ కెసిరెడ్డి పీఏ మల్లేశ్ ఫోన్‌ను ఫోరెన్సిక్‌ విశ్లేషణ కోసం పంపగా ఎస్‌ఓఎం డిస్టిలరీస్, బ్రూవరీస్‌ అధ్యక్షుడు దివాకరన్‌తో జరిపిన సంభాషణలు బయటకు వచ్చాయి. వీటి ఆధారంగా మద్యం కుంభకోణంలో రాజ్‌ కెసిరెడ్డి ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిగా తేలింది.

బూనేటి చాణక్య, విజయసాయిరెడ్డి బెదిరింపుల కారణంగా ముడుపులు చెల్లించాల్సి వచ్చిందని ఓం సన్స్‌ లిమిటెడ్‌ డిస్టిలరీలో పనిచేసే జయరాం ఫోన్‌ సంభాషణతో బయటపడింది. ఓం సన్స్‌ ఉన్నత కార్యనిర్వాహకులతో జయరాం చేసిన వాట్సప్‌ చాట్‌లను పునరుద్ధరించగా నిందితుల ఒత్తిడి కారణంగా వారికి భారీ మొత్తంలో నగదు ఎలా అందజేశారో తేలింది. రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, అతని సహచరుల నుంచి ముడుపుల స్వీకరణ, ఆర్థిక అవకతవకలు, ముడుపులు దాచడానికి ప్రయత్నించారు. అంతేకాకుండా అధికారిక మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లను తారుమారు చేసేందుకు, నాశనం చేయడానికి వ్యూహాలపై చర్చించడానికి తాడేపల్లిలో 2024 జనవరిలో సమావేశాలు నిర్వహించారు.

ఈ సమావేశాలకు ధనుంజయరెడ్డి హాజరైనట్లు సెల్‌ టవర్‌ డేటా, సాక్షుల వాంగ్మూలాల ద్వారా నిర్ధరించారు. ప్రభుత్వ రికార్డులను తారుమారు చేసేందుకు ప్రణాళిక రూపకల్పన, అమలులో ఆయన ప్రమేయం ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి మద్యం ముడుపుల వార్‌రూమ్‌లో ఉన్నారని తేలింది. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎన్నికల్లో డబ్బులను పంచేందుకు రాజ్‌ కెసిరెడ్డి నుంచి లంచాలు స్వీకరించారని సిట్‌ తన నివేదికలో తెలిపింది.

